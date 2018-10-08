Центр "Досье" назвал близкого друга Чепиги-Боширова виновным в провалах разведки РФ

Центр "Досье" - некоммерческий проект Михаила Ходорковского - узнал о секретном совещании, которое прошло 6 октября в Минобороны РФ в связи с "громкими провалами российской военной разведки в США, Англии, Голландии и Черногории".

По данным журналиста Сергея Канева, который недавно в срочном порядке покинул Россию, на заседании в оборонном ведомстве РФ искали виновных в недавних проколах. "Итог оказался неутешительным: сами разведчики и их непосредственные командиры не соблюдали элементарных основ нелегальной и агентурной работы за рубежом, общались между собой по телефонным номерам, зарегистрированным в московском регионе, а сами разговоры с указанием подробностей велись почти открытым текстом", - отмечает Канев, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

Репортер утверждает, что в числе ответственных за неудачи называлась, в частности, фамилия Константина Бахтина.

Сотрудник с этим именем внесен в список дипломатического состава посольства РФ в Нидерландах под номером 14 и значится в ранге второго секретаря.

"Постоянно созванивался с "Хорошевкой"

По данным источника "Досье", нидерландская контрразведка, скорее всего, прослушивала телефон Бахтина, "который постоянно созванивался с "Хорошевкой" (на Хорошевском шоссе в Москве ранее находилась штаб-квартира Главного управления Генштаба ВС РФ) и "обсуждал детали операции".

Речь идет о готовившейся кибератаке четырех российских шпионов с дипломатическими паспортами на серверы Организации по запрещению химического оружия. В состав группы, предположительно, входили Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

По информации собеседника Канева, Бахтин, будучи полковником ГРУ, отвечал за "техническую сторону" операции и передавал группе "нужную аппаратуру".

"Чепиги и Бахтины дружили семьями"

По сведениям журналиста, до командировки в Нидерланды Константин Бахтин проходил учебу на первом факультете Военно-дипломатической академии в Москве, где готовят сотрудников стратегической агентурной разведки.

Проживал он, по всей видимости, в студенческом общежитии Российского государственного гуманитарного университета в квартире номер 10 в доме 25 по Кировоградской улице. В квартире номер 28 по тому же адресу жил Анатолий Чепига, ныне подозреваемый в отравлении Скрипалей и известный как Руслан Боширов. "Чепиги и Бахтины дружили семьями и вместе отмечали праздники", - утверждается в расследовании центра "Досье".

"Снимут не только погоны"

После переброски в Нидерланды Бахтин активно искал агентурные подходы к международной следственной группе, изучавшей обстоятельства гибели в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийского "Боинга", уточняет автор публикации.

Прогнозируя дальнейшую судьбу полковника ГРУ после последних провалов, собеседник журналиста говорит: "В ближайшее время его отзовут в Москву и, возможно, снимут не только погоны".

В понедельник, 8 октября, британский расследовательский сайт Bellingcat и издание The Insider представили информацию о том, что настоящее имя второго обвиняемого в отравлении Скрипалей "Александра Петрова" - Александр Мишкин.

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