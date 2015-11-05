Католический священник выбирает между саном и свадьбой

Целибат - обет безбрачия. У протестантов его вообще нет. У православных обет дают только монахи и высшие иерархи, а приходские батюшки продолжают свой род. И только у католиков целибат обязателен для всего клироса.