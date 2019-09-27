Хайко Мас: Реформы в Северной Македонии и Албании должны убедить скептиков

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в среду, 13 ноября находится с визитом Северной Македонии. Этой стране, как и Албании, в октябре не удалось начать переговоры о вступлении в ЕС. 15 октября Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров с двумя балканскими государствами, сославшись на сомнения в прогрессе реформ. Германия и другие страны ЕС, напротив, считают, что балканские государства выполнили условия для начала переговоров. В интервью DW накануне поездки в Северную Македонию Мас рассказал о позиции Германии по этому вопросу и о европейских перспективах двух балканских государств.

Реформы Северной Македонии и Албании нужны не только для сближения с ЕС

"Для Германии ясно: Западные Балканы являются составной частью Европы, их будущее должно лежать в Евросоюзе", - указал глава германского МИДа. Принятие решения о начале соответствующих переговоров с Албанией и Северной Македонией, по его словам, находится "в наших собственных стратегических интересах". Но для того, чтобы это произошло, необходимо единогласие в рядах ЕС.

"Германия приложит все силы, чтобы мы в Евросоюзе выработали единую позицию и в скором времени смогли начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", - заявил Хайко Мас.

Сами эти страны должны упорно продолжать процесс реформ и достичь в этом дальнейшего прогресса. Это особо важно сейчас, подчеркнул министр, чтобы убедить в успехах немногих скептиков в рядах Евросоюза. Данные реформы должны служить не только сближению с ЕС, но и интересам людей. "Укрепление правового государства, решительные действия против коррупции и организованной преступности - все это является центральными задачами любого правительства, которое болеет душой за будущее своей страны", - отметил Мас. Он подчеркнул, что ответственность за будущее несет не только правительство, но и оппозиция. Политическая борьба и конкуренция, являющиеся неотъемлемыми и необходимыми элементами демократического общества, не должны, однако, парализовать развитие страны.

Преспанское соглашение открыло Скопье дорогу в ЕС и НАТО

Заключенное в июне 2018 года Преспанское соглашение между Скопье и Афинами о переименовании Македонии в Республику Северная Македония показало, что умелое руководство, мужество и дальновидность могут решить конфликты, кажущиеся неразрешимыми, указал глава внешнеполитического ведомства Германии.

Напомним, что бывшая югославская республика Македония в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.

Преспанское соглашение открыло дорогу для включения Северной Македонии в евроатлантические структуры, подчеркнул Мас. Скоро Северная Македония станет 30-м членом НАТО. Министр подверг критике заявления оппозиции в Северной Македонии, угрожающей, что в случае прихода к власти она расторгнет соглашение, заключенное на берегу озера Преспа. Едва ли можно представить, что кто-то захочет расторгнуть эти договоренности, ведь тогда Северная Македония окажется на международной арене в тупике, уверен глава германского МИДа.

Евросоюз предлагает свободу, безопасность и благосостояние

"Европейский Союз предлагает перспективу жизни в свободе, безопасности и относительном благосостоянии. Такую модель не предложил никто другой", - подчеркнул Мас.

Комментируя разногласия в Евросоюзе по вопросу о перспективах принятия в него Северной Македонии и Албании, министр указал: "Сила Европейского Союза состоит как раз в том, что даже по трудным темам нам удается в конечном итоге найти решение. Я уверен, что это нам удастся и здесь". Комментируя заявление президента Франции о том, что необходимы не только дальнейшие реформы в странах Западных Балкан, претендующих на вступление в ЕС, но и в самой стратегии дальнейшего расширения ЕС, глав МИД Германии указал, что в ближайшее время запланировано интенсивное обсуждение этого предложения.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

