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В Германии участились случаи, когда католические священники отказываются от обета безбрачия. Как немецкие католики реагируют на это и что думают по поводу целибата?
Абсолютное большинство опрошенных немецких католиков поддерживает секс до брака, женщин-священников и венчание однополых пар. Целибат, с их точки зрения, - это пережиток прошлого.
Высшей оценки жюри удостоен фильм Малгожаты Шумовской "Во имя…", который на примере истории одного священника критикует институт целибата в католической церкви.
Целибат - обет безбрачия. У протестантов его вообще нет. У православных обет дают только монахи и высшие иерархи, а приходские батюшки продолжают свой род. И только у католиков целибат обязателен для всего клироса.
Череда скандалов в католической церкви в Германии привела к новому витку дебатов об отмене обязательного для католических священников обета безбрачия. Однако из Ватикана последовало решительное "нет".
Элитная берлинская гимназия Canisius-Kolleg оказалась в центре крупного скандала, связанного с сексуальными надругательствами над учащимися католических учебных заведений в Германии.
В поисках решения проблемы нехватки католических священников в швейцарском кантоне Люцерн, местный синод предложил отменить обязательный целибат и позволить женщинам занимать пост священника.
Все больше людей в Германии увлекаются учением Будды. При этом очень популярным является западный, «легкий», вариант буддистской религии, отрицающий целибат и аскетизм, но сулящий людям душевный покой и счастье.
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