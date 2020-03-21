Художники против насилия: как в России появилась "дубинопись"

Раз в неделю художник Артем Лоскутов проводит на своей страничке в Facebook аукцион. С аукциона он продает картины. Все их объединяет одно - продолговатый и неровный след, в котором угадываются цвета российского флага. Этот след - от полицейской дубинки.

Дубинкой по холсту

Идея купить полицейскую дубинку появилась у Лоскутова после московских протестов. Летом 2019-го на улицах Москвы требовали честных выборов, участников задерживали и избивали полицейские и росгвардейцы. Художника такая демонстративная жестокость по отношению к протестующим поразила: "Они стараются быть суперлегальными, на красный свет дорогу не переходить, а власть в ответ бьет их дубинкой и говорит, а что вы хотели, вы же "навальнисты", мы и не так еще можем!".

Своей идеей Артем Лоскутов поделился с продюсером группы Pussy Riot Петром Верзиловым. Тот посоветовал обратиться к компаниям, предоставляющим театральный реквизит. Но в итоге полицейскую дубинку удалось приобрести в интернет-магазине, у бывшего сотрудника полиции. С тех пор она заменила художнику кисть, а новый вид живописи он назвал "дубинопись".

Первые работы были, скорее, импровизацией. Но теперь Лоскутов уже довольно уверенно наносит на дубинку три слоя краски - белый, синий и красный. Примеряется, размахивается и… бьет по холсту. "Публике понятно, когда ты просто бьешь картину, - рассказывает художник. - Мне кажется, это очень простой жест, ну, потому что русские менты бьют русских людей, которые хотят честные выборы. Что мне делать? Я могу бить холсты и таким образом и воспроизводить этот жест, и производить какие-то образы".

Полицейская дубинка заменила кисть для художника Артема Лоскутова

До этих картин Лоскутов был известен как основатель "Монстрации". Эта художественная акция зародилась в Новосибирске - раз в год на 1 мая молодые люди стали выходить на улицы с абсурдистскими лозунгами. Чиновники поначалу художественный замысел не оценили. Акцию то и дело запрещали, участников задерживали и штрафовали.

15 мая 2009 года задержали и самого Лоскутова, обвинили в хранении наркотиков - марихуаны, и отправили под арест. Художник свою вину отрицал. Одним из тех, кто тогда писал об этой истории в СМИ, был журналист Иван Голунов. Спустя ровно десять лет ситуация повторилась, правда задержали уже самого Голунова, и все по тому же обвинению - хранение наркотиков. В защиту корреспондента "Медузы" вышли москвичи, а с ними и Артем Лоскутов, хотя, по его собственному признанию, он не очень любит уличные политические акции. Голунова в итоге отпустили, а один из задерживавших его полицейских после признался, что наркотики журналисту подкинули.

Выставка, которую не разрешили открыть

Небольшая группа молодых людей и девушек встречает нас около одной из станций московского метро и провожает в мастерскую - ничем не примечательное одноэтажное серое здание. Адрес мастерской просят не раскрывать - просто на всякий случай. Молодые люди называют себя АХУХУ - Ассоциация худших художников. Такие меры предосторожности, в частности, из-за того, что выставку под названием "Осень пахана", организованную ассоциацией, закрыли. Точнее, даже не дали ей открыться - приехали работники управы в сопровождении полицейских и заварили автогеном дверь галереи, где она должна была проходить.

Экспонаты запрещенной в Москве выставки "Осень пахана"

Один из художников, чьи работы внезапно оказались в запертом помещении, - Никита Теплый. На его холстах - карикатурные, но легко узнаваемые образы - президента Владимира Путина с подписью на латинице - RABOTAY, главы Чечни Рамзана Кадырова с призывом - IZVINIS, и патриарха Кирилла, под изображением которого написано - MOLITES.

К своим картинам Никита Теплый относится со снисхождением и сравнивает их с мемами в интернете. Тем удивительнее для него оказался визит сотрудников в форме: "Когда были события с Голуновым, когда это (восприняли), как нападение на журналистское комьюнити, потом то же самое было про рэперов, когда (их) закрывали, я читал эти новости, и для меня это как-то отдаленно было, меня это не касалось. А потом, когда это коснулось нашего брата-художника, я подумал - что за фигня? Как так?"

Свою выставку ребята из АХУХУ все же провели, правда, на этот раз обошлись без анонсов, пригласили только близких друзей, чтобы не привлекать к ней лишнее внимание. Часть работ была посвящена теме полицейского насилия - на одной из картин, например, из матрешки в полицейской форме выглядывает мэр Москвы Сергей Собянин. "Если бы у нас не было такой ситуации в стране, не было бы этих работ, понимаете?, - поясняет куратор выставки Вероника Полонская. - И то, что они нас закрыли - логично с их стороны, потому что они боятся правды".

Один из экспонатов на выставке "Осень пахана"

Постоянная экспозиция разместилась в интернете, там работы могут оценить все желающие. С размещением в виртуальной галерее помог художник Дмитрий Врубель, автор известного изображения поцелуя генсека СССР Леонида Брежнева и генерального секретаря ЦК СЕПГ (правящей партии в ГДР) Эриха Хоннекера, которое до сих пор красуется на остатках Берлинской стены и остается популярной достопримечательностью среди туристов.

Поцелуи на стене

В конце июля 2019 года в Центре современного искусства "Винзавод" запустили проект под названием "Стена". Уличные художники получили свободное пространство для своего творчества и украсили территорию "Винзавода" граффити. Одной из работ стали "Поцелуи" Philippenzo Madonnaro (творческий псевдоним художника Филиппа Козлова) - стилизованное изображение полицейского шеврона. После завершения проекта стену закрасили. Затем Москву заполонили и протестующие, и задерживающие их сотрудники в форме, а через несколько дней пролившийся дождь вновь открыл граффити для обозрения. Philippenzo считает это удачным совпадением, когда художественный вымысел точно наложился на реальность.

Художник Philippenzo Madonnaro и его картина "Поцелуи"

"Если ты современный художник, ты резонируешь, ты - медиатор, - уверен Philippenzo. - Все, что происходит вокруг тебя, ты на это реагируешь, и сама реальность задает сюжеты, которые ты раскрываешь". Полицейская атрибутика привлекала внимание молодого художника и раньше. В углу его скромной мастерской, на полке стоит необычный шлем сотрудника ОМОН - он изображен в виде хэллоуинской тыквы. А на одной из картин, по его собственным словам, универсальный герб любого российского города, главный элемент которого - оградки, похожие на полицейские заграждения.

Все эти работы Philippenzo называет своеобразной арт-терапией для преодоления страхов перед людьми в погонах. "Такая репутация у силовых структур в нашей стране существует не первый год, и присутствовала в жизни каждого человека, - поясняет он. - Мы с этим росли. То есть, мы читали книжки в детстве про доброго дядю Степу, а нас на самом деле окружали истории и свидетельства, что все (происходит) наоборот".

Художник и благотворительность

С помощью "дубинописи" Артем Лоскутов воплотил в жизнь уже несколько художественных идей. Сначала он избивал чистые холсты. А потом взялся за супрематизм Казимира Малевича. "Всю жизнь хотелось отп...ть "Черный квадрат", - поясняет он, - ну, потому что я как художник смотрю с некой позиции конкурента, я понимаю, что это, блин, очень крутая работа, русская, и она впечатана в культуру навсегда. И надо с ней что-то делать, ну, побить, например. Это русский такой подход".

Художник Артем Лоскутов собирается избить полицейской дубинкой "Черный квадрат и красный квадрат" Казимира Малевича

Только лишь интернет-аукционами Артем Лоскутов не ограничивается. Его "Дубинопись №7" тоже ушла с молотка, но на благотворительном вечере. Он был организован в поддержку задержанных во время уличных протестных акций в Москве. Художник не сомневается, что никого из полицейских, допустивших чрезмерное применение силы к протестующим, не накажут. Поэтому ему остается только одно - продолжить рисовать. Чтобы этот момент в истории был зафиксирован.

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