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Ценообразование

Установление определенной цены на конкретные товар или услугу.

Бывает два вида ценообразования: 1) рыночное ценообразование - в результате взаимодействия спроса и предложения на свободном рынке, 2) централизованное государственное ценообразование на основе назначения цен госорганами.

Bildergalerie Oktoberfest 27.09.2016+++Vera, a young woman wearing traditional Bavarian dress Dirndl, enjoys a beer under a tent during the Oktoberfest beer festival fair at the Theresienwiese in Munich, southern Germany, on September 27, 2012. The world's biggest beer festival Oktoberfest will run until October 7, 2012. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/GettyImages) (c) Getty Images/AFP/C. Stache

Октоберфест: скандал вокруг кружки пива 28.03.2017

Сколько будет стоить пиво на празднике Октоберфест осенью этого года? Ответ на этот вопрос может привести чуть ли не к международному скандалу.
TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 25 : The new iPhone 6s Plus are display in a Softbank store at the high-end shopping district of Ginza in Tokyo, Japan, on Sept. 25, 2015. Apple sold its new iPphone 6S and 6S Plus in Japan. David MAREUIL / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter.

В России могут привлечь Apple к ответственности из-за цен на iPhone 29.07.2016

Компанию подозревают во влиянии на ценообразование при продаже последних моделей iPhone в РФ.
File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Спотовые цены и реакция ''Газпрома'' (видео) 18.05.2016

Европейские партнеры "Газпрома" все чаще стали закупать газ на спотовом рынке, либо обращаться в арбитражный суд. Как реагирует "Газпром" на тенденции современного рынка?

Насколько гибок "Газпром" в условиях спотовых цен? (18.05.2016) 18.05.2016

Европейские партнеры "Газпрома" все чаще стали закупать газ на спотовом рынке, либо обращаться в арбитражный суд. Как реагирует "Газпром" на тенденции современного рынка?

Эффект Дохи: будет ли и дальше падать нефть? (18.04-2016) 18.04.2016

Страны ОПЕК не смогли договориться в Дохе о замораживании добычи. Нефтяные котировки отреагировали снижением, однако в среднесрочной перспективе нефть вряд ли упадет.
Bildnummer: 55856405 Datum: 30.08.2011 Copyright: imago/newspix Polish gas company PGNiG is preparing shale gas production tests and may start trial extraction in its drilling near the northern Pomerania town Lubocino still in August. PUBLICATIONxNOTxINxPOL Wirtschaft Erdgas Gas Gasproduktion Produktion Polen xdp 2011 quer

Польская нефтегазовая компания подала иск к "Газпрому" 02.02.2016

Арбитражное разбирательство касается ценообразования по контракту от 1996 года. Иные подробности не разглашаются.
Baku, AZERBAIJAN: A view of the oil derricks at an oilfield on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Россия упустила возможность создать собственный эталонный сорт нефти 22.01.2016

Главный экспортный продукт РФ - нефть - привязан в цене к стоимости нефти британской. Эту зависимость можно было бы преодолеть, создав свой эталонный сорт. Но момент был упущен.
ARCHIV 2007 ***** Ölpumpen auf einem Ölfeld bei Ponca City, Oklahoma, USA, (Foto vom 14.11.2007). Foto: epa (zu dpa Die Ölbranche zittert weiter: Auch 2016 im Zeichen des Preisverfalls? vom 08.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/epa

Комментарий: Нефть не хочет дорожать 05.01.2016

Резкое обострение саудовско-иранских отношений не привело к росту нефтяных котировок. События в зоне Персидского залива утратили ценообразующую функцию, считает Андрей Гурков.
: A Peterson Drilling Company rig which operates 24 hours a day is seen in Carlsbad, New Mexico, February 26, 2000. With oil prices at the highest level in nearly a decade, the oil business is experiencing a boon. But those in the business remain cautious, given the unpredictable nature of the industry. Oil prices are close to $30 a barrel. (photo by Joe Raedle)

Цены на нефть обновили рекордный минимум 21.12.2015

На ценообразование влияют кризис перепроизводства и низкий спрос из-за мягкой зимы. На цене также сказалось повышение ключевой ставки ФРС США.
01 - Sitz der Firma Konsul in Brest, Weßrussland. Autor: Ales Petrovich, DW, 28.10.2015

КГБ Беларуси заявляет о "серых схемах" в бизнесе крупной фирмы 29.10.2015

В Беларуси парализована деятельность фирмы "Консул", обслуживающей сельхозпредприятия. КГБ обвиняет компанию в завышении цен при том, что в стране декларируется свободное ценообразование.
DONETSK, UKRAINE - MARCH 11: A natural gas line runs through the country side on March 11, 2015 outside Donetsk, Ukraine. Russia often tries to exert it's control over Ukraine through the price of natural gas. (Photo by Andrew Burton/Getty Images)

Верховная рада Украины приняла закон о рынке природного газа 09.04.2015

В новом законе, принятом Радой, закреплены принципы свободной конкуренции, защиты прав потребителей, безопасности поставок, а также прозрачности ценообразования в газовой сфере.
04 - Geschäfte in Minsk, Belarus. Autor: Andrej Alehnovich, DW, 27.01.2015. Schlagworte: Belarus, Weißrussland, Minsk, Unternehmer, Wirtschaft.

Белорусский бизнес не знает, как дальше работать 28.01.2015

Белорусский бизнес из-за запрета на повышение цен встал перед дилеммой: работать в убыток или нарушать законодательство. Есть, правда, и третий вариант - приостановка деятельности.
1220635 Russia, Moscow. 08/28/2012 A customer shops at an Ashan supermarket. Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Генпрокуратура РФ заявила о росте цен на продукты до 150% 21.01.2015

От 10 до 150% составил рост цен на некоторые продукты питания в России, сообщила Генпрокуратура РФ. По всей России проводится проверка с целью пресечения нарушений в сфере ценообразования.
A detail view of the Russian gas-measuring station 'Sudzha' near the Ukrainian border, Russia, 11 January 2008. European Union (EU) observers arrived at this station to monitor the volume of Russian natural gas shipments through Ukraine. Russian President Dmitry Medvedev on 11 January rescinded an agreement on allowing gas monitors to inspect gas pipelines in Ukraine, citing a violation by Kiev. Medvedev's move has further delayed the resumption of the flow of gas through Ukraine to Europe. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперт: ЕC больше не боится "газовых войн" между Украиной и Россией 13.02.2013

О том, как газовый конфликт между Москвой и Киевом видится в Брюсселе и почему ЕС больше не спешит модернизировать ГТС Украины, DW рассказал европейский эксперт Арно Беренс.
Wer hat das Bild gemacht?: DW/ Arne Lichtenberg Wann wurde das Bild gemacht?: 03.03.1983 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Köln Bei welcher Gelegenheit/in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen?: Besuch einer Tankstelle Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Preisschild an einer Tankstelle In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

В Германии создают "бензиновую полицию" 02.05.2012

Новый орган, отвечающий за прозрачность цен на топливном рынке, который создается в ФРГ по решению правительства, будет собирать данные АЗС о ценообразовании. Нефтяные концерны выступают против "бензиновой полиции".
Nach offizieller Inbetriebnahme dreht sich eine Pilotwindanlage am Dienstag, 28. Okt. 2008, 500 Meter vor Hooksiel. Insgesamt 80 solcher 5-Megawatt-Windanlagen sollen im naechsten Jahr 100 Kilometer vor Borkum als Offshore Windpark in der Nordsee aufgestellt werden.(AP Photo/Joerg Sarbach) ----- A wind energy plant is seen nearshore in Hooksiel, northern Germany, Tuesday, Oct. 28, 2008. 80 of such 5 megawatt units should be built up in the North Sea 100 kilometers off the German island of Borkum. (AP Photo/Joerg Sarbach)

Доля возобновляемых энергоисточников в ФРГ впервые превысила 20 процентов 29.08.2011

В ФРГ впервые доля возобновляемых источников энергии достигла 20,8 процента. Еврокомиссар по вопросам энергетики, однако, предупредил об опасности деиндустриализации Германии в связи с высокими ценами на электроэнергию.
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