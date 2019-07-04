Футбольные девчонки: это серьезно?

Еще никогда первенство мира по футболу среди женщин, в финале которого встретятся сборные США и Нидерландов, не вызывало такого ажиотажа, как в этом году. Так, матчи ведущих команд (а не только сборной Германии) транслируют в прайм-тайм первый и второй каналы немецкого телевидения, и они собипрают миллионы зрителей. Правда, женская сборная ФРГ проиграла в четвертьфинале. Однако для настоящих любителей футбола и, в частности, женского, это еще не повод, чтобы расстраиваться. Ведь футбол в Германии - самый популярный вид спорта: в Немецком футбольном союзе зарегистрировано более семи миллионов человек. Ни в одном другом спортивном объединении такого больше нет.

Поэтому не удивительно, что и женщины в Германии полюбили футбол. Но вот как сильно? Чтобы понять всю подноготную, мы отправились к самим футболисткам - на тренировку в спортивный клуб Sportfreunde Troisdorf 05, который объединяет как профессионалов, так и любителей.

30 футболисток на поле

Пять лет назад здесь играли в футбол всего восемь девочек - естественно, в смешанных детских командах. Сегодня в клубе уже больше пятидесяти футболисток. Когда дочь Андреаса Штройснигга (Andreas Stroissnigg) захотела играть футбол, он был против: "Девчачий футбол? Нет!" Придя в клуб и увидев, как тренируется с девчатами их тренер Айдын (Aydin Zeycan), он решил поддержать и дочь, и наставника. Сегодня Айдын,и Андреас тренируют девочек вместе. На футбольном поле, где мы общаемся, нас окружают около трех десятков их подопечных.

Это, кстати, последняя тренировка сезона: начинаются школьные каникулы, пора отпусков. Тренер Айдын обсуждает со своими игроками, какую пиццу они будут заказывать по случаю окончания сезона, в котором, как подчеркивает его коллега Андреас, они выступили очень успешно. Девочки, самой младшей из которых - пять лет, комфортно сидя на газоне, выбирают "Маргариту". В клубе сейчас две команды. Тренируются они два раза в неделю в неделю плюс игры по выходным.

Футболистки Sportfreunde Troisdorf 05 тренируются два раза в неделю

В тренерском штабе - не только мужчины. 16-летняя Анастасия отрабатывает с футболистками дриблинг, который, как отмечают юные футболистки, для них самое сложное. Я отвлекаю ее и узнаю, что Настя прекрасно говорит и по-русски. Она родилась в Германии, но родители ее приехали из Челябинска. В Тройсдорфе девушка выступает за подростковую женскую команду и уже два года тренирует младшую группу. "Стереотипы еще живут: мол, футбол - это не женское дело, девочки не могут играть в футбол... Но посмотрите, сколько их бегает по полю. Кода я только начинала, я и представить себе не могла, что мы так разрастемся". Кстати, родители Насти сначала тоже были скептически настроены, однако дочь, перепробовав самые разные виды спорта, от тенниса до спортивных танцев, выбрала футбол. "Меня убедило то, что это командный вид спорта", - говорит Анастасия. На вопрос, за кого она болеет, Настя, отвечает: "За команду "Кёльн". И добавляет: "Мужскую команду".

Какой футбол интереснее

Значит, все-таки футбол, в который играют мужчины, увлекательнее, интереснее? "Единственное, в чем уступают женщины, - это физическая подготовка", - делится своим мнением Мирко, папа одной из футболисток, наблюдающий за тренировками. Его знакомый Томас добавляет: "А мне нравится, что в женском футболе меньше театральности. Женщины не падают картинно и не катаются по траве, как это, бывают, делают мужчины". Его дочь уже четыре года играет в футбол. Тренеры в один голос говорят, что, да, у девочек нет того уровня атлетичности, которая есть у мужчин. Но зато они лучше осваивают технику, чем их ровесники-подростки. Им просто силы не хватает.

В команде Андреаса играет и его дочь Фенья

Особые сложности в тренировочном процессе? "Самое сложное - добиться того, чтобы тебя слушали, не отвлекались - говорит Андреас. - Но для этого у меня есть свисток. А для тех, кто слишком много болтает, - наказание - пробежка. Девочки это очень не любят". Тренер продолжают вести тренировку, а я переадресовываю вопрос руководителю отдела женского футбола в клубе. "Самое сложное? Убедить их собрать волосы", - говорит Марко Зейберт (Marco Seyberth). И, правда: у всех девочек, за исключением вратаря команды, - очень длинные волосы. Что, естетственно, мешает играть. Правда, на этой тренировке они идеальны заплетены и собраны в хвосты.

Марко Зейберт считает, что сравнивать "мужской" и "женский" футбол сложно, ведь девочки, как правило, приходят в футбол позже, примерно лет в десять. "Конечно, у кого-то чувство мяча - от природы, но большинству все-таки приходится этому учиться. Мальчишки в этом возрасте могут больше.

Хобби или будущая профессия?

Профессиональная карьера футболистки? Таких целей тренеры перед девочками не ставят. Они подчеркивают: "Для нас главное, чтобы дети получали удовольствие от игры". У обоих в команде играют дочери. С согласия пап, но без их присутствия, я спрашиваю девочек: "А для вас это все-таки больше хобби?".

Они в один голос: "Нет, не просто!"

"Я мечтаю, что когда вырасту, смогу и дальше играть",- говорит 9-летняя Мельда, дочь тренера. В классе она единственная девочка - футболистка. А в классе 11-летней Туаны играет чуть ли половина всех девочек. 9-летняя Фенья, дочь Андреаса, признается, что дома уже разбила одну вазу, поэтому сейчас она играет с мячом только в саду. Мамы, как признаются девочки, не такие большие фанаты футбола, но на играх за дочерей болеют очень сильно. "Мама Туаны кричит громче всех", - смеется Фенья.

Азарта на поле и вокруг него, когда играют девочки, - точно не меньше. Гармонии, возможно, даже больше. Кстати,не обидно ли вообще говорить о "женском" или "девчачем" футболе? Марко Зейберт считает, что ничего страшного в этом нет. Более того, подчеркивает он, это даже необходимо, ведь женский футбол только начинает развиваться.

На соседнем поле в Тройсдорфе тренируются команды ребят. Разница ощущается сразу: больше самих футболистов, больше зрителей. В клубе на четыре женские команды приходится 14 мужских, взрослых и детских. И напоследок общая статистика: по данным Немецкого футбольного союза, в футбол в Германии играют организованно, в общей сложности, более семи миллионов человек. Женщин и девочек среди них - чуть больше миллиона. Прямо скажем, немало.

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