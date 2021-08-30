Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хельсинки

Russian opposition activist Alexei Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh arrives at a court room in Moscow, Russia, Monday, Aug. 16, 2021. Moscow court will announce the verdict for Alexey Navalny's spokesperson Kira Yarmysh in the case of violation of covid rules during winter protests. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Интерфакс" сообщил об отъезде из России пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш 30.08.2021

Информированные собеседники "Интерфакса" сообщили, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула РФ. По сведениям одного из источников агентства, она находится в Хельсинки.
STAVROPOL TERRITORY, RUSSIA - MAY 30, 2016: A mink in a cage in Lesnye Klyuchi fur farm in the village of Pelagiada. Ruslan Shamukov/TASS

В Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных 12.01.2021

Группа ученых Хельсинкского университета совместно с Объединением пушного звероводства Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Аналогичный российский препарат должен быть готов уже в конце января.
27.10.2020, Belarus, Minsk: Alexander Lukaschenko (M), Präsident von Belarus, nimmt an einem Treffen teil. Foto: Nikolai Petrov/POOL BelTa/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Эксперт - о том, как силовики могут привести к падению режима Лукашенко 30.10.2020

Александр Лукашенко резко ужесточил риторику в адрес протестующих в Беларуси. С чем это связано и как повлияет на действия силовиков и демонстрантов, DW спросила политолога из Хельсинки.
dpatopbilder - HANDOUT - 01.02.2020, China, Wuhan: Der Airbus A310 Kurt Schumacher der Bundeswehr am Gate des Flughafen Wuhan. Das Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen und anderen Staatsbürgern an Bord ist im chinesischen Wuhan inzwischen zum Rückflug nach Deutschland gestartet. Foto: Bundeswehr - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits; bestmögliche Qualität +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ 01.02.2020

Самолет с гражданами ФРГ, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса, сел для подзаправки в Хельсинки. В бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".
Cyber attack sign, illustration Digital security concept. Cyber attack sign on a virtual digital screen. 3D illustration. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SERGIIxIAREMENKO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F022/9315

ЕС подготовится к кибератакам РФ и Китая с помощью "военных игр" 27.06.2019

Занятия, в которых примут участие министры внутренних дел и финансов стран Евросоюза, пройдут в Хельсинки. Кибербезопасность - один из приоритетов Финляндии на время председательствования в ЕС.

17.05.2019, Finnland, Helsinki: HELSINKI, FINLAND - MAY 17, 2019: Germany's Foreign Minister Heiko Maas (L front) and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R front) during a meeting on the sidelines of the 129th session of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ 17.05.2019

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. На заседании комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено вернуть Москве это право. Окончательное решение за ПАСЕ.
Skyline der finnischen Hauptstadt Helsinki bei Nacht

Китайский инвестор готов построить тоннель Хельсинки - Таллин 08.03.2019

Компания Touchstone Capital Partners подписала декларацию о намерениях, заявив о готовности предоставить 15 миллиардов долларов для строительства тоннеля под дном Финского залива.
NAVSTART-GPS-Satellit des US-Verteidigungsministeriums dienen zur weltweiten Positionsbestimmung. NAVSTART-GPS ist die Abkürzung für Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System / NAVSTART-GPS-Satellite of the United States Department of Defensear used for the world wide position determination NAVSTART-GPS is a abbreviation for Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System | Verwendung weltweit

Россию заподозрили во вмешательстве в работу GPS в Финляндии 12.11.2018

Сбои в работе GPS наблюдались в Норвегии и заполярных районах Финляндии на фоне учений НАТО Trident Juncture. Осло и Хельсинки подозревают Москву во вмешательстве в работу системы.
Wolfgang Ischinger (mitte, mit der Mappe) auf dem MSC in Minsk, 31.10.2018 Weißrussland MSC in Minsk DW, P. Bykowski, DW-Korrespondent in Minsk

Диалог в Минске: попытка восстановить доверие между Востоком и Западом 31.10.2018

В Минске проходит встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Участники констатируют потерю доверия между Россией и Западом, а Беларусь вновь выступает за "Хельсинки-2".
Trump and Putin - Komplott gegen Amerika Bildbeschreibungen (1-2 Sätze): Filmsstill aus 'Trump and Putin - Komplott gegen Amerika' Doku Copyright: ©ZDF Schlagworte: Dokumentation, Trump, Putin

Трамп официально пригласил Путина на саммит в Вашингтон 26.10.2018

Предполагается, что российский президент нанесет визит в Белый дом в 2019 году. Принял ли он приглашение Трампа, пока неясно.
U.S. President Donald Trump speaks to reporters about the release of U.S. evangelical Christian pastor Andrew Brunson by Turkey after the president arrived in Cincinnati, Ohio, U.S., ahead of an evening campaign rally October 12, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Трамп заявил, что Путин "вероятно" причастен к отравлениям и убийствам 15.10.2018

Также президент США отметил, что "проявляет жесткость" при общении с президентом России. При этом он назвал хорошей встречу в Хельсинки.
French President Emmanuel Macron delivers a speech during a special congress gathering both the upper and lower houses of the French parliament (National Assembly and Senate) in Versailles near Paris, France, July 9, 2018. REUTERS/Charles Platiau/Pool

Макрон призвал развивать сотрудничество ЕС с Россией и Турцией 30.08.2018

Речь идет не о забвении прошлого, а о поиске реальных возможностей для более тесного сотрудничества, пояснил президент Франции. Россия же, по его мнению, должна активнее содействовать миру в Украине.
WASHINGTON, USA - SEPTEMBER 13: U.S. Department of State Spokesperson Heather Nauert speaks to members of the foreign press during a briefing at the Foreign Press Center in Washington, United States on September 13, 2017. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России 10.08.2018

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала ситуацию со штрафными мерами Вашингтона за отравление Скрипалей.
16.07.2018 +++ FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin shake hands during a joint news conference after their meeting in Helsinki, Finland, July 16, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

В Хельсинки Путин передал Трампу документ о разоружении 08.08.2018

Во время встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом президент РФ выступил с рядом инициатив в сфере контроля над вооружениями, пишет американская газета Politico.

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине? (26.07.2018) 26.07.2018

Во вторник, 24 июля, в Берлине состоялась встреча Ангелы Меркель с Сергеем Лавровым и Валерием Герасимовым. Немецкие СМИ обратили внимание, что о встрече до сих пор мало что известно.
06.02.2018 06.02.2018, USA, Washington: Die Sonne geht hinter dem Kapitol auf. Das US-Repräsentantenhaus diskutiert weiter über den Haushalt. Chuck Schumer, Vorsitzender der Demokraten im Senat, lehnt den Vorschlag der Republikaner im Repräsentantenhaus, die Finanzierung der Regierung für weitere sechs Wochen zu sichern, ab. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Сенаторы США анонсировали новые санкции в отношении РФ 24.07.2018

Новые штрафные меры США против Кремля затронут финансовый и энергетический сектора. Они также будут направлены против российских олигархов и компаний с государственным участием.
Показать еще