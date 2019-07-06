 Центробанк Турции значительно снизил процентную ставку | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2019

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Европа

Центробанк Турции значительно снизил процентную ставку

Учетная ставка была снижена с 24 процентов до 19,75 процента годовых.

Новый глава Центробанка

Новый глава Центробанка

Центробанк (ЦБ) Турции после отставки председателя фининститута Мурата Четинкаи и 
заседания Совета ЦБ по денежно-кредитной политике значительно снизил основную процентную ставку - сразу на 4,25 процентного пункта. Показатель, таким образом, опустился с 24 процентов до 19,75 процента годовых. 
По приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Четинкая, возглавлявший ЦБ с апреля 2016 года, был 6 июля уволен со своего поста - именно за отказ скорректировать учетную ставку. Его место занял Мурат Уйсал, на тот момент занимавший должность заместителя главы Центробанка.

Контекст

Москва рада любым внутренним конфликтам в НАТО. Однако дружба России с Турцией с экономической точки зрения полезной не выглядит, считает Иван Преображенский. (12.07.2019)

Турецкий кризис наглядно показывает, как поверивший в свою непогрешимость авторитарный лидер может перечеркнуть экономические достижения своего правления, считает Андрей Гурков. (16.08.2018)

Несмотря на то, что после кадровых перестановок снижение ожидалось, большинство экспертов прогнозировали, что оно окажется в коридоре от 2,0 до 3,0 процентных пунктов. 

Центробанк рапортует об оживлении экономики

В обосновании решения ЦБ указал, что последние данные свидетельствуют "об умеренном оживлении экономической активности" в стране. Фининститут обратил внимание на высокий доход, связанный с развитием туристического сектора, а также на позитивную динамику инфляции, снизившейся с 25 процентов в октябре 2018 года до 15,72 процента в июне.

Вместе с тем, несмотря на заверения Центробанка, экономика страны по-прежнему остается в рецессии. За первые пять месяцев 2019 года дефицит бюджета Турции вырос на 225 процентов до 21,1 млрд лир, а сама турецкая лира продолжает обесцениваться. В первом квартале текущего года ВВП Турции снизился на 2,6 процента.

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