 Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2018

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Мир

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

По данным следствия, американский кинопродюсер мог "заниматься насильственным принуждением к оральному сексу".

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс предъявил известному американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, дополнительно еще три обвинения. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следствие подозревает Вайнштейна в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Как уточняет агентство AP, продюсер, в частности, мог "заниматься насильственным принуждением к оральному сексу" в июле 2006 года.

Решение большого жюри

Контекст

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В конце мая Вайнштейну официально были предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено так называемым большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.

Вайнштейна, в частности, подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - посредством насильственного принуждения, зачастую с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала "явно выраженного согласия" на совершение сексуального акта.

Вайнштейн сдался полиции

Следствие в отношении знаменитого продюсера идет уже многие месяцы. Органы юстиции Лос-Анджелеса и Лондона проводят собственные расследования. В пятницу, 25 мая, 66-летний Вайнштейн в сопровождении адвокатов сдался полиции на юге Манхэттена.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

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    Автор: Никита Баталов


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