Хроника конфронтации США и Ирана

1953-1981 годы: переворот ради нефти

19 августа 1953 года в Иране произошел государственный переворот: избранного премьер-министра Мохаммеда Моссадыка сменил шах Мохаммед Реза Пехлеви. Переворот был организован спецслужбами США и Великобритании - Моссадык пытался национализировать иранскую нефть, которая в тот момент добывалась только британскими компаниями.

Моссадыка после переворота до самой смерти держали под домашним арестом, но его планы по национализации нефти имели большую поддержку в стране. Чудовищный разрыв между богатыми и бедными, коррупция, отсутствие структурных реформ и последовательной политической программы у шаха вели к росту недовольства населения, еще больше усилившемуся после того, как во главе оппозиции встала радикальная часть шиитского духовенства и его лидер аятолла Хомейни. В 1979 году это вылилось в Исламскую революцию - к власти в результате нее пришли исламские фундаменталисты. 16 января 1979 года шах Пехлеви бежал из страны, а в ноябре иранцы захватили посольство США в Тегеране.

Часть американцев вскоре были освобождены, но 52 сотрудника посольства удерживались в Иране до 20 января 1981 года. Их последующее освобождение стало намного позже сюжетом известного фильма "Операция "Арго". Вследствие революции США наложили на Иран пакет экономических санкций, который с годами только увеличивался, и прекратили дипломатические отношения со страной.

Антиамериканские протесты в Тегеране (фото из архива)

2006-2013 годы: санкции против ядерной программы

В феврале 2006 года Иран возобновил работы по обогащению урана, которые были фактически прекращены после Исламской революции из-за нестабильной обстановки в регионе. В Вашингтоне это было воспринято как попытка иранского руководства сделать шаг к созданию ядерного оружия, в результате чего США и ООН ввели очередной пакет санкций против иранских компаний и банков, связанных с ядерной программой. Санкции также запрещали любой стране мира поставлять в Иран оборудование и материалы для работы в сфере атомной энергетики.

В последующие годы - особенно после избрания Барака Обамы президентом США в 2009 году - американская политика в отношении Ирана представляла собой комбинацию ужесточения санкций в ряде областей с одновременным смягчением ограничений в других. Эта тактика возымела эффект - избранный в августе 2013 году иранский президент Хасан Роухани пообещал "свернуть" ядерную программу в стране в обмен на снятие санкций.

2015-2018 годы: недоверие Трампа рушит "ядерную сделку"

14 июля 2015 года заявление Роухани было закреплено Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) - соглашением, подписанным ЕС, Великобританией, США, Россией, Китаем, Францией и Ираном. Согласно документу, Иран должен был отказаться от разработок ядерного вооружения, а США и ООН - снять с него действующие санкции.

Главы внешнеполитических ведомств США и Ирана после переговоров по "ядерной сделке", январь 2015 года

Вступивший в должность президента США в 2017 году Дональд Трамп заявил, что хочет выйти из этой "ядерной сделки" - по его заверениям, Иран не соблюдал условия соглашения. Несмотря на данные МАГАТЭ, подтверждающие исполнение Ираном договора, 8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД и новых санкциях в отношении Ирана, а также пригрозили санкциями всем странам, которые закупают у Ирана нефть.

В июле 2018 года Роухани заявил, что американские санкции направлены на уничтожение Ирана как страны, а не на борьбу с терроризмом, и пригрозил выйти из "ядерной сделки". ЕС поддержал в тот момент Тегеран, предложив ряд мер, которые позволили бы продолжить налаживание экономических связей с Ираном. Роухани согласился остаться в "сделке", если программа будет реализована до июля 2019 года.

Апрель-июль 2019 года: США причисляет Сулеймани к террористам

8 апреля 2019 года администрация Трампа официально причислила к террористическим организациям Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав вооруженных сил Ирана. В заявлении Трамп назвал Иран "государством-спонсором террористов", а КСИР и его подразделение "Аль-Кудс", которое возглавлял Касем Сулеймани - террористическими организациями. Иран в ответ также назвал США "спонсором террористов".

Один из взорванных танкеров в Оманском заливе, 13 июня 2019 года

13 июня 2019 года группа неизвестных подплыла на лодке к двум нефтяным танкерам в Оманском заливе, прикрепила к их бортам взрывные устройства и подорвала их. Американские военные заявили, что лодкой налетчиков была одна из лодок КСИР. Кроме того, в США обвинили иранскую сторону и в схожем подрыве двух саудовских нефтяных танкеров месяцем ранее - Саудовская Аравия также находится в конфронтации с Ираном.

В июле 2019 года истек срок ультиматума Ирана по "ядерной сделке". ЕС не смог найти компромисс с Тегераном, и Иран объявил о поэтапном отказе от соглашения и возобновлении разработок по обогащению урана.

Декабрь 2019 года: США атакует базы "Хезболлах"

27 декабря 2019 года неизвестные обстреляли одну из американских военных баз в Ираке - по базе было выпущено более 30 ракет, а в результате обстрела убит гражданский специалист из США, а также ранено двое иракских и четверо американских солдат. США возложили ответственность за атаку на "Хезболлах" - ливанскую военизированную организацию, участие в создании которой принимал КСИР. "Хезболлах" признана террористической организацией в США и ряде других стран, Россия в их число не входит.

30 декабря США в ответ обстреляли опорные пункты "Хезболлах" в Ираке и Сирии - по официальным данным, в результате атаки было убито 19 человек. Реакция сторонников "Хезболлах" на это вылилась в штурм американского посольства в Багдаде 31 декабря. Протестующие захватили периметр посольства и покинули его "зеленую зону" только на следующий день.

Январь 2020 года: убийство Сулеймани и его последствия

Ответным шагом на обстрел базы и захват посольства США стало убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года автомобиль с ним и еще несколькими военными был уничтожен ракетным ударом на территории международного аэропорта Багдада.

Уже на следующий день Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани, а еще днем позже иракские депутаты проголосовали за вывод войск США из страны. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не станет этого делать, пока Ирак не компенсирует стоимость построенных американцами военных баз, и пообещал отправить в регион три тысячи солдат в дополнение к пяти тысячам, находящимся там. Также президент США пообещал Тегерану нанести удары по 52 "культурным объектам" Ирана в случае враждебных действий - по числу захваченных во время Исламской революции сотрудников посольства США в Тегеране.

8 января 2020 года, сразу после похорон Сулеймани, по базе американских ВВС "Айн аль-Асад" были нанесены ракетные удары. КСИР объявил, что атака - акт возмездия за убийство генерала. В Вашингтоне в ответ сообщили, что атака обошлась без жертв и пообещали ввести новые санкции против Ирана. При этом президент Трамп призвал иранское руководство решать конфликт мирным путем. Однако одним из ключевых посылов обращения американского президента в тот день было обещание того, что пока он будет у власти в США, Иран не станет ядерной державой.

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