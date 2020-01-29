 Хорошая новость для Зеленского: с чем приехали в Киев сенаторы США? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Хорошая новость для Зеленского: с чем приехали в Киев сенаторы США?

Три сенатора от двух ведущих партий США посетили Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они привезли ему новость, касающуюся дальнейшей поддержки США.

Владимир Зеленский

Сенаторы Соединенных Штатов Америки: Кристофер Мёрфи - демократ от штата Коннектикут, Джон Баррассо - республиканец от штата Вайоминг и Рон Джонсон - республиканец от штата Висконсин, в пятницу, 14 февраля, встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель их визита, как написал в своем микроблоге Twitter Мёрфи - "восстановить двухпартийную поддержку союзничества" между двумя странами. Во время встречи с Зеленским и общения с прессой, сенаторы старались показать, что напряжения в отношениях между США и Украиной больше нет, а история, связанная с импичментом Трампу, уже в прошлом.         

Российский контекст в визите сенаторов             

Еще до прибытия в Украину сенатор-демократ Мёрфи опубликовал видео, в котором призвал республиканцев и демократов объединиться для восстановления добрых отношений с Украиной. "Демократы и республиканцы понимали - если мы хотим бороться с российской агрессией в Восточной Европе, а также у себя дома, следует начинать с Украины. Войска Путина были введены в Украину, но его целью были США", - сказал Мёрфи.

Украинский флаг над зданием парламента

Украинский флаг над зданием парламента

По его мнению, американская поддержка Киева должна складываться из трех краткосрочных компонентов: назначения нового посла США в Украине, определения даты официального визита Зеленского в Вашингтон и увеличения экономической и оборонной помощи Конгресса Украине.

На итоговой пресс-конференции у входа в здание администрации президента Украины все три сенатора убеждали журналистов в том, что проблемы, возникшие в связи с попыткой импичмента президенту США Дональду Трампу и втягивания в этот внутриамериканский конфликт Украины, уже позади. Как заявил республиканец Рон Джонсон: "Мы оставляем Украину с чувством оптимизма. С оптимизмом относительно нашего будущего мы сейчас отправляемся на мюнхенскую конференцию (Мюнхенскую конференцию по безопасности. - Ред.)".

Джонсон напомнил, что он был одним из авторов резолюции американского сената за свободу навигации на Черном море "исходя из того блокирования навигации, которое имеется с российской стороны". А также поддержал американские санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2". "Мы услышали благодарность за это от президента Зеленского. Мы можем ввести много других санкций. Нас к этому вынуждает поведение России", - сказал Джонсон.

"Украина в деле об импичменте не виновата"

Сенатор-демократ Кристофер Мёрфи отметил, что хотя республиканцы и демократы по-разному голосовали за импичмент Трампу, их совместный визит в Украину демонстрирует отсутствие разногласий относительно поддержки Украины. "Я думаю, что Украина была не виновата в том, что происходило в США по делу об импичменте… Между нами нет разногласий в поддержке дальнейших финансовых программ, чтобы Украина защищала себя. А также есть наша неизменная поддержка реформ", - заверил Мёрфи.

Республиканец Джон Баррас отметил, что посещает Киев за последние шесть лет уже в четвертый раз, и каждый раз видит, "что Украина становится лучше". Баррас уверен в важности отношений США и Украины. Он заверил, что вместе с коллегами продолжит отстаивать позицию предоставления стране большей помощи, в том числе и военной. "Обе партии в Соединенных Штатах выражают приверженность этому", - заявил Баррас.

Контекст

В рамках расследования против Дональда Трампа республиканцы хотят пригласить на допрос Хантера Байдена, Курта Волкера, Александру Чалупа и ряд других лиц, пишет Fox News. (09.11.2019)

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Белый дом предоставил оборонительное оружие украинцам, чтобы убедиться, что "Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины". (12.11.2019)

Посол США в ЕС заявил, что Трамп был готов принять Зеленского в обмен на расследование в адрес Байдена. От того же, по мнению Трампа, зависит и военная помощь Украине. (20.11.2019)

Все три сенатора согласны с тем, что проблема предоставления Украине статуса страны особого партнера США не члена НАТО и далее будет обсуждаться в Вашингтоне наряду с увеличением военной и экономической помощи. Американские политики сказали, что повезут домой предложения Владимира Зеленского о той поддержке, в которой нуждается Украина и "будут решать, что они могут сделать для вашей страны".

Американцы зачастили в Киев

Со своей стороны, президент Украины Зеленский выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Как сообщила президентская пресс-служба, Зеленский говорил с американцами о реформах, приоритете антикоррупционной реформы и сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). "Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах", - цитирует украинского президента его пресс-служба.

Визит американских сенаторов в Украину прошел две недели спустя после визита в Киев госсекретаря США Майка Помпео. В будущий понедельник, 16 февраля, здесь опять ждут важного американского гостя. Как сообщило посольство США в Украине, в Киев должен прибыть координатор Государственного департамента США по противодействию терроризму Нейтан Сейлс. 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп останавливает Путина, который на спине несет трубу, а на ней написано Северный поток-2

    Политика Трампа в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:28

Как изменилась внешняя политика США при Дональде Трампе?

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкий концерн Deutsche Bahn будет участвовать в модернизации украинских железных дорог?  

Распродажа демократии. Трампу все по колено. Лучшие политические частушки – "Заповедник", выпуск 109  

Также по теме

US-Außenminister Mike Pompeo

Помпео в Киеве - на минном поле для американской дипломатии 29.01.2020

На фоне решающей фазы импичмента президенту США Дональду Трампу в Киев едет госсекретарь Майк Помпео. Накануне визита стали известны его критические высказывания об Украине.

New York UN Generalversammlung Zelenskij

Эксперт: Манера Зеленского не удивила ФРГ - Трамп сложный собеседник 26.09.2019

Эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг в интервью DW призвал не переоценивать влияния высказываний Зеленского в разговоре с Трампом на отношения между Украиной и ФРГ.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Китае зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно