 Ходорковский обещает выяснить, кто убил журналистов в ЦАР | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2018

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Россия

Ходорковский обещает выяснить, кто убил журналистов в ЦАР

Лучший способ почтить память мертвых - убедиться в том, что расследование проводится до самого конца, выяснить, кто их убил и почему, заявил основатель "Открытой России".

Фотографии Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля

Фотографии Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский пообещал добиваться выяснения обстоятельств гибели трех российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР). "Лучший способ почтить память мертвых - доказать, что их смерть не была напрасной; убедиться, что расследование проводится до самого конца, выяснить, кто их убил и почему. Я никогда не сдаюсь, и в этот раз я не собираюсь", - говорится в заявлении Ходорковского, распространенном в четверг, 9 августа. По его словам, убийство этих трех исключительных и смелых мужчин - еще один огромный удар по профессии журналиста во всем мире. Эти события напоминают нам, насколько опасно быть журналистом в современном мире и насколько важно поддерживать представителей этой профессии, пишет Ходорковский.

Контекст

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Между тем, как сообщило издание "МБХ медиа", 9 августа на допрос в Следственный комитет РФ (СКР) по делу о смерти российских журналистов в ЦАР был вызван главный редактор "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Андрей Коняхин. По этому же делу 2 августа была допрошена заместитель Коняхина Анастасия Горшкова. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Они работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил РФ. Собирая материал, репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями", финансируемым Ходорковским. 

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    Автор: Сергей Елкин


 

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