Эксперт - о том, как силовики могут привести к падению режима Лукашенко

Александр Лукашенко резко ужесточил риторику в адрес протестующих в Беларуси. С чем это связано и как повлияет на действия силовиков и демонстрантов, DW спросила политолога из Хельсинки.