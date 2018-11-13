 Холодный пес, фальшивый заяц: курьезные названия немецких блюд | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.11.2018

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Культура и стиль жизни

Холодный пес, фальшивый заяц: курьезные названия немецких блюд

Почему рыцарь бедный, а пес холодный? Под этими названиями скрываются излюбленные блюда различных регионов Германии.

  • Kalter Hund - пирог под названием Холодный пес

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Холодная собака

    Собак в Германии на стол, разумеется, не подают. Так называется немецкий десерт "Kalter Hund" (в переводе - "холодная собака"). И готовится этот торт просто, не разогревая духовки: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, напоминающую вагонетку шахтеров "Hunt", и чередуют со слоями шоколадного крема. Дать крему застыть - и на стол!

  • Falscher Hase - мясной рулет фальшивый заяц

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Фальшивый заяц

    "Фальшивым зайцем" (Falscher Hase) с середины XIX века в Германии именуют своеобразный рулет из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки. Внутри подготовленной массы размещается слой обжаренной моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. Запеченный в духовке рулет и сегодня нередко заменяет жаркое из кролика или зайца на праздничном столе.

  • Halve Hahn - половина цыпленка - ржаная булочка с сыром

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Половина цыпленка

    "Хальве Хан" (диал. Halve Hahn) - название этого блюда сбивает с толку всех, кто впервые оказывается в пивной на Рейне. Это не половина цыпленка, а всего лишь ржаная булочка с маслом и двумя ломтями голландского сыра. Согласно одной из легенд (а их вокруг этого блюда много!), в 1877 году один житель Кельна накормил так своих гостей, подав по полбулочки вместо обещанных половинок цыплят.

  • Himmel un Ääd - блюдо небо и земля - популярно в рейнском регионе

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Небо и земля

    Еще один курьез рейнского региона, который предлагают в пивных и ресторанах начиная с XVIII века, называется "Небо и земля" ("Himmel un Ääd"). Обжаренную кровяную колбасу подают с картофельным (земля - Ääd/Erde) пюре, яблочным (небо - Himmel) муссом и кольцами подрумяненного лука.

  • Armer Ritter - бедный рыцарь - гренки с сахарной пудрой

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Бедный рыцарь

    "Аrmer Ritter" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь". Так называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Перед этим их лучше размочить в молоке. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая среда, которая сделала их известными и в России.

  • Beamtenstippe - соус чиновника с картофельным пюре и соленым огурчиком

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Соус чиновника

    "Beamte" - означает "чиновник", "stippen" - "макать". Изначально соусом "Beamtenstippe" сдабривали свой скудный обед (отварной картофель или картофельное пюре) чиновники с мизерным жалованьем и бедняки. Готовят популярный некогда в ГДР (особенно в Берлине) соус на основе бульона, которым заливают обжаренные лук и мясной фарш (или остатки мяса, колбасы), загустив его ложкой муки.

  • Maultaschen - швабские пельмени

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Швабские пельмени

    Считается, что метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего изобрели монахи знаменитого монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn), спрятав желаемое, но не всегда дозволенное, мясо в тесто. По преданию, любимое в немецкой Швабии блюдо - маульташен (Maultaschen) - назвали так, возможно, в честь монастыря.

  • Bienenstich - пирожное Укус пчелы

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Укус пчелы

    "Укус пчелы" ("Bienenstich") - так называется это невесомое на вид и легкое на вкус пирожное. Готовят его из дрожжевого теста, карамелизированной массы из масла, сахара и миндаля, а между ними - взбитые сливки. Поводом для изобретения этой выпечки в XV веке послужило позорное бегство соседей, напавших на будущих пекарей в Андернахе. Юношам удалось прогнать их, открыв пчелиные улья.

  • Muckefuck - фальшивый кофе

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Фальшивый кофе

    Muckefuck - в Германии так называют суррогатный кофе, изготовленный из различных кофезаменителей, таких как ячмень, корень цикория, корневища топинамбура, плоды шиповника или семена батата. Столь странно звучащее в немецком языке название произошло, вероятно, еще во времена войны с Наполеоном от французского "mocca faux", то есть "фальшивый кофе".

  • Spaghettieis - мороженое - спагетти

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Мороженое-спагетти

    Изобретателем этой оригинальной формы популярного в Германии десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из пасты в 1969 году. Для Spaghettieis этого ванильное мороженое пропускают через пресс, а томатный соус для "спагетти" заменяют клубничным.

    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


  • Kalter Hund - пирог под названием Холодный пес

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Холодная собака

    Собак в Германии на стол, разумеется, не подают. Так называется немецкий десерт "Kalter Hund" (в переводе - "холодная собака"). И готовится этот торт просто, не разогревая духовки: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, напоминающую вагонетку шахтеров "Hunt", и чередуют со слоями шоколадного крема. Дать крему застыть - и на стол!

  • Falscher Hase - мясной рулет фальшивый заяц

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Фальшивый заяц

    "Фальшивым зайцем" (Falscher Hase) с середины XIX века в Германии именуют своеобразный рулет из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки. Внутри подготовленной массы размещается слой обжаренной моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. Запеченный в духовке рулет и сегодня нередко заменяет жаркое из кролика или зайца на праздничном столе.

  • Halve Hahn - половина цыпленка - ржаная булочка с сыром

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Половина цыпленка

    "Хальве Хан" (диал. Halve Hahn) - название этого блюда сбивает с толку всех, кто впервые оказывается в пивной на Рейне. Это не половина цыпленка, а всего лишь ржаная булочка с маслом и двумя ломтями голландского сыра. Согласно одной из легенд (а их вокруг этого блюда много!), в 1877 году один житель Кельна накормил так своих гостей, подав по полбулочки вместо обещанных половинок цыплят.

  • Himmel un Ääd - блюдо небо и земля - популярно в рейнском регионе

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Небо и земля

    Еще один курьез рейнского региона, который предлагают в пивных и ресторанах начиная с XVIII века, называется "Небо и земля" ("Himmel un Ääd"). Обжаренную кровяную колбасу подают с картофельным (земля - Ääd/Erde) пюре, яблочным (небо - Himmel) муссом и кольцами подрумяненного лука.

  • Armer Ritter - бедный рыцарь - гренки с сахарной пудрой

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Бедный рыцарь

    "Аrmer Ritter" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь". Так называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Перед этим их лучше размочить в молоке. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая среда, которая сделала их известными и в России.

  • Beamtenstippe - соус чиновника с картофельным пюре и соленым огурчиком

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Соус чиновника

    "Beamte" - означает "чиновник", "stippen" - "макать". Изначально соусом "Beamtenstippe" сдабривали свой скудный обед (отварной картофель или картофельное пюре) чиновники с мизерным жалованьем и бедняки. Готовят популярный некогда в ГДР (особенно в Берлине) соус на основе бульона, которым заливают обжаренные лук и мясной фарш (или остатки мяса, колбасы), загустив его ложкой муки.

  • Maultaschen - швабские пельмени

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Швабские пельмени

    Считается, что метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего изобрели монахи знаменитого монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn), спрятав желаемое, но не всегда дозволенное, мясо в тесто. По преданию, любимое в немецкой Швабии блюдо - маульташен (Maultaschen) - назвали так, возможно, в честь монастыря.

  • Bienenstich - пирожное Укус пчелы

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Укус пчелы

    "Укус пчелы" ("Bienenstich") - так называется это невесомое на вид и легкое на вкус пирожное. Готовят его из дрожжевого теста, карамелизированной массы из масла, сахара и миндаля, а между ними - взбитые сливки. Поводом для изобретения этой выпечки в XV веке послужило позорное бегство соседей, напавших на будущих пекарей в Андернахе. Юношам удалось прогнать их, открыв пчелиные улья.

  • Muckefuck - фальшивый кофе

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Фальшивый кофе

    Muckefuck - в Германии так называют суррогатный кофе, изготовленный из различных кофезаменителей, таких как ячмень, корень цикория, корневища топинамбура, плоды шиповника или семена батата. Столь странно звучащее в немецком языке название произошло, вероятно, еще во времена войны с Наполеоном от французского "mocca faux", то есть "фальшивый кофе".

  • Spaghettieis - мороженое - спагетти

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Мороженое-спагетти

    Изобретателем этой оригинальной формы популярного в Германии десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из пасты в 1969 году. Для Spaghettieis этого ванильное мороженое пропускают через пресс, а томатный соус для "спагетти" заменяют клубничным.

    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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    Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.

  • Изображение жареной колбаски над киоском в Любеке

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

  • Александерплац, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

  • Коннопке-имбис, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

  • Вокзал Зоологический сад, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

  • Вайсвурст в одном из мюнхенских ресторанов

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

  • Хофбройхаус в Мюнхене на старой почтовой открытке

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

  • Дрезден

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года.

    Автор: Максим Нелюбин


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