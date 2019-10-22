 Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону | Новости из Германии о Европе | DW | 23.10.2019

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Европа

Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону

Жан-Клод Юнкер похвалил Хорватию за выполнение жестких требований для вхождения в Шенгенскую зону. Теперь за ее вступление должны проголосовать другие шенгенские государства.

На границе Хорватии

На границе Хорватии

Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. Об этом во вторник, 22 октября, заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую зону", - заявил Юнкер.

Контекст

Необходимо вернуться к нормальному принципу действия Шенгенского соглашения, считает комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос. Он намерен представить новые предложения Еврокомиссии по миграционной политике. (13.09.2018)

Шенгенская зона должна снова нормально функционировать, говорит Димитрис Аврамопулос. Он считает утверждения, что благодаря пограничному контролю можно достичь большей безопасности, наивными. (08.04.2019)

В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 членов союза.

Еврокомиссар критикует Германию

Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.

"Я убежден, что пришло время вернуться к нормальному функционированию нашего Шенгенского пространства без внутреннего пограничного контроля", - заявил он, предупредив, что крах Шенгена будет являться "началом конца той Европы, которую мы знаем".

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  • Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    ЕС и Россия: лицом к лицу

    Мост "Дружба" создает уникальный архитектурный ансамбль - он соединяет Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость, которые стоят прямо друг напротив друга буквально в паре сотен метров. Сегодня через их бойницы можно посмотреть на Россию и Евросоюз, соответственно. Бастионы на эстонской стороне были возведены чуть раньше, в 14 веке, на российской - Иваном III в конце 15 века.

  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Дорога в Ивангород

    От вокзала Ивангорода (на фото вдали) в центр города ведет одна асфальтированная дорога с привычными для российской глубинки ямами.

  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

    Асфальта в этом 10-тысячном городке вообще мало - помимо пары центральных улиц им покрыто шоссе, уходящее через мост в Эстонию (на фото справа). Пешеходных дорожек тоже очень мало, ходить зачастую приходится по проезжей части и по пыльным грунтовым дорогам. А там, где тротуар все же есть, асфальт порой неожиданно прерывается.

  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Стандартный набор

    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

    Один из редких оазисов благоустройства в Ивангороде - набережная, построенная на деньги ЕС, которые были выделены на проект приграничного сотрудничества. Ее вид, правда, немного портит недострой, расположенный сразу за набережной (на фото - справа). Некий частный инвестор хотел возвести здесь отель и ресторан, но получилось заброшенное здание.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

    Набережную в Ивангороде называют не совсем привычным для местных жителей словом променад. Вероятно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Длина набережной на российской стороне - всего 119 метров, она почти в десять раз короче эстонской.

  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

Фоторепортаж DW с границы между российским Ивангородом и эстонской Нарвой, где из России в Евросоюз можно попасть пешком через мост "Дружба". (15.05.2019)  

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