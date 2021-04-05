Хашим Тачи

Президенту Косово предъявлено обвинение в военных преступлениях

Спецтрибунал в Гааге обвиняет Хашима Тачи и еще девять человек в преступлениях против человечности, включая убийства, пытки, похищения и преследования. По данным суда, пострадали сотни человек.