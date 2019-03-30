 ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2019

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Европа

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула

Избирком аннулировал результаты выборов в крупнейшем городе Турции, где кандидат от оппозиции опередил бывшего премьера страны, представлявшего правящую партию. Новое голосование пройдет 23 июня.

ЦИК Турции отобрал победу у Экрема Имамоглу

ЦИК Турции отобрал победу у Экрема Имамоглу

Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, состоявшихся 31 марта нынешнего года. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

Контекст

В Турции истекает срок действия режима чрезвычайного положения. Он был введен Эрдоганом два года назад после неудавшейся попытки госпереворота. DW о том, чем это обернулось для рядовых турок. (18.07.2018)

Несмотря на требование правящей партии, турецкий избирком объявил мэром Стамбула оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Однако он еще может быть отстранен от должности, если Эрдоган добьется перевыборов. (17.04.2019)

В результате мартовского голосования победу одержал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Он получил почти на 15 тысяч голосов больше (примерно на 0,3%), чем бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым, выдвинутый на пост мэра правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР). ПСР опротестовала результаты, заявив о многочисленных нарушениях. Избирательная комиссия большинством голосов аннулировала результаты. Новые выборы мэра крупнейшего города Турции назначены на 23 июня.

Это обычная диктатура

В Народно-республиканской партии уже отреагировали на решение турецкой ЦИК. "Это незаконно - побеждать ПРС. Эта система, которая перевешивает волю народа и пренебрегает законом, не является ни демократической, ни законной. Это обычная диктатура", - написал в своем микроблоге Twitter заместитель председателя НРП Онурсал Адигюзель.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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