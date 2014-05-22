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Хорог

Хорог - административный центр Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Живущие здесь памирские таджики исповедуют исмаилизм, являющийся одной из ветвей шиитского ислама.

Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Беспорядки в Хороге: какие выводы сделают власти Таджикистана 22.05.2014

В Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана вспыхнули беспорядки. DW попыталась выяснить, почему накалилась ситуация на таджикском Памире.
Die tadschikische Armee ergreift eine Offensive gegen bewaffneten Banden in Horog auf Pamir, Juli 2012. Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Из Хорога выводят правительственные войска 23.08.2012

Тем временем митингующие стали расходиться по домам.
Beschreibung Русский: Фотография знака возле Памирского тракта на въезде в Горный Бадахшан Deutsch: Willkommensgruß am Grenzübergang entlang der Straße von Osch (Kirgisistan) nach Murgab (Tadschikistan) am Beginn des Pamir-Gebirges; Wortlaut (auf Russisch): „Das Volk von Berg-Badachschan begrüßt Sie.“ Datum 4. September 2006 Quelle Eigenes Werk transfered from http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WillkommenInGornoBadachschan.JPG Urheber Al-Musafir Diese Datei wurde unter den Bedingungen der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“-Lizenz (abgekürzt „cc-by-sa“) in der Version 3.0 veröffentlicht.

Жители Хорога вышли на улицы после убийства полевого командира 22.08.2012

Спецслужбы Таджикистана свою причастность к убийству отрицают.
Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Правозащитники встревожены ситуацией в Горном Бадахшане 31.07.2012

Таджикские власти должны соблюдать международные нормы, касающиеся прав человека.
Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Таджикистан: мятежники в Горном Бадахшане сдают оружие 29.07.2012

После ультиматума властей боевики в таджикском Хороге начали добровольно сдавать оружие. Ряд мятежников попросили время на раздумье. Между тем появилась информация о готовящемся теракте на одной из плотин реки Амударья.
Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

ООН призывает не допустить гуманитарной катастрофы в Таджикистане 28.07.2012

Власти страны должны открыть въезд в Хорог для оказания гуманитарной помощи населению.
Beschreibung Русский: Фотография знака возле Памирского тракта на въезде в Горный Бадахшан Deutsch: Willkommensgruß am Grenzübergang entlang der Straße von Osch (Kirgisistan) nach Murgab (Tadschikistan) am Beginn des Pamir-Gebirges; Wortlaut (auf Russisch): „Das Volk von Berg-Badachschan begrüßt Sie.“ Datum 4. September 2006 Quelle Eigenes Werk transfered from http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WillkommenInGornoBadachschan.JPG Urheber Al-Musafir Diese Datei wurde unter den Bedingungen der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“-Lizenz (abgekürzt „cc-by-sa“) in der Version 3.0 veröffentlicht.

Информация с Памира под замком: кому это выгодно 27.07.2012

В Таджикистане блокированы сайты с информацией о ситуации на Памире.
Die tadschikische Armee ergreift eine Offensive gegen bewaffneten Banden in Horog auf Pamir, Juli 2012. Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Спецоперация на Памире: хрупкий мир под угрозой 25.07.2012

В Горном Бадахшане на востоке Таджикистана проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к убийству генерала ГКНБ республики Абдулло Назарова. Первый день военных действий унес жизни более 40 человек.
Beschreibung Русский: Фотография знака возле Памирского тракта на въезде в Горный Бадахшан Deutsch: Willkommensgruß am Grenzübergang entlang der Straße von Osch (Kirgisistan) nach Murgab (Tadschikistan) am Beginn des Pamir-Gebirges; Wortlaut (auf Russisch): „Das Volk von Berg-Badachschan begrüßt Sie.“ Datum 4. September 2006 Quelle Eigenes Werk transfered from http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WillkommenInGornoBadachschan.JPG Urheber Al-Musafir Diese Datei wurde unter den Bedingungen der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“-Lizenz (abgekürzt „cc-by-sa“) in der Version 3.0 veröffentlicht.

Душанбе: В ходе спецоперации на Памире уничтожены 30 боевиков 24.07.2012

Таджикские власти сообщили, что во время спецоперации на востоке страны силовики уничтожили 30 боевиков. Информацию о большом количестве погибших военнослужащих и местных жителей официальные источники не подтверждают.
Tatort des Anschlags am 3. September 2010 auf Polizeidienststelle in Hudschand, Tadschikistan Autor: Khairullo Mirsaidow, DW-Korrespondent in Duschanbe

В ряде районов Таджикистана произошли волнения 15.06.2011

На юге страны футбольные болельщики были недовольны действиями арбитров, судивших матч с участием клуба, принадлежащего сыну президента. На Памире жители выступили против коррупции в правоохранительных органах.
Lenin-Denkmal in Kalaychumbe, Tadschikistan 1.Halbjahr 2010

Таджикские власти распилят Ильича 09.07.2010

В июне власти перенесли на новое место памятник Ленину в центре Горного Бадахшана - Хороге. Теперь решается судьба монумента Ильича на севере страны - в Худжанде.
Tadschikistan, Berge, Gebirge

В горах Памира произошло сильное землетрясение 03.01.2010

Землетрясение силой 5,3 магнитуды произошло на территории Таджикистана утром 2 января. Подземные толчки разрушили более 1050 жилых домов и административных зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.