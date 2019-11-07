Хранить деньги в золоте? Что думают немцы и россияне

Драгоценный металл по-прежнему считается и в Германии, и в России особо надежным средством сохранения и преумножения сбережений. Но в отношении к такой инвестиции наметился новый тренд.
Во что лучше вкладывать деньги: в валюту, облигации, акции? Или, может быть, в золото? Новейшее исследование показывает, что отношение к нему в Германии и России весьма неоднозначное: лишь около половины тех, кто вообще имеет возможность делать финансовые вложения, доверяет драгоценному металлу больше, чем твердой валюте. При этом РФ по количеству скептиков опережает ФРГ - и это при том, что российские власти уже много лет проводят политику скупки золота, чтобы снизить зависимость от доллара.
Драгоценный металл или твердая валюта?
Расположенный в Лондоне Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опросил в общей сложности 12 тысяч активных розничных инвесторов (к ним относятся люди, сделавшие минимум одно финансовое вложение за последние 12 месяцев) в Китае, Индии, США, России, Германии и Канаде. Главный вывод экспертов: интерес к золоту остается высоким.
Однако уровень доверия к нему как к инвестиционному продукту зависит, с одной стороны, от исторических и политических факторов, а с другой - от возраста, и это новый тренд. Согласно результатам опроса WGC по Германии и России, предоставленным в распоряжение DW, в этих странах примерно по две трети населения считают золото хорошим защитным активом против инфляции и колебаний валютных курсов.
Людей, которые думают, что драгметалл не потеряет свою ценность в долгосрочной перспективе, в РФ несколько больше, чем в ФРГ: 75% против 61%. В то же время доля тех, кто доверяет золоту сильнее, чем твердым валютам, напротив, выше среди жителей Германии: 57% против 52%.
Поколение Z сомневается в ценности золота
"Как немцам, так и россиянам не хватает эмоциональной связи и привязанности, которую мы наблюдаем на азиатских рынках, но они ценят золото как защитный актив. Это может быть связано с историческими и политическими факторами: смена денежной единицы в Германии, вера российского правительства в золото, а не в доллар", - пояснил DW директор группы исследований рынка Всемирного совета по золоту Алистер Хьюитт.
В то же время, указал эксперт, и в России, и в Германии молодежь относится к драгметаллу прохладнее, чем старшие возрастные группы. Среди россиян поколения Z (в возрасте от 18 до 22 лет) только 41% опрошенных заявил, что считает золото надежнее валют, в ФРГ таких - 48%. Молодые люди, отмечается в исследовании, чаще сомневаются в долгосрочной ценности этого актива.
"И в Германии, и в России молодая, не очень склонная к риску аудитория меньше заинтересована в золоте как в защитном активе. Миллениалы (опрошенные в возрасте от 23 до 38 лет. - Ред.) не слишком сильно отличаются от людей в возрасте 39+, а вот внутри поколения Z мы видим более существенные различия во взглядах", - отметил Алистер Хьюитт.
Главная функция - защитный актив
Исследование WGC свидетельствует о том, что рынки России и Германии похожи с точки зрения целей инвестирования в золото. В обеих странах люди, имеющие свободные деньги, видят в драгметалле главным образом средство защиты сбережений.
В РФ доля таких покупателей составляет 43%, в ФРГ - 37%. Второй мотив - получение прибыли в долгосрочной перспективе (37% и 36% соответственно), на третьем месте - обогащение в короткий срок (11% в России, 12% в Германии).
Согласно недавнему исследованию Берлинского университета имени Штайнбайса по заказу банка Reisebank, золотыми монетами или слитками владеет 38% немцев. Его результаты подтверждают: значительная доля жителей ФРГ видит в золоте прежде всего актив-убежище.
Так ли надежны сбережения в золоте?
Для россиян, судя по исследованию Всемирного совета по золоту, такой подход еще более характерен. "Это соответствует очень осторожному отношению россиян в целом к инвестициям", - отметил эксперт WGC Алистер Хьюитт. Однако немало финансовых аналитиков весьма скептически оценивает представление о золоте как особо надежном средстве сохранения сбережений.
"Я бы не хотел никого уговаривать покупать золото в целях хеджирования на случай непредвиденных обстоятельств. Инвесторы всегда должны думать о том, чтобы потом найти кого-то, кто готов заплатить за золото больше, чем они изначально вложили", - пояснил DW директор по инвестициям для частных и корпоративных клиентов Deutsche Bank Ульрих Стефан (Ulrich Stephan).
"Я не думаю, - добавил он, - что если случится большой крах, то мы начнем расплачиваться за булочки золотыми самородками. К тому же полагаю, что в случае серьезных проблем соотношение цен золота и продуктов питания будет менее благоприятным, чем сегодня".
Отношение к золотым украшениям меняется
Тем не менее, в мировом масштабе две трети розничных инвесторов всё еще считают золото хорошим защитным активом против инфляции и колебаний валютных курсов, свидетельствует исследование WGC.
Его авторы пришли к выводу, что люди по-прежнему доверяют золоту, но потенциальные покупатели, никогда не приобретавшие этот драгоценный металл, испытывают некоторые сомнения относительно подлинности продукта и надежности продавцов. Часть опрошенных заявила, что боится получить контрафактную продукцию.
Эксперты WGC проанализировали также отношение жителей трех государств - Китая, Индии и США - к приобретению золота не как инвестиционного продукта, а в виде ювелирных изделий. Выяснилось, что потребители фэшн-сегмента тоже переживают по поводу подлинности металла и не всегда доверяют продавцам.
И здесь опять проявились поколенческие различия в отношении к золоту. Опрошенные в возрасте от 18 до 22 лет меньше заинтересованы в покупке золотых украшений: они испытывают более слабую эмоциональную связь с этим металлом и сомневаются в том, что изделия из него соответствуют духу времени.
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