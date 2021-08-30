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Информированные собеседники "Интерфакса" сообщили, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула РФ. По сведениям одного из источников агентства, она находится в Хельсинки.
Группа ученых Хельсинкского университета совместно с Объединением пушного звероводства Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Аналогичный российский препарат должен быть готов уже в конце января.
Александр Лукашенко резко ужесточил риторику в адрес протестующих в Беларуси. С чем это связано и как повлияет на действия силовиков и демонстрантов, DW спросила политолога из Хельсинки.
Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".
Занятия, в которых примут участие министры внутренних дел и финансов стран Евросоюза, пройдут в Хельсинки. Кибербезопасность - один из приоритетов Финляндии на время председательствования в ЕС.
Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. На заседании комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено вернуть Москве это право. Окончательное решение за ПАСЕ.
Компания Touchstone Capital Partners подписала декларацию о намерениях, заявив о готовности предоставить 15 миллиардов долларов для строительства тоннеля под дном Финского залива.
Сбои в работе GPS наблюдались в Норвегии и заполярных районах Финляндии на фоне учений НАТО Trident Juncture. Осло и Хельсинки подозревают Москву во вмешательстве в работу системы.
В Минске проходит встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Участники констатируют потерю доверия между Россией и Западом, а Беларусь вновь выступает за "Хельсинки-2".
Предполагается, что российский президент нанесет визит в Белый дом в 2019 году. Принял ли он приглашение Трампа, пока неясно.
Также президент США отметил, что "проявляет жесткость" при общении с президентом России. При этом он назвал хорошей встречу в Хельсинки.
Речь идет не о забвении прошлого, а о поиске реальных возможностей для более тесного сотрудничества, пояснил президент Франции. Россия же, по его мнению, должна активнее содействовать миру в Украине.
Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала ситуацию со штрафными мерами Вашингтона за отравление Скрипалей.
Во время встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом президент РФ выступил с рядом инициатив в сфере контроля над вооружениями, пишет американская газета Politico.
Во вторник, 24 июля, в Берлине состоялась встреча Ангелы Меркель с Сергеем Лавровым и Валерием Герасимовым. Немецкие СМИ обратили внимание, что о встрече до сих пор мало что известно.
Новые штрафные меры США против Кремля затронут финансовый и энергетический сектора. Они также будут направлены против российских олигархов и компаний с государственным участием.
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