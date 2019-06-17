 ФРГ, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 17.06.2019

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Европа

ФРГ, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

К 2040 году в Европе должна появиться система ведения воздушных боев нового поколения, в проект предполагается инвестировать до 50 миллиардов евро.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, министр обороны Испании Маргарита Роблес, а также главы Dassault Aviation Эрик Траппье и Airbus Defence and Space Дирк Хоке

Урсула фон дер Ляйен, Эмманюэль Макрон, Маргарита Роблес, а также главы Dassault Aviation Эрик Траппье и Airbus Defence and Space Дирк Хоке

Германия, Франция и Испания дали старт крупнейшему в Европе оборонному проекту. В понедельник, 17 июня, в рамках Парижского авиасалона в Ле-Бурже состоялась церемония подписания рамочного соглашения по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения, в которой участвовали министры обороны трех стран Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Флоранс Парли и Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, представители трех стран подписали соглашение о проведении анализа выполнимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы. По словам фон дер Ляйен, тем самым стороны сделали "огромный шаг вперед" при осуществлении нового оборонного проекта.

Система ведения воздушных боев будущего

Контекст

Группа депутатов германского и французского парламентов в гостевом комментарии для DW пишут, что военное сотрудничество в рамках ЕС не создаст конкуренцию НАТО, а лишь укрепит альянс. (09.03.2019)

В ЕС подвели итоги первого года существования PESCO - программы оборонного сотрудничества. Хотя проект находится на начальной стадии, в США уже беспокоятся по поводу конкуренции. (15.05.2019)

Так называемая система ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) должна быть готова к боевому использованию к 2040 году. В отличие от европейских истребителей Eurofighter Typhoon, речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Только на разработку концепции Германия и Франция выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция. Министерство обороны в Париже в рамках проекта будет заключать отдельные соглашения с промышленностью. При этом остается неясным распределение частей проекта между отдельными странами.

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