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Хашим Тачи

Хашим Тачи - пятый президент Республики Косово.

С 2008 по 2014 год был премьер-министром республики. Один из основных инициаторов провозглашения независимости Косова 17 февраля 2008 года.

Chairwoman of the Assembly of Kosovo and acting President of Kosovo Vjosa Osmani speaks during an interview with The Associated Press in Kosovo capital Pristina on Friday, Nov. 13, 2020. Kosovo’s acting president complains that the European Union is not treating Kosovo on “an equal footing” with its former war foe, neighboring Serbia in the negotiations on normalizing their ties. Osmani on Friday said that Brussels was not learning from the mistakes of the past and was treating Serbia as “a spoiled child.” (AP Photo/Visar Kryeziu)

Вьоса Османи стала второй женщиной на посту президента Косово 05.04.2021

Кандидатуру экс-председателя парламента Косово поддержал 71 депутат. Вьоса Османи исполняла обязанности президента после отставки обвиненного в военных преступлениях Хашима Тачи.
Лидер Косово - перед Гаагским трибуналом. В чем его обвиняют

Лидер Косово - перед Гаагским трибуналом. В чем его обвиняют 07.11.2020

Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косово предъявил обвинения президенту страны Хашиму Тачи и еще ряду политиков. Тачи ушел в отставку. Страну охватил серьезный политический кризис.
Kosovo's President Hashim Thaci attends a press conference wit EU Special Representative for the Pristina-Belgrade Dialogue during a meeting in Pristina on June 16, 2020. - EU Special Representative for the Pristina-Belgrade Dialogue Miroslav Lajcak is on a three-day official visit to Kosovo regarding the EU-facilitated dialogue between Pristina and Belgrade. (Photo by Armend NIMANI / AFP)

Обвиненный в военных преступлениях президент Косово Хашим Тачи уходит в отставку 05.11.2020

Хашим Тачи объяснил свою отставку желанием сохранить целостность Косово. Спецтрибунал в Гааге обвинил президента республики и еще 9 человек в преступлениях против человечности.
13.07.2020, Niederlande, Den Haag: Hashim Thaci, Präsident des Kosovo, spricht bei seiner Ankunft am Gericht mit Vertreterinnen und Vertretern der Presse. Thaci ist beim Kosovo-Gericht in Den Haag mit den Anklägern zusammen gekommen, um sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu stellen. Gut 20 Jahre nach den schweren Verbrechen im Kosovo-Krieg hatte der Sonderankläger im Juni gegen Thaci Anklage wegen schwerer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben. Thaci hat sich angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der schweren Kriegsverbrechen selbstsicher präsentiert. Foto: Phil Nijhuis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Президент Косово предстал перед спецтрибуналом в Гааге 14.07.2020

Хашим Тачи отвергает выдвинутые прокуратурой обвинения в военных преступлениях. Спецтрибунал в Гааге должен принять решение об утверждении обвинительного акта.

FILE - In this Monday, Jan. 21, 2019 file photo, Kosovo president Hashim Thaci gestures during a press conference in Kosovo capital Pristina. Kosovo’s president and nine other former separatist fighters were indicted on a range of crimes against humanity and war crimes charges, including murder, by a court investigating crimes against ethnic Serbs during and after Kosovo’s 1998-99 independence war with Serbia, it was reported on Wednesday, June 24, 2020. (AP Photo/Visar Kryeziu, File) |

Прошлое президента Хашима Тачи мешает будущему Косово 26.06.2020

Новость об обвинении президента Косово Тачи в военных преступлениях застала власти республики врасплох. На этом фоне сорвались и запланированные в США переговоры между Белградом и Приштиной.
ARCHIV 2019 *** Kosovo's President Hashim Thaci speaks to reporters during an exclusive interview with AFP in Berlin on April 30, 2019, after the the West Balkans conference. - German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron hosted the Western Balkans leaders and EU members Croatia and Slovenia hoping to reboot a dialogue between bitter foes Serbia and Kosovo over one of the Balkans' thorniest disputes. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Президенту Косово предъявлено обвинение в военных преступлениях 24.06.2020

Спецтрибунал в Гааге обвиняет Хашима Тачи и еще девять человек в преступлениях против человечности, включая убийства, пытки, похищения и преследования. По данным суда, пострадали сотни человек.
Kosovo Parlamentswahl DW, Bekimi Shehu

В Косово побеждает "коалиция полевых командиров" 11.06.2017

Коалиция во главе с бывшими повстанцами "Армии освобождения Косово" выигрывает на парламентских выборах в Косово. Подсчитано 70 процентов голосов.
Political party electoral campaign in Kosovo-( LDK-AKR- Public Domain) Author: LDK Public Domain

В Косово проходят досрочные парламентские выборы 11.06.2017

В досрочных парламентских выборах в Косово принимают участие 19 партий. Эксперты опасаются победы радикалов и экстремистов.
10.05.2017 *** Members of the Kosovo parliament leave after attending a session in Pristina on May 10, 2017. Kosovo parliament on May 10 brought down the government in a vote of no confidence, triggering early elections and deepening a year and half political crisis that has been shaking the country over deals with Montenegro and Serbia.The parliament passed the no-confidence motion against the government, the parliamentary speaker said after MPs voted 78 to 34 to pass it. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

Парламент Косово проголосовал за роспуск правительства 10.05.2017

В Косово распущено правительство. Ожидается, что президент Хашим Тачи до конца недели назначит дату досрочных выборов, которые должны состояться в течение 45 дней.
PRISTINE, KOSOVO - JANUARY 14: Police officers stand guard at the railway, in Pristine, Kosovo on January 14, 2017, after the Serbian train which was planned to traveling from Belgrade to Mitrovica, in northern Kosovo, where most of Kosovo's remaining ethnic Serbs live, not allowed to enter the country. Kosovo has prevented a Serbian train crossing the border, which was covered in the words Kosovo is Serbian, written in 20 languages. Medin Halilovic / Anadolu Agency |

Власти Косово выделят 51 млн евро на создание армии 18.03.2017

Косово планирует создание собственной армии, несмотря на протесты НАТО, ЕС и США, пишет выходящая в Приштине газета Zeri.
24.01. 2017 Brüssel EU Dialog Belgrad Pristina

Хашим Тачи: Сербия хочет разделить Косово по украинскому сценарию 26.01.2017

Сербия поставляет оружие и военных на север Косово и готовится применить там сценарий, который Россия использовала на Украине, заявил в интервью DW президент Косово.
A railroad worker stands by the first train decorated with letters that read Kosovo is Serbian written in twenty languages departing from the Belgrade to Mitrovica, Kosovo at Belgrade's railway station, Serbia, Saturday, Jan. 14, 2017. Serbia has launched a railway link to Serb-dominated northern Kosovo despite protests from authorities in Pristina who described the move as a provocation and an aggressive violation of Kosovo's sovereignty. (AP Photo/Darko Vojinovic) |

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косово 15.01.2017

Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косово.
26.02.2016+++ PRISTINA, KOSOVO - FEBRUARY 26: Members of Kosovo's Parliament leave the session after opposition lawmakers release a tear gas canister disrupting a parliamentary session in Pristina, Kosovo on February 26, 2016. Lawmakers were debating on whether to anoint Hashim Thaci, foreign minister, as the country's next president. Erkin Keci / Anadolu Agency +++ (C) picture-alliance/AA/E. Keci

Президентом Косово избран Хашим Тачи 27.02.2016

Оппозиция пыталась сорвать голосование, распылив в парламенте газ. Полиция применила спецсредства против демонстрантов возле парламента в Приштине.
epa05049361 Opposition lawmakers throw tear gas during a session of Kosovo's parliament in Pristina, Kosovo, 30 November 2015. Opposition lawmakers used tear gas at the start of the parliament session to protest against the agreements that Kosovo's government reached during the EU-brokered dialogue with Serbia. EPA/PETRIT PRENAJ picture-alliance/dpa/P.Prenaj

Косово: политический кризис к годовщине независимости 17.02.2016

17 февраля исполнилось 8 лет со дня провозглашения независимости Косово. Но в стране сейчас вовсе не праздничная обстановка - оппозиция блокирует парламент и устраивает уличные протесты.
Head of the Democratic League of Kosovo (LDK), Isa Mustafa, addresses the media after signing a coalition agreement in Pristina on December 8, 2014. The two major Kosovo political parties on December 8 reached a deal on forming a government and ending a six-month political stalemate that has blocked the former Serbian province since June snap elections. AFP PHOTO / ARMEND NIMANI (Photo credit should read ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images)

В Косово сформировано новое правительство 09.12.2014

Основные политические силы Косово спустя полгода после парламентских выборов сформировали правительственную коалицию. Кабинет возглавит Иса Мустафа, который сменит на этом посту Хашима Тачи.

Геофактор коротко: 09.06.2014 17:00 (мск) 09.06.2014

Новости за 100 секунд: В Москве оглашен приговор по делу Анны Политковской, Порошенко намерен прекратить огонь на востоке Украины до конца недели, Болгария и Сербия приостановили строительство газопровода "Южный поток".
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