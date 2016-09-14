Ханс-Кристиан Штрёбеле

Эрлер: Работа военных инспекторов ОБСЕ на Украине соответствует международным соглашениям

Страны ОБСЕ могут направлять на Украину своих военных наблюдателей, не входящих в официальную миссию организации, считает немецкий политик Гернот Эрлер. При этом они не обязаны согласовывать свои действия с Москвой.