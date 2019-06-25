150 лет назад родился изобретатель Хуго Юнкерс

150 лет назад родился немецкий изобретатель Хуго Юнкерс. Его имя известно русскому читателю в первую очередь по названию бомбардировщиков люфтваффе, однако сам Юнкерс не разрабатывал их и был противником нацизма.