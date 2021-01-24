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Фридрих Великий

11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Сан-Суси - любимый дворец и виноградники Фридриха Великого 24.01.2021

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

Neues Palais in Potsdam | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Новый дворец в Потсдаме - позднее барокко Старого Фрица 04.12.2017

Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.
Honorarfreie Pressefotos für aktuelle Berichterstattung zur Wiedereröffnung Staatsoper Unter den Linden © Gordon Welters

Чем уникальна Берлинская опера 02.10.2017

После семилетнего ремонта в Берлине все-таки открывается Государственный оперный театр. Однако его двери закроются уже через несколько дней. Почему?
11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Атланты и кариатиды "беззаботного" дворца Сан-Суси (фото) 13.08.2016

Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году.
Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten auf Briefmarken picture-alliance/dpa/R.Hirschberger Neue Briefmarken, aufgenommen am 01.03.2016 in Potsdam (Brandenburg). Die Sommerresidenz von Friedrich II. (1712-1786) wird mit einer 85-Cent-Marke geehrt. Die Sonderausgabe der Designerin Nicole Elsenbach ist ab sofort erhältlich. Die Deutsche Post hat auch einen Sanssouci-Stempel sowie einen eigenen Briefumschlag zur Erstausgabe aufgelegt, die in 1000 Exemplaren erscheint. Schloss und Park Sanssouci zählen seit 1990 zum Unesco-Welterbe. Bereits zweimal war die Preußenresidenz Briefmarkenmotiv: 1983 für eine 10-Pfennig-DDR-Marke und 1990 für eine 80-Pfennig-Marke der Deutschen Post. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Достопримечательности Германии: дворец Сан-Суси (фото) 06.06.2016

Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году.
19.01.2016 *****Touristen gehen am 19.01.2016 in Potsdam (Brandenburg) über die verschneiten Terrassen des Schlosses Sanssouci und werfen dabei lange Schatten, fotografiert aus einem Flugzeug. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung) +++(c) dpa - Bildfunk+++ @ picture alliance/dpa/R. Hirschberger

Заснеженный Сан-Суси - любимый дворец Фридриха Великого (фото) 25.01.2016

Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году.
Herbstlich färbt sich am 30.09.2015 das Kastanienlaub am Schloss in Rheinsberg (Brandenburg). Kronprinz Friedrich II. residierte von 1736 bis 1740 im Schloss, das er 1744 seinem Bruder Heinrich schenkte. Unter ihm erfuhren Schloss und Garten von 1752 bis 1803 bedeutende Veränderungen. Foto: Bernd Settnik/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дворец, в котором был счастлив Фридрих Великий 01.10.2015

В окрестности Рейнсбергского дворца, расположенного примерно в ста километрах от Берлина, пришла осень.
Das Schloss Sanssouci in Potsdam (Brandenburg) spiegelt sich am 23.07.2015 nach den Niederschlägen der letzten Nacht in einer großen Pfütze auf dem Gelände des Schlossparkes, während Touristen unterwegs sind. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (Nur zur redaktionellen Verwendung für die aktuelle Berichterstattung) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сан-Суси стал... дворцом на воде 11.08.2015

Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году.
###ACHTUNG! PRESSEBILDER URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT! DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIESE AUSSTELLUNGEN! DIE NUTZUNG DER BILDER IST UNTER ANGABE DES BILDNACHWEISES HONORARFREI############ Grottensaal. Copyright: Gerhard Murza/SPSG. Pressebilder http://www.friederisiko.de/Pressebilder.html#friederisiko

Реликт монаршего упрямства: в Потсдаме отреставрировали Гротовый зал 23.07.2015

Прусский король Фридрих подарил себе уникальный парадный зал, на строительстве которого он хотел сэкономить. Последствия скупости монарха ощущаются и поныне.
Sklavenkarawane / Holzstich Sklavenjagd in Afrika, 1870. - 'Sklavenkarawane'. - (Mangbetu-Neger, Gebiet des heutigen Sudan). Holzstich, 1892, spaetere Kolorierung. E: Slave caravan / Africa / Woodcut / 1870 Slave hunt in Africa, 1870. - 'Slave Caravan'. - (Mangbetu Negro, today in the Sudan region). Woodcut, 1892, colour applied later. F: Caravane d'esclaves / Gravure sur bois Chasse d'esclaves en Afrique, 1870. - 'Caravane d'esclaves'. - (Tribu des Mangbetu, du Soudan actuel). Gravure sur bois, 1892, coloriee post.

Как немцы рабами торговали 14.08.2013

В 1682 году маркграфство Бранденбург основало на побережье Гвинейского залива колонию Гросс-Фридрихсбург. Немцы всерьез собирались заняться работорговлей.
Anett Hähnel, Mitarbeiterin auf dem Schloss Sigmaringen, steht am Freitag (20.05.2011) vor einem Bild von Friedrich dem Großen (r), das vom amerikanischen Künstler Andy Warhol gemalt wurde. Das Adelshaus Hohenzollern feiert 2011 das 950-jährige Bestehen. Am Donnerstag (26.05.2011) wird im Schloss Sigmaringen eine Ausstellung eröffnet, die die Geschichte des Adelshauses beleuchtet. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw

Два лица и одна корона Фридриха Великого 24.01.2012

Фридрих Великий - король-реформатор, гениальный полководец и завоеватель, философ и музыкант. Он превратил Пруссию в великую державу. 24 января 2012 года в Германии отметили 300 лет со дня рождения монарха.