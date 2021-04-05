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Хашим Тачи - пятый президент Республики Косово.
С 2008 по 2014 год был премьер-министром республики. Один из основных инициаторов провозглашения независимости Косова 17 февраля 2008 года.
Кандидатуру экс-председателя парламента Косово поддержал 71 депутат. Вьоса Османи исполняла обязанности президента после отставки обвиненного в военных преступлениях Хашима Тачи.
Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косово предъявил обвинения президенту страны Хашиму Тачи и еще ряду политиков. Тачи ушел в отставку. Страну охватил серьезный политический кризис.
Хашим Тачи объяснил свою отставку желанием сохранить целостность Косово. Спецтрибунал в Гааге обвинил президента республики и еще 9 человек в преступлениях против человечности.
Хашим Тачи отвергает выдвинутые прокуратурой обвинения в военных преступлениях. Спецтрибунал в Гааге должен принять решение об утверждении обвинительного акта.
Новость об обвинении президента Косово Тачи в военных преступлениях застала власти республики врасплох. На этом фоне сорвались и запланированные в США переговоры между Белградом и Приштиной.
Спецтрибунал в Гааге обвиняет Хашима Тачи и еще девять человек в преступлениях против человечности, включая убийства, пытки, похищения и преследования. По данным суда, пострадали сотни человек.
Коалиция во главе с бывшими повстанцами "Армии освобождения Косово" выигрывает на парламентских выборах в Косово. Подсчитано 70 процентов голосов.
В досрочных парламентских выборах в Косово принимают участие 19 партий. Эксперты опасаются победы радикалов и экстремистов.
В Косово распущено правительство. Ожидается, что президент Хашим Тачи до конца недели назначит дату досрочных выборов, которые должны состояться в течение 45 дней.
Косово планирует создание собственной армии, несмотря на протесты НАТО, ЕС и США, пишет выходящая в Приштине газета Zeri.
Сербия поставляет оружие и военных на север Косово и готовится применить там сценарий, который Россия использовала на Украине, заявил в интервью DW президент Косово.
Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косово.
Оппозиция пыталась сорвать голосование, распылив в парламенте газ. Полиция применила спецсредства против демонстрантов возле парламента в Приштине.
17 февраля исполнилось 8 лет со дня провозглашения независимости Косово. Но в стране сейчас вовсе не праздничная обстановка - оппозиция блокирует парламент и устраивает уличные протесты.
Основные политические силы Косово спустя полгода после парламентских выборов сформировали правительственную коалицию. Кабинет возглавит Иса Мустафа, который сменит на этом посту Хашима Тачи.
Новости за 100 секунд: В Москве оглашен приговор по делу Анны Политковской, Порошенко намерен прекратить огонь на востоке Украины до конца недели, Болгария и Сербия приостановили строительство газопровода "Южный поток".
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