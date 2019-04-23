 ФРГ хочет теснее сотрудничать с РФ в вопросах защиты климата | Новости из Германии о Германии | DW | 23.04.2019

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Германия

ФРГ хочет теснее сотрудничать с РФ в вопросах защиты климата

Германский министр пригласил Россию присоединиться к процессу выработки стратегий по утилизации отходов с учетом защиты окружающей среды.

Герд Мюллер

Герд Мюллер

Берлин выступает за более тесное сотрудничество с Москвой по проблеме защиты климата в свете внесения в правительство РФ предложения о ратификации Парижского соглашения. Об этом заявил во вторник, 23 апреля, в ходе визита в российскую столицу министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller).

Контекст

На конференции ООН по защите климата, которая начала свою работу 3 декабря в Катовице, речь идет о Парижском соглашении. Как воплотить его в жизнь и противостоять популистам? (03.12.2018)

Бизнесмен, программист и экс-глава штаба Навального в Архангельске рассказали DW, как год борьбы за чистый воздух и против свалок поменял их взгляды на экологию, общество и власть. (03.02.2019)

Глава министерства напомнил, что президент США Дональд Трамп пока не демонстрирует подобной готовности. "Тем важнее, что российский президент подает подобный сигнал", - подчеркнул Мюллер по итогам переговоров в МИД РФ и в Минприроды России. В Москве у Мюллера, в частности, состоялась встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Выработка стратегий по утилизации отходов

Герд Мюллер добавил, что пригласил РФ на базе международной площадки германского министерства присоединиться к процессу выработки стратегий по утилизации отходов с учетом защиты окружающей среды. Германское ведомство поддерживает партнерские организации, в том числе, в строительстве очистных сооружений и систем орошения сточными водами.

С весны 2018 года по всей России не прекращаются "антимусорные" протесты. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему свалок в стране. К 2022 году в Подмосковье планируется построить как минимум четыре мусоросжигательных завода.

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    Автор: Андрей Гурков


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