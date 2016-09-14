Страны ОБСЕ могут направлять на Украину своих военных наблюдателей, не входящих в официальную миссию организации, считает немецкий политик Гернот Эрлер. При этом они не обязаны согласовывать свои действия с Москвой.
Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Ханс-Кристиан Штрёбеле в интервью DW заявил о том, что в интересах Германии организовать визит в ФРГ Эдварда Сноудена. При этом важным является обеспечение его безопасности.
Эдвард Сноуден готов дать показания по делу о шпионаже АНБ в Германии. Об этом сообщил депутат от партии "зеленых" - Ханс-Кристиан Штрёбеле. Почему немецкие политики не решаются принять предложение беглого программиста?