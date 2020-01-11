Хайтам бен Тарик стал новым султаном Омана

Хайтам бен Тарик бен Таймур Аль Саид - двоюродный брат умершего вечером 10 января султана Кабуса бен Саида Аль Саида - в субботу, 11 января, принес присягу в качестве нового правителя Омана.
Как сообщает газета Die Zeit, имя нового султана, по всей видимости, было указано в запечатанном письме умершего султана, которое было вскрыто в субботу в присутствии членов правящей семьи.
Раннее Хайтам бен Тарик занимал пост министра культуры Омана. По данным онлайн-издания из Объединенных Арабских Эмиратов Gulf News, султан Хайтам бен Тарик является почетным председателем Оманской ассоциации лиц с ограниченными возможностями и почетным председателем Ассоциации оманско-японской дружбы.
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Автор: Наталья Позднякова