 Хорватский защитник извинился за выкрик ″Слава Украине!″ | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Хорватский защитник извинился за выкрик "Слава Украине!"

После победы над сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2018 защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за выкрик "Слава Украине!".

Домагой Вида на четвертьфинальном матче со сборной России

Домагой Вида на четвертьфинальном матче со сборной России

После победы над сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2018 защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за выкрик "Слава Украине!". "Я знаю, что сделал ошибку, и хочу еще один раз извиниться", - заявил Вида в интервью телеканалу "Россия-24" после матча, прошедшего в среду, 11 июля. По его словам, "нужно учиться на своих ошибках".

8 июля в интернете появилось видео, на котором защитник сборной Хорватии выкрикивает "Слава Украине!" Находящийся рядом с ним помощник тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

Свой поступок Вида объяснил "шуткой для друзей из киевского "Динамо", за которое он ранее выступал вместе с Вукоевичем. После публикации видео дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии, которого оставили в составе команды.

Контекст

Чемпионат мира по футболу - не только мощнейший инструмент путинской пропаганды, но еще и окно в мир. Который совсем не такой, каким его пытаются показать. Мнение Александра Плющева. (22.06.2018)

Капитану сборной Хорватии Модричу на родине грозит суд, местный футбол погряз в коррупции, а власти принимают спорные законы под шумок ЧМ. DW - о том, что остается за кулисами успеха хорватов на ЧМ-2018. (11.07.2018)

В новом видео хорватский футболист, потягивая пиво, опять произносит лозунг "Слава Украине!", добавляя к этому "Белград, гори". Украинские фанаты обвалили рейтинг ФИФА в Facebook. (10.07.2018)

В результате изучения инцидента Хорватский футбольный союз принял решение отчислить Вукоевича из делегации на ЧМ-2018, лишить его аккредитации на чемпионате мира и оштрафовать на 15 тысяч швейцарских франков. "Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за свои заявления, в которые они ни в коей мере не намеревались вкладывать политический подтекст, но которые, к сожалению, допускали подобные интерпретации", - говорится в заявлении Хорватского футбольного союза.

Второй ролик с фразой "Слава Украине!"

Вечером 9 июля в интернете появился новый видеоролик, в котором хорватский игрок произносит фразу "Слава Украине!" На видео защитник сборной Хорватии сидит рядом с представителем тренерского штаба команды Ивицой Оличем, пьет пиво и поет. Когда конкретно и где было снято это видео, неизвестно. ФИФА проверит появившийся ролик, сообщили представители федерации.

Смотрите также:

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Ацтеки ликуют!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Португалия вылетела...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщица сборной Испании перед матчем с Россией.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    И она же - после него...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Не совсем привычный облик английского болельщика. Настоящий джентльмен!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Самая юная болельщица на стадионах ЧМ-2018. Конечно же, бразильская!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Французы зажигают!

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Бельгийцы пугают.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Кто из болельщиц красивей? Эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или эта?

  • Болельщица сборной России

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Или все-таки эта?

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Сенегал забил гол.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    А Аргентина пропустила...

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.

  • Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

    Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 12:42
Now live
12:42 мин

Кто выиграет ЧМ-2018, или Как атмосфера праздника изменила россиян - DW Новости

Контекст

Болельщики и болельщицы ЧМ-2018

Чемпионат мира, который проходит в России, - это не только голы и победы. Это настоящий праздник для всех, кто любит футбол. Особенно это видно на трибунах стадионов. (05.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто выиграет ЧМ-2018, или Как атмосфера праздника изменила россиян - DW Новости  

Не только кокошники, или Как болельщику прикольно одеться на ЧМ-2018  

ЧМ в России: скоро сказочке конец - "Заповедник"  

Также по теме

WM 2018 Training Kroatische Nationalmannschaft

Помощника тренерского штаба сборной Хорватии выгнали с ЧМ-2018 09.07.2018

Причиной отчисления Огнена Вукоевича стало видео c выкриком "Слава Украине!", записанное после победы над сборной РФ. Хорватский футбольный союз извинился за поступок Вукоевича.

FIFA Russland WM 2018 Russland - Kroatien Vida

ФИФА проверит еще один ролик с участием Виды 10.07.2018

В новом видео хорватский футболист, потягивая пиво, опять произносит лозунг "Слава Украине!", добавляя к этому "Белград, гори". Украинские фанаты обвалили рейтинг ФИФА в Facebook.

Fußball WM 2018 Russland - Kroatien

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018 07.07.2018

Сборная Хорватии обыграла российскую команду по пенальти 4:3. Хорваты 11 июля в Москве поборются со сборной Англии за право выйти в финал.

Самые читаемые

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Саммит НАТО: как Альянс сохранил единство при разногласиях  

Отравленный "Новичком" британец дал первые показания полиции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно