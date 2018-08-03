ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона

По информации телеканала CNN, в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства. Сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и являлся источником информации непосредственно из Кремля и высших структур национальной безопасности, сообщила телекомпания во вторник, 10 сентября, со ссылкой на целый ряд неназванных источников из администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно этой информации, агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и даже имел возможность предоставлять снимки документов с рабочего стола российского лидера.

Агент вывезен из России после визита Лаврова в США

Решение об эвакуации самого ценного поставщика информации из Кремля было принято после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США в мае 2017 года, указывается далее. Во встрече в Овальном кабинете Белого дома, помимо Лаврова, участвовал тогдашний посол России в США Сергей Кисляк. При этом Трамп сообщил российской стороне полученные от Израиля сведения о террористах "Исламского государства" в Сирии.

Спецслужба опасалась, что Трамп поделился с руководством РФ и другой секретной информацией, в частности, исходившей от американского осведомителя. Источник телеканала, непосредственно участвовавший в обсуждении эвакуации агента, сообщил, что в ЦРУ предполагали многократное неверное обращение Трампа с данными разведки, что могло способствовать разоблачению осведомителя.

Имя предполагаемого шпиона CNN не называет, уточняя, что ему известна дополнительная информация о нем, не разглашаемая из опасений поставить его под угрозу.

В ЦРУ в ответ на запрос CNN опровергли эти данные. "Предположения о том, что взаимодействие президента с разведслужбами стало причиной эксфильтрации агента, являются ошибочными", - сообщила пресс-секретарь ведомства Бриттани Брэмелл. В свою очередь представитель Белого дома Стефани Гришэм отметила, что "сообщение CNN не просто не соответствует истине, оно представляет потенциальную угрозу жизни людей".

The New York Times о важной роли агента в расследовании вмешательства РФ в выборы США

В свою очередь газета The New York Times пишет, что данный осведомитель сыграл важную роль в выводах ЦРУ о том, что Путин отдал распоряжение о проведении кампании по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

По информации издания, близкий к Путину агент позволял властям США составить наилучшее представление о ходе мыслей и распоряжениях российского президента. Он являлся поставщиком ключевой информации, позволившей ЦРУ сделать заключение о том, что Путин поддерживал кандидатуру Трампа на президентских выборах и лично отдал приказ о хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии, указывается далее в материале.

NBC нашел дом предполагаемого информатора ЦРУ под Вашингтоном

Между тем, по данным телеканала NBC News, вывезенный из РФ шпион в настоящее время может проживать неподалеку от американской столицы. После публикации CNN журналист NBC News прибыл к дому предполагаемого агента близ Вашингтона и позвонил в дверь. Через пять минут к нему подошли двое мужчин, которые представились друзьями русских жильцов и спросили корреспондента, что он здесь делает, сообщил NBC News. По данным телеканала, бывший высокопоставленный российский чиновник живет под своим настоящим именем, но находится под охраной американского правительства.

При этом журналисты ссылаются на мнение двух источников в ФБР, считающих, что проживающий под Вашингтоном человек является именно тем агентом, о котором ранее сообщили CNN и The New York Times. Телеканал не называет его имя, указывая на соответствующую просьбу американских официальных лиц, которые считают, что раскрытие этой информации может угрожать его жизни.

В Москве считают информацию об агенте США "паранойей" и "фэйком"

В МИД РФ опровергли информацию американских СМИ о предполагаемом американском агенте, ранее входившем в ближайшее окружение российского президента. "Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя", - заявил высокопоставленный сотрудник российского внешнеполитического ведомства "Коммерсанту".

В Совете Федерации заявили о попытке CNN "дискредитировать президента США". "Разумеется, все это откровенный фейк", - заявил на своей странице в Facebook член комитета по обороне и безопасности высшей палаты российского парламента Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что "ни о каком американском информаторе, работавшим "внутри российского руководства", в принципе не может быть речи".

Между тем в русскоязычных Telegram-каналах появилась информация о том, что американским агентом мог являться бывший сотрудник администрации Путина Олег Смоленков, выехавший в июне 2017 года с женой и тремя детьми в Черногорию и не вернувшийся после этого в Россию.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Российские следы вокруг Дональда Трампа Публикация украденной переписки? Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

Российские следы вокруг Дональда Трампа "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление" "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Компромат на президента? Подробности Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве? Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Уволен за рвение в расследовании связей с РФ? Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Зять Трампа тоже замешан? Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Трамп раскрыл секретную информацию? Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Кремль все отрицает Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Семейное дело В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Боты на службе Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Интернет как поле боя Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Первый обвиняемый В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Ложь выходит наружу Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Адвокат Трампа отправился за решетку По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы. Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев

