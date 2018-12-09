 Хашогги посмертно претендует на звание ″человека года″ журнала Time | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2018

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Мир

Хашогги посмертно претендует на звание "человека года" журнала Time

В шорт-лист номинантов Time вошли президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Кроме того, в список включен спецпрокурор по РФ Роберт Мюллер.

Протесты у посольства Саудовской Аравии в Париже в связи с убийством Хашогги

Протесты у посольства Саудовской Аравии в Париже в связи с убийством Хашогги

Саудовский обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги, убитый в октябре в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, посмертно включен в шорт-лист претендентов на звание "человек года" по версии журнала Time. Перечень из десяти финалистов был обнародован в понедельник, 10 декабря, в эфире американского ежедневного телешоу Today на канале NBC.

Список открывает американский лидер Дональд Трамп, который в 2016 году уже становился "человеком года".

Составители шорт-листа отметили, что на втором году президентства главе американского государства "пришлось пройти через кризис, который затронул не только его самого, но и его администрацию", а также принять "несколько спорных мер", начиная от разделения семей мигрантов на границах США и заканчивая международной торговой войной с Китаем.

Путин расположился на третьей строчке

На вторую позицию - сразу после республиканца - авторы перечня поместили не одного человека, а - что весьма символично - более 2000 тех самых "разделенных семей", пострадавших в результате борьбы администрации Трампа с нелегальной миграцией.

В рамках политики "нулевой терпимости" тысячи детей были разлучены со своими родителями на южной границе США с Мексикой.

Контекст

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Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер допросил приехавших из России олигархов, сообщают американские СМИ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина. (05.04.2018)

Третью строчку в перечне занял президент РФ Владимир Путин. Издание напомнило о его победе на выборах в марте, а также о намерении оставаться на посту в ближайшие шесть лет.

При этом имя российского лидера было упомянуто в контексте возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и роста напряженности в отношениях с Украиной.

Путин уже попадал на обложку Time в 2007 году.

Меган Маркл или Роберт Мюллер?

В числе других претендентов на звание "человека года" - спецпрокурор США по РФ Роберт Мюллер, который ведет расследование о роли России в американских президентских выборах, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и повенчавшаяся в мае с британским принцем Гарри Меган Маркл.

Редакция Time присуждает титул "человека года" с 1927 года. Обычно звания удостаивается известный человек или группа людей, которые "внесли наибольший вклад в события года" - как позитивный, так и негативный.

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    Автор: Максим Филимонов


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Убийство Джамаля Хашогги

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