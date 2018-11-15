ФСБ устроила массовые обыски у "Свидетелей Иеговы" в Крыму

Сотрудники ФСБ РФ провели обыски в домах членов международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" на территории аннексированного полуострова Крым. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил телеканал "Россия 24". "Известно, что обыски проводятся по 30 адресам в Джанкое. Это такая масштабная облава", - говорится в репортаже.

В сюжете указывается, что члены крымского отделения запрещенной в России организации, возможно, как-то связаны с украинскими спецслужбами, а их деятельность координировалась из харьковского центра "Свидетелей Иеговы". Оперативники задержали главу ячейки. "По словам сотрудников ФСБ, у него найдена экстремистская литература, различные справочники по психологии, а также вербовке. Возбуждено уголовное дело по статье экстремизм", - сообщил канал.

Гонимые свидетели

Международная религиозная организация "Свидетели Иеговы" ведет свою историю от кружка "Исследователей Библии", созданного в США в 1870 году. На сегодняшний день она насчитывает 8,3 млн последователей по всему миру.

Официальную регистрацию на территории современной России "Свидетели Иеговы" получили в 1991 году. 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста признал деятельность "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России" экстремистской. По решению суда имущество головной организации подлежит конфискации и обращению в пользу государства. Деятельность всех 395 отделении на территории России запрещена. "Свидетели Иеговы" обжаловали это решение в ЕСПЧ.

Кроме России, организация запрещена в Китае, Северной Корее, Таджикистане, Туркменистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Эритрее и ряде других стран.

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