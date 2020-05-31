Хроника пандемии: в регионах России смягчаются ограничительные меры

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заразились более 6,2 млн человек, свыше 373 тысяч - умерли. Выздоровели более 2,7 млн человек. DW следит за событиями 1 июня.
Хотя некоторые страны и начали ослаблять меры по предотвращению распространения коронавируса, борьба с SARS-CoV-2 во всем мире продолжается. По данным международной группы волонтеров Worldometers, им заразились почти 6,25 миллиона человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 373 тысяч человек, выздоровели - более 2,7 млн. DW следит за событиями понедельника, 1 июня (время московское).
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Власти Омской области объявили о намерении с 4 июня начать первый этап смягчения режима самоизоляции. Как сообщила пресс-служба регионального правительств, с четверга смогут открыться торговые центры, но без функционирования фудкортов и детских комнат. Также возобновят свою работу библиотеки, но без читальных залов. С учетом санитарных норм начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте.
Смогут возобновить работу автошколы, омичам будут разрешены занятия спортом на улице и прогулки.
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В Германии за сутки выявлены 333 новых случаев заражений коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Таким образом, им инфицированы в общей сложности 181 815 человек. Количество скончавшихся от вируса выросло на 11 и составило 8 511 человек.
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В материковом Китае за сутки выявили 16 случаев заражений коронавирусом нового типа. Это самый высокий рост в стране почти за три недели. Власти КНР отмечают, что новые выявленные заболевания связаны с прибывшими из-за рубежа.
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В Украине с 1 июня заработают бассейны, спортзалы и фитнес-центры. Для их посещения нужно пройти термоскрининг при входе, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила, опубликованные министерством здравоохранения страны.
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Несмотря на рекомендации медиков воздержаться от отправки в Бразилию препарата гидроксихлорохин, США все-таки отправили туда два миллиона доз этого антималярийного средства, чтобы применять его против коронавируса. Как указывается в совместном заявлении обеих стран, в Бразилии гидроксихлорохин предполагается использовать медсестрами и врачами как профилактическое средство, а также для лечения инфицированных SARS-CoV-2. Несколькими днями ранее ВОЗ указала, что нет никаких доказательств эффективности этого препарата в лечении и профилактике коронавируса. "Мы не рекомендуем использовать гидроксихлорохин или хлорохин для лечения COVID-19 вне контрольных испытаний", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что суточный прирост числа зараженных составил 16 409, таким образом, всего в стране инфицировано уже более полумиллиона человек (514 849), она занимает по этому показателю второе место после США. За последние сутки в Бразилии скончались 480 пациентов, в общей сложности с начала эпидемии - 29 314.
В российских регионах ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса
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В Саратовской области с 1 июня откроются салоны красоты и непродовольственные магазины. Кроме того, разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. В Ульяновской области заниматься физкультурой разрешено лишь на дистанции не менее пяти метров. Жители республики Марий Эл смогут посещать религиозные организации, правда, при этом им нужно будет носить маску. Посещать храмы РПЦ разрешили и жителям Подмосковья. Богослужения церкви и храмы будут проводить на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм.
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В понедельник в России открываются санатории, которые начнут принимать туристов после двухмесячного перерыва. Главное требование для туристов – справка об отсутствии коронавируса, полученная не позднее, чем за 48 часов до заезда.
В Москве открываются непродовольственные магазины
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С понедельника, 1 июня, москвичи смогут гулять три раза в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день. График прогулок для жителей домов опубликован в интернете. На улице необходимо носить маски. Также с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины, которые были закрыты с 28 марта.
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 76 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом заявили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Таким образом, от последствий заболевания COVID-19 в российской столице скончались 2553 человека. Всего за сутки было выявлено более 2 тысяч заражения SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometers, в России коронавирусом инфицированы более 405 тысяч человек.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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