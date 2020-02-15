Художник Павленский задержан в Париже

Получивший убежище во Франции российский художник-акционист Петр Павленский был задержан в субботу, 15 февраля, в Париже в связи с расследованием инцидента, произошедшего в новогоднюю ночь. Согласно сообщениям французским СМИ, на новогодней вечеринке вооруженный ножом Павленский принял участие в драке, в результате которой двое человек и сам Павленский получили ранения.

12 февраля на своей странице в соцсети Facebook Павленский опубликовал интимную видеозапись с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. "Он позиционирует себя как кандидат, который живет только верностью, любовью и заботой о счастье своей семьи. Он - это гарант семейного счастья", - иронизирует Павленский, отмечая, что сам он находится в розыске, но "это другая история". После появления видео Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

В субботу Павленский написал в Facebook, что ресурс pornopolitique, на который он выложил видеозапись, просуществовал менее трех дней и был заблокирован властями Франции. "Но я не позволю никакой власти уничтожить то, во что я вложил столько сил и времени. И я обещаю всем зрителям и читателям pornopolitique, что политический порноресурс будет восстановлен", - написал он. Вместе с тем задержание художника, по данным французских СМИ, не связано с публикацией этого видео.

Акции Петра Павленского в России и Франции

До эмиграции во Францию Петр Павленский был известен в России благодаря своим провокационным акциям политической направленности. Так, в июле 2012 года художник зашил себе рот суровой ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на "Лубянке", за что был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В январе 2017 года стало известно о том, что Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре того же года его там арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Комментируя эту акцию, Павленский заявил тогда, что "банкиры заняли место монархов", а возрождение революционной Франции "вызовет революционный пожар по всему миру".

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