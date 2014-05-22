Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Хорог - административный центр Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Живущие здесь памирские таджики исповедуют исмаилизм, являющийся одной из ветвей шиитского ислама.
В Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана вспыхнули беспорядки. DW попыталась выяснить, почему накалилась ситуация на таджикском Памире.
Тем временем митингующие стали расходиться по домам.
Спецслужбы Таджикистана свою причастность к убийству отрицают.
Таджикские власти должны соблюдать международные нормы, касающиеся прав человека.
После ультиматума властей боевики в таджикском Хороге начали добровольно сдавать оружие. Ряд мятежников попросили время на раздумье. Между тем появилась информация о готовящемся теракте на одной из плотин реки Амударья.
Власти страны должны открыть въезд в Хорог для оказания гуманитарной помощи населению.
В Таджикистане блокированы сайты с информацией о ситуации на Памире.
В Горном Бадахшане на востоке Таджикистана проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к убийству генерала ГКНБ республики Абдулло Назарова. Первый день военных действий унес жизни более 40 человек.
Таджикские власти сообщили, что во время спецоперации на востоке страны силовики уничтожили 30 боевиков. Информацию о большом количестве погибших военнослужащих и местных жителей официальные источники не подтверждают.
На юге страны футбольные болельщики были недовольны действиями арбитров, судивших матч с участием клуба, принадлежащего сыну президента. На Памире жители выступили против коррупции в правоохранительных органах.
В июне власти перенесли на новое место памятник Ленину в центре Горного Бадахшана - Хороге. Теперь решается судьба монумента Ильича на севере страны - в Худжанде.
Землетрясение силой 5,3 магнитуды произошло на территории Таджикистана утром 2 января. Подземные толчки разрушили более 1050 жилых домов и административных зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact