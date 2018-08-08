 ЦИК РФ одобрил вопросы референдума о пенсионном возрасте | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2018

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Россия

ЦИК РФ одобрил вопросы референдума о пенсионном возрасте

Одобрены формулировки вопроса, представленные сразу тремя инициативными группами. Зарегистрироваться в половине субъектов РФ, как требует закон, все три группы не смогут, отмечают в ЦИК.

Трудовая книжка

ЦИК России признал соответствующим законодательству формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, представленные тремя инициативными группами, сообщила в среду, 8 августа, секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Контекст

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Варианты вопроса к референдуму представили в ЦИК: инициативная группа в Москве во главе с кандидатом в мэры от "Справедливой России" Ильей Свиридовым, местное отделение КПРФ в Алтайском крае и инициативная группа Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями в Подмосковье.

Право провести референдум получит инициативная группа, которая первой сдаст в ЦИК все документы, сказала Гришина. Для этого каждой из них необходимо создать 43 региональных отделения, и после этого собрать 2 млн подписей, причем не более 50 тысяч в одном регионе. 

По словам Гришиной, все три инициативных группы математически не смогут зарегистрироваться в половине субъектов страны, поскольку, согласно закону, в одном регионе не могут быть зарегистрированы несколько групп от разных инициаторов с вопросом, совпадающим по смыслу и содержанию.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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