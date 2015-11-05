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Целибат

ARCHIV - Drei Priesteranwärter des Erzbistums Freiburg falten am 09.05.2010 im Münster in Freiburg während ihrer Weihe zum Priester die Hände. Die katholische Kirche kann den Priestermangel in Hessen nicht aufhalten. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, leiden die Bistümer Fulda, Limburg und Mainz zunehmend unter einem erheblichen Rückgang von pastoralem Nachwuchs. Foto: Rolf Haid dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 03.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Любовь против целибата 05.11.2015

В Германии участились случаи, когда католические священники отказываются от обета безбрачия. Как немецкие католики реагируют на это и что думают по поводу целибата?
Same-sex marriage supporters kiss at Dublin Castle in Dublin, Ireland May 23, 2015. Irish voters appear to have voted heavily in favour of allowing same-sex marriage in a historic referendum in the traditionally Catholic country, government ministers and opponents of the bill said on Saturday. REUTERS/Cathal McNaughton

Опрос: Католики в Германии поддерживают однополые браки 19.08.2015

Абсолютное большинство опрошенных немецких католиков поддерживает секс до брака, женщин-священников и венчание однополых пар. Целибат, с их точки зрения, - это пережиток прошлого.
Polish director Malgoska Szumowska shows her Teddy Award for her film In the name of (W imie) at Teddy ceremony as part of the 63rd annual Berlin International Film Festival aka Berlinale, in Berlin, Germany, 15 February 2013. The 27th Teddy Award is on of the most prestigious queer film prizes. As a symbol of political engagement, the award is presented in recognition of films and individuals involved in communicating queer issues to a wide audience. Photo: Jens Kalaene/dpa

Женское кино наградили за мужество 15.04.2013

Высшей оценки жюри удостоен фильм Малгожаты Шумовской "Во имя…", который на примере истории одного священника критикует институт целибата в католической церкви.
Katholischer Priester schwenkt Weihrauch

Католический священник выбирает между саном и свадьбой 07.05.2010

Целибат - обет безбрачия. У протестантов его вообще нет. У православных обет дают только монахи и высшие иерархи, а приходские батюшки продолжают свой род. И только у католиков целибат обязателен для всего клироса.
ARCHIV - Ein Erzbischof traegt am 22. Mai 2008 beim Katholikentag in Osnabrueck sein Kreuz ueber dem Bischofsgewand. Die Zahl der Missbrauchsfaelle in der katholischen Kirche in Deutschland ist groesser als bislang angenommen. Der Spiegel berichtete am Samstag, 6. Feb. 2010, eine Umfrage bei allen 27 deutschen Bistuemern habe ergeben, dass seit 1995 mindestens 94 Kleriker und Laien unter Missbrauchsverdacht geraten seien. (AP Photo/Joerg Sarbach) --- FILE - An archbishop carries his bishop cross at the German Catholics Day in Osnabrueck, northern Germany, on May 22, 2008. (AP Photo/Joerg Sarbach)

Немецкие епископы требуют отмены целибата 15.03.2010

Череда скандалов в католической церкви в Германии привела к новому витку дебатов об отмене обязательного для католических священников обета безбрачия. Однако из Ватикана последовало решительное "нет".
LLUSTRATION - Ein Priester hält einen Rosenkranz und eine bischöfliche Erklärung zu den Missbrauchsfällen durch Jesuiten-Pater in der Hand (Foto vom 07.02.2010). Das Bistum in Niedersachsen hatte die Erklärung in allen Gottesdiensten verlesen lassen und darin beteuert, alles daranzusetzen, für Aufklärung zu sorgen. Die Fälle erfüllten «mit Scham und Empörung». Das Bistum rief mögliche weitere Opfer auf, sich zu melden. Auslöser war der Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg mit inzwischen mehr als 100 möglichen Opfern. Foto: Jochen Lübke dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Педофилы в рясах не будут наказаны: cрок давности истек 23.02.2010

Элитная берлинская гимназия Canisius-Kolleg оказалась в центре крупного скандала, связанного с сексуальными надругательствами над учащимися католических учебных заведений в Германии.

Католическую церковь призывают к децентрализации и отмене целибата 08.04.2005
Katholischer Priester schwenkt Weihrauch

Католики Швейцарии отстаивают целибат 05.12.2003

В поисках решения проблемы нехватки католических священников в швейцарском кантоне Люцерн, местный синод предложил отменить обязательный целибат и позволить женщинам занимать пост священника.
Eine Besucherin betrachtet am Freitag, 6. Juni 2003, im Botanika in Bremen eine original nepalische Buddha Statue. Das Botanika, ein Naturerlebniszentrum im Bremer Rhododeron Park wurde am Morgen feierlich eroeffnet. Es besteht aus einem Science Center, in dem Besucher interaktiv die Natur entdecken koennen, sowie einem Gewaechshaus mit einer Grundflaeche von 50 mal 50 Meter. Darin sind die Ursprungslandschaften des Rhododendron Himalaya und Borneo nachempfunden. Bremen erwartet in dem 13 Millionen Euro teuren Naturzentrum rund 200.000 Besucher jaehrlich.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Тысячи буддистов Германии съехались в Гессен 30.07.2003

Все больше людей в Германии увлекаются учением Будды. При этом очень популярным является западный, «легкий», вариант буддистской религии, отрицающий целибат и аскетизм, но сулящий людям душевный покой и счастье.