ХДС побеждает в Саксонии, СДПГ - в Бранденбурге, АдГ на втором месте

На выборах в Бранденбурге и Саксонии, по предварительным подсчетам, лидируют, соответственно, социал-демократы и христианские демократы. Правопопулисты из АдГ укрепили позиции и могут стать второй силой в обеих землях.
Согласно предварительным неофициальным результатам, победителями выборов в земельные парламенты Бранденбурга и Саксонии, прошедших в воскресенье, 1 сентября, стали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Бранденбурге и Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии. Социал-демократы набирают в Бранденбурге 27 процентов голосов, христианские демократы в Саксонии - 32,3 процента.
Правопопулисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) сумели существенно укрепить позиции и становятся в обеих землях второй по популярности силой. В Бранденбурге у них 23,1 процента, в Саксонии - 27,8 процента. В Бранденбурге у правопопулистов еще есть шансы побороться и за первое место: обычно число проголосовавших за эту партию выше, чем число людей, которые в этом признаются на выходе из избирательных участков.
В Саксонии третьей силой стала Левая партия - у нее 10,3 процента голосов. В Бранденбурге на третьем месте ХДС с 15,7 процента голосов. "Зеленым" не удалось войти в тройку ни в одной из земель.
Эксперты отмечают, что эти выборы вызвали высокий интерес - явка значительно превышает показатели 2014 года. В столице Саксонии Дрездене к 14 часам проголосовало больше 60 процентов избирателей.
Ожидается, что переговоры о формировании нового правительства как в Саксонии, так и в Бранденбурге будут сложными. Поскольку все партии исключили коалиции с участием АдГ, то маловероятно, что правые популисты войдут в земельные правительства.
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