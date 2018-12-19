 ФРС США не будет повышать базовую ставку в 2019 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2019

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Мир

ФРС США не будет повышать базовую ставку в 2019 году

На 2019 год ФРС США планировала два раза повысить базовую ставку. Теперь она будет зафиксирована на уровне от 2,25 до 2,5 процента.

Здание Федеральной резервной системы США

Здание Федеральной резервной системы США

Федеральная резервная система (ФРС) США больше не намерена в текущем году повышатьбазовую ставку. В марте базовая ставка остается неизменной, ее зафиксируют на уровне от 2,25 до 2,50 процента, сообщили в среду, 20 марта, представители Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы. Как следует из прогнозов, в 2019 году ставка больше повышаться не будет, хотя в конце 2018 года ФРС обещала еще два повышения.

Контекст

О влиянии санкций на российско-американские экономические отношения зашла речь на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ. Репортаж DW. (21.09.2018)

Федрезерв Соединенных Штатов принял решение о повышении процентной ставки до 2,25 - 2,5 процента. Решение было ожидаемым для рынка. Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки. (20.12.2018)

По словам главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в настоящее время нет никаких финансовых рисков, которые могли бы вызвать кризис. Тем не менее ФРС с осторожностью следит за развитием некоторых явлений на финансовых рынках.

В том, что ФРС не предполагает повышать в этом году базовую ставку, эксперты усматривают указание на возможное охлаждение конъюнктуры.

В январе Пауэлл заявил, что из-за неясной экономической конъюнктуры в денежно-кредитной политике следует проявлять терпение. Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз призывал Центральный банк воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы не задушить конъюнктуру.

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    Автор: Наталья Позднякова


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