Холодный пес, фальшивый заяц: курьезные названия немецких блюд

Почему рыцарь бедный, а пес холодный? Под этими названиями скрываются излюбленные блюда различных регионов Германии.
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