Хашогги посмертно претендует на звание "человека года" журнала Time

Саудовский обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги, убитый в октябре в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, посмертно включен в шорт-лист претендентов на звание "человек года" по версии журнала Time. Перечень из десяти финалистов был обнародован в понедельник, 10 декабря, в эфире американского ежедневного телешоу Today на канале NBC.

Список открывает американский лидер Дональд Трамп, который в 2016 году уже становился "человеком года".

Составители шорт-листа отметили, что на втором году президентства главе американского государства "пришлось пройти через кризис, который затронул не только его самого, но и его администрацию", а также принять "несколько спорных мер", начиная от разделения семей мигрантов на границах США и заканчивая международной торговой войной с Китаем.

Путин расположился на третьей строчке

На вторую позицию - сразу после республиканца - авторы перечня поместили не одного человека, а - что весьма символично - более 2000 тех самых "разделенных семей", пострадавших в результате борьбы администрации Трампа с нелегальной миграцией.

В рамках политики "нулевой терпимости" тысячи детей были разлучены со своими родителями на южной границе США с Мексикой.

Третью строчку в перечне занял президент РФ Владимир Путин. Издание напомнило о его победе на выборах в марте, а также о намерении оставаться на посту в ближайшие шесть лет.

При этом имя российского лидера было упомянуто в контексте возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и роста напряженности в отношениях с Украиной.

Путин уже попадал на обложку Time в 2007 году.

Меган Маркл или Роберт Мюллер?

В числе других претендентов на звание "человека года" - спецпрокурор США по РФ Роберт Мюллер, который ведет расследование о роли России в американских президентских выборах, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и повенчавшаяся в мае с британским принцем Гарри Меган Маркл.

Редакция Time присуждает титул "человека года" с 1927 года. Обычно звания удостаивается известный человек или группа людей, которые "внесли наибольший вклад в события года" - как позитивный, так и негативный.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

