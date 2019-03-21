 ФРС США впервые с 2008 года снизила ключевую ставку | Экономические новости из Германии | DW | 31.07.2019

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Экономика

ФРС США впервые с 2008 года снизила ключевую ставку

Первое за почти 11 лет понижение ключевой процентной ставки в США знаменует изменение финансовой политики Вашингтона. ФРС объясняет этот шаг, в частности, торговыми войнами и неопределенностью в мировой экономике.

Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне

Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за последние десять с лишним лет снизила процентную ставку - на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2 до 2,25 процента годовых. Об этом ведомство, выполняющее функции Центробанка страны, сообщило в среду, 31 июля.

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Это первое понижение базовой процентной ставки с декабря 2008 года. Его причинами послужили, в частности, неопределенность в мировой экономике и торговые войны, а также "ослабленное инфляционное давление".

Такой шаг ФРС знаменует изменение кредитно-денежной политики США: во время глобального финансового кризиса 2008/2009 годов ведомство агрессивно понижало ставки, чтобы достичь стабилизации экономики. В 2015 году Федеральная резервная система начала вновь последовательно повышать базовую процентную ставку.

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    Автор: Александра Поблинкова


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