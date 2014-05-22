Таджикистан: мятежники в Горном Бадахшане сдают оружие

После ультиматума властей боевики в таджикском Хороге начали добровольно сдавать оружие. Ряд мятежников попросили время на раздумье. Между тем появилась информация о готовящемся теракте на одной из плотин реки Амударья.