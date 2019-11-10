 Ходорковский готовит в Берлине тактику для выборов в Госдуму в 2021 году | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.11.2019

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Россия

Ходорковский готовит в Берлине тактику для выборов в Госдуму в 2021 году

Основатель "Открытой России" проводит в столице ФРГ конференцию "Россия для граждан", на которой, среди прочего, речь идет о тактике внепарламентской оппозиции на выборах в Госдуму в 2021 году.

Протесты в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Протесты в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

 "Я до этого момента не доживу", - пошутил Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос журналиста, кто станет преемником Владимира Путина. Опальный экс-олигарх уверен, что в 2024 году Путин не уйдет с поста президента России, точнее, ему не даст уйти его окружение. И простейший способ для этого - изменение конституции.

"Если сам Путин и может по тем или иным причинам не преследоваться в случае своего ухода, то уж его окружение разнесут по кочкам совершенно точно", - сказал Ходорковский на брифинге для журналистов перед началом конференции "Россия для граждан", которая по его инициативе проходит в Берлине с 15 до 17 ноября.

"Умное голосование" надо модифицировать

Эта конференция, указано в ее программе, представляет собой "пространство для неподцензурного разговора экспертов и общественных деятелей, считающих, что интересы российского общества не представлены российской властью".

На пленарных сессиях и панельных дискуссиях в эти выходные речь, среди прочего, пойдет об электоральной ситуации в России и шансах внепарламентской оппозиции добиться избрания в 2021 году своих кандидатов депутатами Госдумы. Отвечая на вопрос DW, основатель "Открытой России" заявил, что, скорее всего, власть постарается не допустить участия таких кандидатов в избирательной кампании.

На пресс-конференции в Берлине, 15 ноября 2019 года

На пресс-конференции в Берлине, 15 ноября 2019 года

"В России зрелый авторитаризм, и никакая электоральная стратегия не позволит тем людям, которых власть не хочет видеть избранными, оказаться избранными", - пояснил Ходорковский в интервью DW. Если же случится чудо, то, по его мнению, следует "модифицировать" тактику "умного голосования" Алексея Навального и создать объединенный список демократических сил, которые будут поддерживать на выборах кандидатов, не представляющих партию власти.

"Демократической оппозиции необходимо вместе принять решение, каких конкретно людей или какие конкретно структуры мы будем поддерживать и по каким принципам", - пояснил он. Впрочем, заметил Ходорковский, "сегодня абсолютно невозможно сказать, какой стратегии нужно будет придерживаться в 2021 году, потому что никто не может сказать, по каким правилам будут тогда проводиться выборы".

Уроки Гонконга и помощь Запада

Примечательный ответ дал Ходорковский на вопрос, какие уроки могла бы извлечь российская демократическая оппозиция из акций протестующих в Гонконге.

Михаил Ходорковский на пресс-конференции в Берлине

Михаил Ходорковский на пресс-конференции в Берлине

"Технологические приемы, которые применяют протестующие, - задумчиво сказал он, - являются крайне поучительными, а что касается сознательности, подготовленности и кооперативности людей, то, конечно, российской оппозиции предстоит еще пройти некий путь".

При этом он выступает против поддержки политической деятельности российской оппозиции со стороны официальных западных деятелей, считает, что такая поддержка была бы вредной, и рад что ее нет.

Другое дело - меры российских властей, применяемые против оппозиционеров в нарушение прав человека. "Международные партнеры, которые взаимодействуют с нашим правительством должны занимать четкую позицию", - указал Ходорковский и дал понять, что с властью, эти права нарушающие, иметь дела не следует.

Контекст

После успеха "умного голосования" на выборах в России оппозиция ищет новые стратегии для демократических перемен. Алексей Навальный предложил достучаться до россиян при помощи ситуации в экономике. (10.10.2019)

Из-за акций протеста тысячи гонконгцев вновь не смоли вовремя приехать на работу. Возле одного из университетов полицейских обстреляли из лука. (14.11.2019)

Михаил Ходорковский после форума правозащитников в Берлине рассказал DW, что думает о "Северном потоке-2", в чем он не согласен с Навальным и зачем России парламентская форма правления. (03.10.2019)

Чем ответит Кремль на высказывания Ходорковского о неизбежности революции в России? И что будет говорить о том, что слова эти восприняты всерьез? Александр Плющев специально для DW. (10.12.2015)

Он рад, что представители действующего правительства Германии не стесняются критиковать Путина за нарушения прав человека в России. "Но при этом мы знаем бывших немецких политиков, которые говорят о Путине, как о "демократе чистой воды", но это пускай остается на их совести", - напомнил Ходорковский, имея в виду бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder).

Услышат ли Ходорковского в России?

Проходящая в Берлине по инициативе Ходорковского конференция - уже вторая такого рода. Первая называлась иначе - "Россия вместо Путина", она состоялась год назад в Праге.

Не смущает ли инициатора тот факт, что форумы на злободневные для российского общества темы - а в Берлине, кроме выборов, обсуждаются также проблемы СМИ, положение в регионах РФ, стагнация экономики - проходят вдали от адресатов. Услышат ли Ходорковского в России?

"Мир абсолютно глобальный, и совершенно неважно, где проводится то или иное мероприятие, за исключением одного нюанса, - ответил он. - Если ты проводишь это мероприятие в России, а я неоднократно пробовал это делать в России, то невозможно предсказать: в этот раз полиция получит команду разогнать это мероприятие или в этот раз по каким-то причинам не получит".

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

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