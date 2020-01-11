 Хайтам бен Тарик стал новым султаном Омана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2020

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Мир

Хайтам бен Тарик стал новым султаном Омана

Двоюродный брат умершего 10 января султана Кабуса бен Саида Аль Саида станет новым правителем Омана. Ранее он был министром культуры страны.

Султан Омана Хайтам бен Тарик бен Таймур Аль Саид (фото из архива)

Новый султан Омана Хайтам бен Тарик бен Таймур Аль Саид (фото из архива)

Хайтам бен Тарик бен Таймур Аль Саид - двоюродный брат умершего вечером 10 января султана Кабуса бен Саида Аль Саида - в субботу, 11 января, принес присягу в качестве нового правителя Омана.

Как сообщает газета Die Zeit, имя нового султана, по всей видимости, было указано в запечатанном письме умершего султана, которое было вскрыто в субботу в присутствии членов правящей семьи.

Раннее Хайтам бен Тарик занимал пост министра культуры Омана. По данным онлайн-издания из Объединенных Арабских Эмиратов Gulf News, султан Хайтам бен Тарик является почетным председателем Оманской ассоциации лиц с ограниченными возможностями и почетным председателем Ассоциации оманско-японской дружбы.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Статья газеты Die Zeit о новом султане Омана

Статья газеты Die Zeit о новом султане Омана

Информация о новом султане Омана Хайтаме бен Тарике на сайте онлайн-издания из ОАЭ Gulf News

Информация о новом султане Омана Хайтаме бен Тарике на сайте онлайн-издания из ОАЭ Gulf News

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