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100 лет назад в небо над Дессау поднялся первый цельнометаллический гражданский самолет в мире.
Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел.
Однопартиец Эйнштейна, собиравший самолеты в Филях, он заложил основы гражданской авиации. Сразу после захвата власти нацисты отобрали у него патенты и заводы.
Представьте рядом современный аэробус А380 и гофрированную старушку гражданской авиации - "Тетушку Ю". Найти отличия сможет каждый. Мы же займемся сходствами.
150 лет назад родился немецкий изобретатель Хуго Юнкерс. Его имя известно русскому читателю в первую очередь по названию бомбардировщиков люфтваффе, однако сам Юнкерс не разрабатывал их и был противником нацизма.
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