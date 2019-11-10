Ходорковский готовит в Берлине тактику для выборов в Госдуму в 2021 году

"Я до этого момента не доживу", - пошутил Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос журналиста, кто станет преемником Владимира Путина. Опальный экс-олигарх уверен, что в 2024 году Путин не уйдет с поста президента России, точнее, ему не даст уйти его окружение. И простейший способ для этого - изменение конституции.

"Если сам Путин и может по тем или иным причинам не преследоваться в случае своего ухода, то уж его окружение разнесут по кочкам совершенно точно", - сказал Ходорковский на брифинге для журналистов перед началом конференции "Россия для граждан", которая по его инициативе проходит в Берлине с 15 до 17 ноября.

"Умное голосование" надо модифицировать

Эта конференция, указано в ее программе, представляет собой "пространство для неподцензурного разговора экспертов и общественных деятелей, считающих, что интересы российского общества не представлены российской властью".

На пленарных сессиях и панельных дискуссиях в эти выходные речь, среди прочего, пойдет об электоральной ситуации в России и шансах внепарламентской оппозиции добиться избрания в 2021 году своих кандидатов депутатами Госдумы. Отвечая на вопрос DW, основатель "Открытой России" заявил, что, скорее всего, власть постарается не допустить участия таких кандидатов в избирательной кампании.

На пресс-конференции в Берлине, 15 ноября 2019 года

"В России зрелый авторитаризм, и никакая электоральная стратегия не позволит тем людям, которых власть не хочет видеть избранными, оказаться избранными", - пояснил Ходорковский в интервью DW. Если же случится чудо, то, по его мнению, следует "модифицировать" тактику "умного голосования" Алексея Навального и создать объединенный список демократических сил, которые будут поддерживать на выборах кандидатов, не представляющих партию власти.

"Демократической оппозиции необходимо вместе принять решение, каких конкретно людей или какие конкретно структуры мы будем поддерживать и по каким принципам", - пояснил он. Впрочем, заметил Ходорковский, "сегодня абсолютно невозможно сказать, какой стратегии нужно будет придерживаться в 2021 году, потому что никто не может сказать, по каким правилам будут тогда проводиться выборы".

Уроки Гонконга и помощь Запада

Примечательный ответ дал Ходорковский на вопрос, какие уроки могла бы извлечь российская демократическая оппозиция из акций протестующих в Гонконге.

Михаил Ходорковский на пресс-конференции в Берлине

"Технологические приемы, которые применяют протестующие, - задумчиво сказал он, - являются крайне поучительными, а что касается сознательности, подготовленности и кооперативности людей, то, конечно, российской оппозиции предстоит еще пройти некий путь".

При этом он выступает против поддержки политической деятельности российской оппозиции со стороны официальных западных деятелей, считает, что такая поддержка была бы вредной, и рад что ее нет.

Другое дело - меры российских властей, применяемые против оппозиционеров в нарушение прав человека. "Международные партнеры, которые взаимодействуют с нашим правительством должны занимать четкую позицию", - указал Ходорковский и дал понять, что с властью, эти права нарушающие, иметь дела не следует.

Он рад, что представители действующего правительства Германии не стесняются критиковать Путина за нарушения прав человека в России. "Но при этом мы знаем бывших немецких политиков, которые говорят о Путине, как о "демократе чистой воды", но это пускай остается на их совести", - напомнил Ходорковский, имея в виду бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder).

Услышат ли Ходорковского в России?

Проходящая в Берлине по инициативе Ходорковского конференция - уже вторая такого рода. Первая называлась иначе - "Россия вместо Путина", она состоялась год назад в Праге.

Не смущает ли инициатора тот факт, что форумы на злободневные для российского общества темы - а в Берлине, кроме выборов, обсуждаются также проблемы СМИ, положение в регионах РФ, стагнация экономики - проходят вдали от адресатов. Услышат ли Ходорковского в России?

"Мир абсолютно глобальный, и совершенно неважно, где проводится то или иное мероприятие, за исключением одного нюанса, - ответил он. - Если ты проводишь это мероприятие в России, а я неоднократно пробовал это делать в России, то невозможно предсказать: в этот раз полиция получит команду разогнать это мероприятие или в этот раз по каким-то причинам не получит".

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

"Московское дело": причины и следствия протестов Три года колонии за попытку поднять забрало шлема Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

"Московское дело": причины и следствия протестов Признание вины не помогло избежать приговора 25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

"Московское дело": причины и следствия протестов Распылил газовый баллончик - три года за насилие 25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отставной офицер вступился за митингующих Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пять лет колонии за твит Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

"Московское дело": причины и следствия протестов Преследование пяти фигурантов прекращено СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены. Автор: Григорий Аросев

