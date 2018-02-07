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7 февраля 1708 года родилась дочь Петра Первого Анна - старшая и самая любимая. Она прожила всего 20 лет, но оставила глубокий след в российской истории.
255 лет назад Петр III упразднил Тайную канцелярию - орган политического сыска и суда в России. И это далеко не единственная из небывалых для страны реформ, которые он начал.
Бронзовый Петр III в портовом городе Киле смотрит в сторону бывшей российской столицы.
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