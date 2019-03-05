Ходорковский проиграл Роскомнадзору

Таганский районный суд Москвы во вторник, 5 марта, отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковскому к Роскомнадзору. Исковое требование бывшего главы ЮКОСа было направлено против блокировки новостного ресурса mbk.news, который Роскомнадзор счел "зеркалом" сайта mbk.media, передает корреспондент DW из зала суда..

Этот сайт, в свою очередь, был заблокирован в феврале 2018 года по требованию Генпрокуратуры как нарушающий законодательство о "нежелательных организациях" - имелась в виду поддерживаемая Ходорковским "Открытая Россия". После этого в октябре 2018 года редакция удалила с сайта mbk.media весь контент и продолжила свою деятельность, пользуясь доменом mbk.news. Оба домена связаны с информационным ресурсом "МБХ-медиа", также поддерживаемого Михаилом Ходорковским.

На заседании суда во вторник адвокат Ходорковского Сергей Бадамшин пытался убедить судью, что новый сайт не является "зеркалом" старого. "На сайте mbk.media мы сейчас видим только текст, написанный, крупными буквами: "Здесь ничего нет", - адвокат продемонстрировал судье листок бумаги с распечатанным скриншотом.

А сайт mbk.news - это СМИ, где регулярно публикуются новостные материалы, настаивал адвокат. Он предложил представителю Роскомнадзора указать, какие конкретно тексты или визуальные материалы были перенесены с одного сайта на другой. Тот затруднился ответить.

Суд стал на сторону Роскомнадзора

В качестве свидетеля в суд была приглашена главный редактор "МБХ-медиа" Вероника Куцылло. Она сообщила, что брэнд "МБХ-медиа" принадлежит физическому лицу, Михаилу Ходорковскому, и потому деятельность редакции не может быть связана с какими-либо организациями, тем более "нежелательными".

Тем не менее суд встал на сторону Роскомнадзора и отказал бывшему главе ЮКОСа в удовлетворении его иска. Сайт mbk.news остается заблокированным с 6 декабря 2018 года.

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