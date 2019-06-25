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Хуго Юнкерс

ARCHIV - 12.04.2018, Bremen: Der Nachbau der historischen Junkers F13 rollt, nach seiner Landung über das Rollfeld des Flughafen. (zu dpa «100 Jahre Erststart - Junkers F 13 kommt nach Dessau») Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Хуго Юнкерс - инженер, Икар и Прометей 25.06.2019

100 лет назад в небо над Дессау поднялся первый цельнометаллический гражданский самолет в мире.
Titel Hugo Junkers Info non-talk.svg Beschreibung (Bundesarchiv) Hat das Bilddokument keinen Originaltitel oder ist der Originaltitel unvollständig oder falsch, so wird bei der Betextung der Bilddokumente eine neue Beschreibung (=Archivtitel) vergeben. Fehler können sie über die Seite „Commons:Bundesarchiv/Error reports“ mitgeteilt werden. Porträt Hugo Junkers Abgebildete Personen Junkers, Hugo Prof.: Flugzeugkonstrukteur, Deutschland (PND 118776525) Datum 1920 Fotograf unbekannt

Хуго Юнкерс - авиаконструктор и пацифист 16.10.2012

Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел.
circa 1943: Nazi Junkers JU 87 flying above the cloud cover of Bulgaria during World War II. (Photo by Keystone/Getty Images)

Рейдеры "третьего рейха": гестапо против Юнкерса 16.10.2012

Однопартиец Эйнштейна, собиравший самолеты в Филях, он заложил основы гражданской авиации. Сразу после захвата власти нацисты отобрали у него патенты и заводы.
Nur fuer redaktionelle Zwecke / For editorial purposes only

"Жестяной осел" - предок "Тетушки Ю" 08.10.2012

Представьте рядом современный аэробус А380 и гофрированную старушку гражданской авиации - "Тетушку Ю". Найти отличия сможет каждый. Мы же займемся сходствами.
Eine Bueste Hugo Junkers steht am Dienstag, 27. Januar 2009, im Technikmuseum in Dessau, Sachsen-Anhalt. Das Museum gibt einen Einblick in das Leben und Werk Hugo Junkers (1859-1935) als einer der bedeutendsten Ingenieure, Wissenschaftler und Erfinder des 20. Jahrhunderts. Der fliegende Mensch Ikarus war sein Markenzeichen, seine Ju 52 weltberuehmt. Ihrem Erbauer Hugo Junkers wird anlaesslich seines 150. Geburtstages am 3. Februar als einem der groessten Pioniere der Luftfahrt gedacht. (AP Photo/Eckehard Schulz) ** zu unserem KORR. ** --- A Hugo Junkers bust is seen at the museum in Dessau, eastern Germany, Tuesday, Jan. 27, 2009. The exhibition inform about Junkers life and work (1859-1935) as one of the famous engineers, scientists and inventors of the 20th century. (AP Photo/Eckehard Schulz)

150 лет назад родился изобретатель Хуго Юнкерс 03.02.2009

150 лет назад родился немецкий изобретатель Хуго Юнкерс. Его имя известно русскому читателю в первую очередь по названию бомбардировщиков люфтваффе, однако сам Юнкерс не разрабатывал их и был противником нацизма.