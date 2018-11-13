Холодный пес, фальшивый заяц: курьезные названия немецких блюд

Языковые курьезы немецкой кухни

Половина цыпленка

"Хальве Хан" (диал. Halve Hahn) - название этого блюда сбивает с толку всех, кто впервые оказывается в пивной на Рейне. Это не половина цыпленка, а всего лишь ржаная булочка с маслом и двумя ломтями голландского сыра. Согласно одной из легенд (а их вокруг этого блюда много!), в 1877 году один житель Кельна накормил так своих гостей, подав по полбулочки вместо обещанных половинок цыплят.