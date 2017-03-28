Установление определенной цены на конкретные товар или услугу.
Бывает два вида ценообразования: 1) рыночное ценообразование - в результате взаимодействия спроса и предложения на свободном рынке, 2) централизованное государственное ценообразование на основе назначения цен госорганами.
В ФРГ впервые доля возобновляемых источников энергии достигла 20,8 процента. Еврокомиссар по вопросам энергетики, однако, предупредил об опасности деиндустриализации Германии в связи с высокими ценами на электроэнергию.