ФСБ вышла на след бельгийца Рэмбо - контакта предполагаемого шпиона из ЦНИИмаш

Адресатом электронных писем, которые, по версии ФСБ, направлял за рубеж обвиняемый в госизмене российский ученый Виктор Кудрявцев, был научный сотрудник бельгийского Фон Кармановского института гидродинамики (VKI) Патрик Рэмбо. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает агентство РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования дела о госизмене. В материалах следствия Рэмбо описан как представитель института, который, по версии ФСБ, является "структурой НАТО".

Кудрявцев был арестован летом 2018 года, ему вменяется передача секретных сведений Фон Кармановскому институту. Ученый был ведущим специалистом Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головного научного предприятия "Роскосмоса". Институт участвовал в исследованиях в рамках программы FP7-SPACE, которая получала гранты от Евросоюза на космические исследования.

Патрик Рэмбо действительно был представителем Фон Кармановского института в рамках проекта по программе FP7-SPACE, подтвердил РБК заведующий кафедрой аэронавтики и авиакосмических исследований института Герман Деконинк. В пресс-службе института агентству сообщили, что Рэмбо уволился несколько лет назад, и они не знают, где он работает в данный момент.

"Шпионская структура"

По словам адвоката Кудрявцева Ивана Павлова, речь идет не о том, что спецслужбы считают Рэмбо шпионом, а о том, что ФСБ считает "вражеской и шпионской организацией" весь Фон Кармановский институт.

Фон Кармановский институт - международная некоммерческая образовательная и научная организация, основанная в 1956 году американским инженером-физиком Теодором фон Карманом и расположенная в коммуне Синт-Генезиус-Роде на территории Фландрии. Институт занимается аэрокосмическими исследованиями, аэродинамикой, экологией, прикладной гидродинамикой, исследованиями в области силовых установок и турбомеханикой. Исследования финансируются в основном государственными и международными агентствами, а также индустрией, указано на сайте организации.

Версия следствия

ФСБ считает, что Кудрявцев в 2012 году получил от Фон Кармановского института задание, связанное с передачей секретных сведений, и спустя год выполнил его, отправив на адрес института два электронных письма - в марте и в октябре 2013 года, рассказал журналистам Павлов после заседания Лефортовского суда Москвы, который в понедельник, 17 сентября, продлил ученому срок содержания под стражей до 20 декабря.

Информация в письмах, по версии ФСБ, "могла быть использована при создании вооружений", уточнил Павлов. Ранее "Коммерсант" писал, что Кудрявцев обвиняется в передаче спецслужбам стран НАТО информации о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал". Эти вооружения в материалах, с которыми знакомилась защита, не упоминаются, заявил Павлов.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Двойной агент, танцовщица и куртизанка В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Супруги Розенберг В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпион в ведомстве канцлера То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб "Кембриджская пятерка" В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Из разведки на подиум В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпионский Аншлаг Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпион Штраус? Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпионаж: версия 2.0 Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей. Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина

