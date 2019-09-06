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Футуризм

BERLIN, GERMANY - AUGUST 27: A visitor interacts with an exhibit that reacts to human presence during a press preview at the new Futurium museum in the city center on August 27, 2019 in Berlin, Germany. The museum, which will open to the public on September 5, asks how humanity will live in the future and seeks answers through exhibits, many of them interactive, that draw on nature, architecture, robotics, artificial intelligence, science and other fields. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Futurium: В центре Берлина открылся Дом будущего 06.09.2019

5 сентября в Берлине открылся "Футуриум" - музейно-выставочное пространство, попав внутрь которого можно получить представление о том, как мы будем жить через много-много лет.
Fahrattraktion „Ausfahrt“ in der Autostadt in Wolfsburg Dachkonstruktion und Service-Pavillon Bildnachweise // Credits Fotos // Photos Tobias Hein, Berlin

Архитектурное бюро GRAFT: гламур с эмоциями 29.05.2018

От домиков для жертв урагана до футуристических отелей, - архитектурное бюро GRAFT делает ставку на авангардный междисциплинарный дизайн.
Roboter Pepper erklärt am 13.09.2017 den Besuchern im neuen Futurium-Bau in Berlin die großen Collagen im Ausstellungsraum. Das Futurium soll Interesse an der Zukunft wecken und Lust auf Mitgestaltung der Zukunft machen. Gründungsgesellschafter des Futuriums sind neben dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zahlreiche Stiftungen und Industrieunternehmen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Робот рассказывает берлинцам о будущем 13.09.2017

Электронный гид по имени Пеппер водит экскурсии по музею будущего "Футуриум" (Futurium) в Берлине. Его новое здание находится в правительственном квартале столицы Германии.

Летающий автомобиль и другие самые яркие премьеры автосалона в Женеве (07.08.2017) 08.03.2017

Самый революционный концепт-кар привез в Женеву не авто-, а самолетостроитель. Концерн Airbus представил футуристический прототип, который может не только ездить по дорогам, но и летать. Эдакий дрономобиль.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

"Альянц Арена" - домашний стадион мюнхенской "Баварии" (видео) 30.11.2016

Один из лучших футбольных стадионов Германии впечатляет своей футуристической архитектурой. Он способен вместить до 70 тысяч зрителей. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
01.03.2016++++++++++epa05189121 The Mercedes Concept Car is presented during the press day at the 86th Geneva International Motor Show in Geneva, Switzerland, 01 March 2016. The 86th Geneva international motor show will be open from 03 to 13 March 2016. EPA/SANDRO CAMPARDO +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/S. Campardo

Самые футуристические концепт-кары Opel и Mercedes на автосалоне в Женеве(видео) 03.03.2016

Opel привез на Женевский автосалон перспективный спорткар GT. Ряд решений эксперты называют революционными. Daimler показал в Женеве футуристическую модель беспилотного элетромобиля.

Самые футуристические концепт-кары Opel и Mercedes на автосалоне в Женеве (03.03.2016) 03.03.2016

Opel привез на Женевский автосалон перспективный спорткар GT. Ряд решений эксперты называют революционными. Daimler показал в Женеве футуристическую модель беспилотного элетромобиля.
Beschreibung: HafenCity Universität Hamburg 2015. Foto: DW/Zaripova

Самый футуристический университет Германии 17.09.2015

"Портовый университет" Гамбурга - HafenCity Universität - единственный вуз в Европе, специализирующийся на развитии мегаполисов. Здесь готовят архитекторов нового поколения.
Портовый университет

Самый футуристический университет Германии 17.09.2015

"Портовый университет" Гамбурга - HafenCity Universität - единственный вуз в Европе, специализирующийся на развитии мегаполисов. Здесь готовят архитекторов нового поколения.
HANDOUT - ILLUSTRATION - Die Airbus Group beteiligt sich an der Entwicklung eines Überschall-Flugzeugs (Foto undatiert). Dafür will der Konzern mit der US-amerikanischen Aerion Corporation zusammenarbeiten. Die Amerikaner arbeiten schon seit Jahren an dem anspruchsvollen Projekt des Fliegers, der die Bezeichnung Aerion AS2 trägt. Bis 2021 soll das Flugzeug zertifiziert werden. Als Ziel für einen Erstflug geben die neuen Partner noch vorsichtig «einen Zeitraum bis 2019» an. Foto: Aerion Corporation/dpa (zu dpa-Korr. Zurück im Überschall? - Airbus steigt bei zivilem Projekt ein am 23.09.2014 (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Aerion Corporation) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Из Лондона в Нью-Йорк - за один час 07.08.2015

Авиастроительной компанией Airbus запатентован футуристический гиперзвуковой самолет. Авиалайнер способен развить скорость, в четыре с половиной раза превышающую скорость звука.
1) BMW i8 Predrive 2013 Prototype (c) BMW Nur für redaktionelle Zwecke.

Тест-драйв: BMW i8 - самый экологичный спорткар 24.09.2013

На автосалоне во Франкфурте-на-Майне состоялась долгожданная премьера спорткара BMW i8, который сочетает в себе футуристический дизайн и зеленые технологии. Машина оснащена гибридной силовой установкой.
Doktorhut eines Doktoranten und Naturwissenschftlern aus der Universtität Bonn, 2013; Copyright: DW/X. Polska

Защитились - получите по шапке 10.04.2013

Есть в немецких вузах традиция: нахлобучивать свежеиспеченному кандидату наук на голову странный головной убор - "продукт" футуристической моды и черного юмора.
Andy Warhol: Art Cars, BMW M1 Gruppe 4, 1979, BMW Group München © Artist Rights Society, NY Eine andere Sicht auf das Automobil in der modernen und zeitgenössischen Kunst wird sich den Besuchern der Ausstellung Auto-nom im Düsseldorfer NRW-Forum Kultur und Wirtschaft bieten. Das Ausstellungskonzept präsentiert das Automobil als unabhängiges Objekt und thematisiert das Zusammenspiel von Form und Inhalt auf ungewohnte Weise. Dadurch erfährt die offenkundige Symbolik des Autos als Kulturgut mit seinen Bezügen zu Mobilität und Dynamik, aber auch zu Erotik und Macht ihre inhaltliche Erweiterung. Die Ausstellung läuft vom 27. September 2003 bis zum 04. Januar 2004.

Культ, фетиш, враг: автомобиль в искусстве 29.08.2011

В этом году исполняется 125 лет автомобилю. Он всегда представлял собой не только объект поклонения любителей быстрой езды, но и служил источником вдохновения для людей искусства.
Entwurf des HCU Neubaus in der HafenCity, Code Unique Architekten, Dresden, Foto: HafenCity Uni Hamburg, eingepflegt: Juli 2010

Футуристико Грандиозо: Гамбург строит новый вуз на воде 27.10.2010

Новый университет, специализирующийся на развитии мегаполисов, возникает в футуристическом районе Гамбурга. Самый масштабный градостроительный проект Европы… Для студентов - просто лаборатория!
als Artikelbild CD-Cover http://www.morrmusic.com/backstage/files/mm098_lali_12x12_low%20res.jpg Artist: Lali Puna (Weilheim) Album: Our Inventions Jahr: 2010 Label: Morr Music (Berlin) Style: Electropop

Песни про кризис и застой: Lali Puna 14.05.2010

Фраза "ничего нового нет сегодня", повторяемая негромким, нежным и умным женским голосом на фоне футуристического эмбиента, звучит как ироничная антиреклама современного капитализма.
Ausstellung „Fritz Kahn – Maschine Mensch“ im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité 22. Januar - 11. April 2010 Dr. Fritz Kahn war ein Berliner Arzt und Wissenschaftsautor, der Bau und Funktionsweise des Menschen mit spektakulär modernen Mensch-Maschine-Analogien veranschaulichte. Sein Hauptwerk, die fünfbändige Reihe „Das Leben des Menschen“ (1922–1931), galt in den zwanziger Jahren als deutsche Leistung von Weltrang. In den dreißiger Jahren wurde es verbrannt und verboten. Copyright: Debschitz, www.fritz-kahn.com

Выставка иллюстраций: человек - дворец индустрии? 28.02.2010

В иллюстрациях к книгам Фрица Кана, выходивших в 1920-х годах, человек выглядит как высокопроизводительная и высокоточная машина, погруженная в современную индустриальную жизнь
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