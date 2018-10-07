 ФСИН сообщила о планах Сенцова написать сценарий для фильма | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2018

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Россия

ФСИН сообщила о планах Сенцова написать сценарий для фильма

Замглавы ФСИН заявил, что осужденный режиссер Олег Сенцов работает над фильмом о тюремной жизни. Ранее Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Акция в поддержку Олега Сенцова в Берлине

Акция в поддержку Олега Сенцова в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России и недавно прекративший длительную голодовку, начал писать сценарий нового фильма. Об этом изданию "Известия" рассказал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. "Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает", - заявил Макисменко в интервью, опубликованном в понедельник, 8 октября. 

Контекст

Российские власти едва ли освободят украинского режиссера Сенцова, потому что больше всего боятся показать слабость, пишет Константин Эггерт. (29.09.2018)

Писатель Джонатан Литтелл уверен, что Путин принимает решения, исходя из их политической цены, и Кремль не волнует гуманитарный аспект. Единственное, что беспокоит режим, - самосохранение. (29.09.2018)

По словам чиновника, врачи постоянно следят за состоянием Сенцова, который 6 октября прекратил голодовку, длившуюся более 140 дней. Режиссер тогда сообщил, что запланировано "применение принудительного питания" в рамках "реанимационных мероприятий". По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, сотрудники ФСИН дали Сенцову срок для прекращения голодовки, пригрозив в противном случае "приковать к кровати и начать принудительно кормить через трубку".

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook, что "Олег выбрал попытку выжить". "Никто сейчас не может сказать, выживет ли Олег. От его здоровья мало что осталось, - сообщила Каплан. - К гипоксии, анемии, дистрофии добавилась аритмия и ишемия, почки забиты и в любой момент могут отказать, печень увеличена и уже начала разлагаться, проблемы с кишечником и мозгом".

Фильм Сенцова "Гамер" получил несколько премий

До задержания в аннексированном Россией Крыму в 2014 году Сенцов успел снять один фильм - "Гамер", который получил несколько премий на международных кинофестивалях. В картине с участием актеров-любителей рассказывается история профессионального киберспортсмена. После "Гамера" Сенцов начал работу над фильмом "Носорог" о детях 1990-х годов.

В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил режиссера к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ по политическим мотивам. Все это время врачи поддерживали его жизнь с помощью специальных питательных смесей.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Олег Сенцов: 100 дней голодовки

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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