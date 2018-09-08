 Ципрас обещал рост зарплат и снижение налогов в Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2018

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Европа

Ципрас обещал рост зарплат и снижение налогов в Греции

Глава греческого правительства заявил, что уровень жизни в стране повысится. Однако профсоюзы ждать не хотят. Они организовали в Салониках прошли акции протеста против политики правительства.

Thessaloniki International Trade Fair (picture-alliance/AP Photo/G. Papanikos)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в субботу, 8 сентября, заявил, что в ближайшие месяцы в стране вырастут зарплаты, а налоги сократятся. При этом все меры по повышению уровня жизни будут проводиться в согласовании с кредиторами. "Мы намерены придерживаться договоренностей", - сказал Ципрас на открытии Международной торговой выставки в Салониках. Он подчеркнул, что в нынешнем году экономика Греции возрастет на 2,5 процента. За четыре года безработица снизилась с 27,5% до 19,1%. В ближайшие же пять лет ее уровень достигнет показателя в 10%. Профицит бюджета без учета обслуживания госдолга составит 3,5%.

То, что Греция идет правильным курсом, подтвердил и министр торговли США Уилбур Росс, который также посетил выставку. Росс рассказал, что многие американские фирмы готовы инвестировать в Грецию, в частности, в верфи. Как заявил министр, Греция является "местом стабильности" в восточной части Средиземного моря.

Контекст

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Оптимизм премьер-министра Греции не разделяют местные профсоюзы, организовавшие акции протеста против безработицы и политики экономии, проводимой правительством. Тысячи людей прошли по улицам Салоников, держа в руках транспаранты с осуждением политики правительства. Помимо этого, в Салониках прошла демонстрация националистов, недовольных решением правительств в Афинах и Скопье о названии "Македония" для бывшего югославского государства.

Ранее, 20 августа, истекло действие третьего пакета финансовой помощи Греции. Как заявил тогда глава Еврогруппы Марио Чентеро, впервые с 2010 года Греция, благодаря введенным реформам и курсу экономии, обрела стабильность. В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать средства на рынках капитала.

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