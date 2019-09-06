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5 сентября в Берлине открылся "Футуриум" - музейно-выставочное пространство, попав внутрь которого можно получить представление о том, как мы будем жить через много-много лет.
От домиков для жертв урагана до футуристических отелей, - архитектурное бюро GRAFT делает ставку на авангардный междисциплинарный дизайн.
Электронный гид по имени Пеппер водит экскурсии по музею будущего "Футуриум" (Futurium) в Берлине. Его новое здание находится в правительственном квартале столицы Германии.
Самый революционный концепт-кар привез в Женеву не авто-, а самолетостроитель. Концерн Airbus представил футуристический прототип, который может не только ездить по дорогам, но и летать. Эдакий дрономобиль.
Один из лучших футбольных стадионов Германии впечатляет своей футуристической архитектурой. Он способен вместить до 70 тысяч зрителей. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Opel привез на Женевский автосалон перспективный спорткар GT. Ряд решений эксперты называют революционными. Daimler показал в Женеве футуристическую модель беспилотного элетромобиля.
"Портовый университет" Гамбурга - HafenCity Universität - единственный вуз в Европе, специализирующийся на развитии мегаполисов. Здесь готовят архитекторов нового поколения.
Авиастроительной компанией Airbus запатентован футуристический гиперзвуковой самолет. Авиалайнер способен развить скорость, в четыре с половиной раза превышающую скорость звука.
На автосалоне во Франкфурте-на-Майне состоялась долгожданная премьера спорткара BMW i8, который сочетает в себе футуристический дизайн и зеленые технологии. Машина оснащена гибридной силовой установкой.
Есть в немецких вузах традиция: нахлобучивать свежеиспеченному кандидату наук на голову странный головной убор - "продукт" футуристической моды и черного юмора.
В этом году исполняется 125 лет автомобилю. Он всегда представлял собой не только объект поклонения любителей быстрой езды, но и служил источником вдохновения для людей искусства.
Новый университет, специализирующийся на развитии мегаполисов, возникает в футуристическом районе Гамбурга. Самый масштабный градостроительный проект Европы… Для студентов - просто лаборатория!
Фраза "ничего нового нет сегодня", повторяемая негромким, нежным и умным женским голосом на фоне футуристического эмбиента, звучит как ироничная антиреклама современного капитализма.
В иллюстрациях к книгам Фрица Кана, выходивших в 1920-х годах, человек выглядит как высокопроизводительная и высокоточная машина, погруженная в современную индустриальную жизнь
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