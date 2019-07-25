Частная компания в КНР впервые запустила ракету в космос

Малогабаритная четырехступенчатая ракета-носитель "Гипербола-1" (SQX-1 Y1), произведенная частной китайской компанией i-Space, вывела на заданную орбиту два спутника. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило агентство Xinhua.



Пуск состоялся в 13.00 по местному времени (08.00 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Это первый в КНР успешный запуск ракеты-носителя, разработанной частной компанией.

Приоритеты компании

Как отмечается на сайте i-Space, на начальном этапе своего развития основанная в 2016 году компания приняла решение о разработке небольших ракет-носителей, отличающихся высоким качеством сборки и низкой стоимостью производства.

Общая длина "Гиперболы-1" составляет 20,8 метра, максимальный диаметр ее корпуса - 1,4 метра. Ракета, взлетный вес которой достигает 31 тонны, способна поднимать до 260 кг полезных грузов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Новый шелковый путь уже существует Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник 8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Взрывной рост объема перевозок В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник "Самый китайский город Германии" Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Первый поезд из Китая в Вену В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Китай обеспечивает доступ к европейским портам С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Италия: сюрприз для европейских партнеров 24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник ЕС и Китай: переоценка рисков "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Китай старается развеять страхи Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров. Автор: Михаил Бушуев

