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Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.
После семилетнего ремонта в Берлине все-таки открывается Государственный оперный театр. Однако его двери закроются уже через несколько дней. Почему?
Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году.
В окрестности Рейнсбергского дворца, расположенного примерно в ста километрах от Берлина, пришла осень.
Прусский король Фридрих подарил себе уникальный парадный зал, на строительстве которого он хотел сэкономить. Последствия скупости монарха ощущаются и поныне.
В 1682 году маркграфство Бранденбург основало на побережье Гвинейского залива колонию Гросс-Фридрихсбург. Немцы всерьез собирались заняться работорговлей.
Фридрих Великий - король-реформатор, гениальный полководец и завоеватель, философ и музыкант. Он превратил Пруссию в великую державу. 24 января 2012 года в Германии отметили 300 лет со дня рождения монарха.
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