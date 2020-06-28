 ЦИК: Поправки к Конституции РФ поддержали более 78% избирателей | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

ЦИК: Поправки к Конституции РФ поддержали более 78% избирателей

Большинство избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ, заявляет ЦИК. Наблюдатели сообщают о масштабных фальсификациях

Голосование по поправкам к Конституции в Твери

Голосование по поправкам к Конституции в Твери

Поправки к Конституции России поддержали 78% избирателей, против высказались 21,2%. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам обработки 99,1% протоколов. Явка составила около 65%.

В Чечне, Дагестане и Тыве принятие поправок поддержали более 90% избирателей. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. По последним данным, там против выступили около 54% избирателей, за - около 45%. В Москве за принятие поправок, по данным ЦИК, проголосовали 65,9%, против - 33,1%.

Таких масштабных фальсификаций, как на голосовании о поправках в Конституцию РФ, не было с 2011 года, говорят независимые наблюдатели. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за весь период голосования "серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центризбиркома, не обнаружено".

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

    Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина

    Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит

    Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь

    В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

  • Памфилова открывает урну Пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин, у которого вместо одной ноги утиная лапа

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина

    Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

  • На динозавров сверху падает горящая урна для голосования

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

    На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между двух команд (голосовать против и не ходить голосовать), которые перетягивают канат

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции

    Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

  • Путин в скафандре из-под земли призывает россиян прийти на голосование 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха

    Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между волнами коронавируса с урной для голосования у руках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?

    В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

  • Из книги конституция вылетают слова поправка

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Кому от поправок к Конституции России плохо стало?

    Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

  • Путин, скрутившийся в цифру 0

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда

    Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

  • Путин лежит на подушка, которые уложены на книге с надписью конституция

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ?

    В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Гуманоид, на котором написано поправки в конституцию, уходит от упавшего гуманоида, на котором написано легитимность

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Каких жертв потребуют поправки к Конституции России

    Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

  • Человек выступает с трибуны с предложением

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян?

    Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

  • Путин скажет на лошади, на которой написано поправки в конституцию

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?

    Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • На столе лежит книга, на которой написано конституция, все в дырках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин сидит на книге, на которой написано конституция, и переобувается

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина

    В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:41

Члены избиркомов по поправкам в Конституцию РФ: "Мы не расходный материал" (23.06.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Поправки в Конституцию РФ: что думают о них в Евросоюзе (23.06.2020)  

Депутаты и сенаторы одобрили дистанционное голосование на выборах (20.05.2020)  

Также по теме

Russland Moskau | Ausgaben der russischen Verfassung

ЦИК России сообщил о случаях принуждения к голосованию по поправкам к Конституции 28.06.2020

По словам Эллы Памфиловой, число обращений по фактам принуждения к голосованию выросло до 113. По данным ЦИК, в опросе по поправкам приняли участие уже почти 30 процентов россиян.

Russland Moskau Wladimir Putin Coronavirus

Путин назвал условие вступления поправок к Конституции в силу 30.06.2020

Президент России выступил с телеобращением в преддверии основного дня голосования о поправках к Конституции РФ.

Moskau I Abstimmung über Verfassungsänderungen in Russland

В России проходит завершающий день голосования о поправках к Конституции 01.07.2020

В РФ проходит основной день спорного голосования, которое может предоставить Путину возможность оставаться у власти до 2036 года

Реклама

Самые читаемые

Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и бог  

Новый вирус свиного гриппа. Грозит ли миру еще одна пандемия?  

Границы Шенгена остаются закрытыми для России, Украины и Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно