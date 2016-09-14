Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ханс-Кристиан Штрёбеле

Der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Hans-Christian Ströbele, spricht am 15.01.2014 im Bundestag in Berlin während der aktuellen Stunde zur NSA-Affäre. Foto: Soeren Stache/dpa

Депутат бундестага: Турецких агентов следует депортировать из ФРГ 14.09.2016

Спецслужбам Турции запрещено действовать против интересов Германии, заявил Ханс-Кристиан Штрёбеле. По его данным, турецкие агенты угрожают жителям ФРГ турецкого происхождения.
Handy mit NSA-Logo auf US-Fahne, Abhoeraffaere

СМИ: Спецслужба США шпионила за главой МИД Германии 20.07.2015

Wikileaks сообщила о "списке прослушки", в который входят телефонные номера, принадлежавшие Штайнмайеру. Речь идет о многолетней слежке за внешнеполитическим ведомством ФРГ, отмечает SZ.
A demonstrator holds a card depicting fugitive US intelligence leaker Edward Snowden during a demonstration in favor of an appearance by Snowden as a witness in German NSA hearings held in the German Bundestag, or lower house of parliament, outside the Reichstag building in Berlin on May 8, 2014. Lawmakers from the opposition Greens and far-left Linke parties had demanded that the parliamentary panel probing mass surveillance by the NSA seek testimony from Snowden, the former contractor with the US National Security Agency (NSA) now living in Moscow. AFP PHOTO / ADAM BERRY (Photo credit should read ADAM BERRY/AFP/Getty Images)

Оппозиция в ФРГ намерена обжаловать запрет на допрос Сноудена в Берлине 09.07.2014

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден отказался давать показания специальной комиссии бундестага по видеосвязи.
AUSTIN, TX - MARCH 10: NSA whistleblower Edward Snowden speaks via videoconference at the 'Virtual Conversation With Edward Snowden' during the 2014 SXSW Music, Film + Interactive Festival at the Austin Convention Center on March 10, 2014 in Austin, Texas. (Photo by Michael Buckner/Getty Images for SXSW)

Берлин по-прежнему не исключает возможности заслушать Сноудена 02.05.2014

Оппозиция возмущена экспертизой, заказанной правительством ФРГ. В ней утверждается, что членам спецкомиссии парламента грозит обвинение в нарушении американских законов.
Der Bundestagsabgeordnete Gernot Erler (SPD) posiert am 10.07.2013 in Freiburg (Baden-Württemberg) für den Fotografen. Erler kandidiert für die Bundestagswahl 2013. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa Gernot Erler ist der Stimmenkönig der Genossen vom 19.08.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эрлер: Работа военных инспекторов ОБСЕ на Украине соответствует международным соглашениям 29.04.2014

Страны ОБСЕ могут направлять на Украину своих военных наблюдателей, не входящих в официальную миссию организации, считает немецкий политик Гернот Эрлер. При этом они не обязаны согласовывать свои действия с Москвой.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Stecker eines Netzwerkkabels hängt am 01.07.2013 in einem Serverschrank in einem Büro in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) vor einem Monitor, auf dem das Logo der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) zu sehen ist. Das EU-Parlament hält am Mittwoch (15.01.2014) eine Debatte zu NSA-Aktivitäten in Europa ab. Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa vom 15.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комиссия бундестага занялась американскими шпионами 03.04.2014

Приступила к работе комиссия бундестага, созданная для расследования деятельности иностранных спецслужб в ФРГ. Возможно, что в качестве свидетеля даст показания и Эдвард Сноуден.

Немецкий политик: Германия обязана обеспечить Сноудену безопасность (27.01.2014) 27.01.2014

Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Ханс-Кристиан Штрёбеле в интервью DW заявил о том, что в интересах Германии организовать визит в ФРГ Эдварда Сноудена. При этом важным является обеспечение его безопасности.
Themenbild Presseschau

Die Welt: Симпатия немцев к Сноудену объясняется их любовью к слабым 08.11.2013

Соцопросы в ФРГ показали, что в стране с уважением относятся к разоблачителю спецслужб США Эдварду Сноудену. Немцы очень идеалистичны в своих оценках, считает немецкая газета.
Themenbild Presseschau

СМИ: Из-за Сноудена Берлин оказался в щекотливой ситуации 04.11.2013

В немецкой прессе развернулась дискуссия о том, следует ли предоставить политическое убежище в Германии бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Мнения комментаторов по этому вопросу разделились.

Политики спорят о привлечении Сноудена к расследованию шпионажа АНБ в Германии 02.11.2013

Эдвард Сноуден готов дать показания по делу о шпионаже АНБ в Германии. Об этом сообщил депутат от партии "зеленых" - Ханс-Кристиан Штрёбеле. Почему немецкие политики не решаются принять предложение беглого программиста?
German Greens lawmaker Hans-Christian Stroebele poses for a picture with fugitive former U.S. spy agency contractor Edward Snowden (L) in an undisclosed location in Moscow, October 31, 2013. Stroebele met Snowden in Moscow on Thursday, Stroebele's office said in a statement, and would give details of the meeting on Friday. Snowden passed on an envelope with a letter addressed to the German government, Germany's lower house of parliament, the Bundestag, and to the Federal Public Prosecutor (Generalbundesanwalt). The letter is to be disclosed during a news conference on Friday in Berlin. REUTERS/Handout (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Конспиративная встреча в Москве: о чем Сноуден говорил с немецким депутатом 01.11.2013

Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Ханс-Кристиан Штрёбеле приоткрывает завесу тайны.
German Greens lawmaker Hans-Christian Stroebele points at the signature on a letter he received from fugitive former U.S. spy agency contractor Edward Snowden, at a news conference in Berlin, November 1, 2013. Stroebele met Snowden in Moscow on Thursday, Stroebele's office said in a statement, and would give details of the meeting on Friday. REUTERS/Tobias Schwarz (GERMANY - Tags: POLITICS CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY)

Депутат бундестага: Сноуден приедет в ФРГ, если ему разрешат там остаться 01.11.2013

Об этом заявил депутат бундестага от партии "зеленых" Штрёбеле, встречавшийся со Сноуденом в Москве.
German Interior Minister Hans-Peter Friedrich arrives for preliminary coalition talks between Germany's conservative (CDU/CSU) parties and the environmental Greens party (Die Gruenen) at the Parliamentary Society in Berlin October 10, 2013. REUTERS/Tobias Schwarz (GERMANY - Tags: POLITICS)

Немецкое правительство готово заслушать Сноудена 01.11.2013

Глава МВД Германии не уточнил, в какой форме могут произойти контакты с экс-сотрудником АНБ США.
German Greens lawmaker Hans-Christian Stroebele poses for a picture with fugitive former U.S. spy agency contractor Edward Snowden (L) in an undisclosed location in Moscow, October 31, 2013. Stroebele met Snowden in Moscow on Thursday, Stroebele's office said in a statement, and would give details of the meeting on Friday. Snowden passed on an envelope with a letter addressed to the German government, Germany's lower house of parliament, the Bundestag, and to the Federal Public Prosecutor (Generalbundesanwalt). The letter is to be disclosed during a news conference on Friday in Berlin. REUTERS/Handout (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Депутат бундестага: Сноуден готов помочь ФРГ расследовать дело о шпионаже 31.10.2013

Экс-сотрудник АНБ заявил об этом депутату бундестага от партии "зеленых" Хансу-Кристиану Штрёбеле.
Zwei durch einen Brand zerstörte Fahrzeuge stehen am Mittwoch (17.08.2011) in Berlin auf einem Parkplatz. Links ein Mercedes-Benz und rechts ein Opel. Die seit Jahren anhaltende Serie nächtlicher Auto-Brandstiftungen in Berlin nimmt immer größere Ausmaße an. Allein in der Nacht zum Mittwoch wurden 17 Fahrzeuge beschädigt: 14 wurden direkt angezündet, auf 3 weitere griffen die Flammen über. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn

В Берлине уже четвертую ночь подряд поджигают автомобили 19.08.2011

Неизвестные злоумышленники уже четвертую ночь подряд поджигают автомобили в столице Германии. Полиции пока не удается задержать виновных. Представитель партии "зеленых" сомневается в политической подоплеке поджогов.
Саудовские правозащитники критикуют планы немецкого правительства

Саудовские правозащитники критикуют планы немецкого правительства 11.07.2011

Саудовские правозащитники осудили намерение немецкого правительства продать танки их стране. Представитель "зеленых" в бундестаге Кристиан Штрёбеле пригрозил подать иск в Конституционный суд в связи с возможной сделкой.
Показать еще