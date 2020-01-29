Хорошая новость для Зеленского: с чем приехали в Киев сенаторы США?

Сенаторы Соединенных Штатов Америки: Кристофер Мёрфи - демократ от штата Коннектикут, Джон Баррассо - республиканец от штата Вайоминг и Рон Джонсон - республиканец от штата Висконсин, в пятницу, 14 февраля, встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель их визита, как написал в своем микроблоге Twitter Мёрфи - "восстановить двухпартийную поддержку союзничества" между двумя странами. Во время встречи с Зеленским и общения с прессой, сенаторы старались показать, что напряжения в отношениях между США и Украиной больше нет, а история, связанная с импичментом Трампу, уже в прошлом.

Российский контекст в визите сенаторов

Еще до прибытия в Украину сенатор-демократ Мёрфи опубликовал видео, в котором призвал республиканцев и демократов объединиться для восстановления добрых отношений с Украиной. "Демократы и республиканцы понимали - если мы хотим бороться с российской агрессией в Восточной Европе, а также у себя дома, следует начинать с Украины. Войска Путина были введены в Украину, но его целью были США", - сказал Мёрфи.

Украинский флаг над зданием парламента

По его мнению, американская поддержка Киева должна складываться из трех краткосрочных компонентов: назначения нового посла США в Украине, определения даты официального визита Зеленского в Вашингтон и увеличения экономической и оборонной помощи Конгресса Украине.

На итоговой пресс-конференции у входа в здание администрации президента Украины все три сенатора убеждали журналистов в том, что проблемы, возникшие в связи с попыткой импичмента президенту США Дональду Трампу и втягивания в этот внутриамериканский конфликт Украины, уже позади. Как заявил республиканец Рон Джонсон: "Мы оставляем Украину с чувством оптимизма. С оптимизмом относительно нашего будущего мы сейчас отправляемся на мюнхенскую конференцию (Мюнхенскую конференцию по безопасности. - Ред.)".

Джонсон напомнил, что он был одним из авторов резолюции американского сената за свободу навигации на Черном море "исходя из того блокирования навигации, которое имеется с российской стороны". А также поддержал американские санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2". "Мы услышали благодарность за это от президента Зеленского. Мы можем ввести много других санкций. Нас к этому вынуждает поведение России", - сказал Джонсон.

"Украина в деле об импичменте не виновата"

Сенатор-демократ Кристофер Мёрфи отметил, что хотя республиканцы и демократы по-разному голосовали за импичмент Трампу, их совместный визит в Украину демонстрирует отсутствие разногласий относительно поддержки Украины. "Я думаю, что Украина была не виновата в том, что происходило в США по делу об импичменте… Между нами нет разногласий в поддержке дальнейших финансовых программ, чтобы Украина защищала себя. А также есть наша неизменная поддержка реформ", - заверил Мёрфи.

Республиканец Джон Баррас отметил, что посещает Киев за последние шесть лет уже в четвертый раз, и каждый раз видит, "что Украина становится лучше". Баррас уверен в важности отношений США и Украины. Он заверил, что вместе с коллегами продолжит отстаивать позицию предоставления стране большей помощи, в том числе и военной. "Обе партии в Соединенных Штатах выражают приверженность этому", - заявил Баррас.

Все три сенатора согласны с тем, что проблема предоставления Украине статуса страны особого партнера США не члена НАТО и далее будет обсуждаться в Вашингтоне наряду с увеличением военной и экономической помощи. Американские политики сказали, что повезут домой предложения Владимира Зеленского о той поддержке, в которой нуждается Украина и "будут решать, что они могут сделать для вашей страны".

Американцы зачастили в Киев

Со своей стороны, президент Украины Зеленский выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Как сообщила президентская пресс-служба, Зеленский говорил с американцами о реформах, приоритете антикоррупционной реформы и сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). "Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах", - цитирует украинского президента его пресс-служба.

Визит американских сенаторов в Украину прошел две недели спустя после визита в Киев госсекретаря США Майка Помпео. В будущий понедельник, 16 февраля, здесь опять ждут важного американского гостя. Как сообщило посольство США в Украине, в Киев должен прибыть координатор Государственного департамента США по противодействию терроризму Нейтан Сейлс.

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