 ФРГ ужесточает законы о высылке лиц, подлежащих депортации | Новости из Германии о Германии | DW | 17.04.2019

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Германия

ФРГ ужесточает законы о высылке лиц, подлежащих депортации

Принятый правительством меры призваны облегчить высылку из Германии отвергнутых соискателей убежища. Беженцы с неустановленной личностью будут лишены возможности получить легальный статус в ФРГ.

Полицейские в аэропорту Мюнхена депортируют афганцев

Полицейские в аэропорту Мюнхена депортируют афганцев

Правительство ФРГ в среду, 17 апреля, приняло пакет законов, призванный облегчить высылку из страны иностранцев, подлежащих депортации. Закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz), разработанный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) и вызывающий весьма неоднозначную реакцию в правящей в ФРГ коалиции, в числе прочего упраздняет ряд преград к осуществлению депортации и позволяет властям шире пользоваться правом взятия под стражу лиц, подлежащих высылке.

В связи с нехваткой мест в центрах временного заключения лиц, подлежащих высылке, депортируемых предлагается размещать и в обычных тюрьмах. Это положение вызывает особенно резкое недовольство у оппозиции и организаций, оказывающих помощь беженцам.

Беженцы с неустановленной личностью

Для беженцев, скрывающих свое имя, предлагается ввести статус "лиц с неустановленной личностью, с пребыванием которых на территории ФРГ приходится мириться". Этот статус призван не допустить того, чтобы такие иностранцы имели возможность легализоваться в Германии. В настоящее время беженцы, прожившие в Германии 8 лет, при определенных условиях имеют возможность получить право на постоянное жительство в ФРГ.

Контекст

Более полумиллиона беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, находятся сейчас в Германии. Кто эти люди, разбирался корреспондент DW.

Федеральные и земельные эксперты констатируют серьезные проблемы при высылке мигрантов, не получишвих убежище в ФРГ. Часто нелегала не удается депортировать из-за отсутствия нужных документов, сообщает Der Spiegel.

В законопроекте прописано, что тот, кто не принимает всех возможных мер для получения паспорта от страны происхождения, может быть подвергнут штрафу или ограничению в праве выбора места жительства в ФРГ.

В настоящее время в Германии около 240 тысяч иностранцев, которым предписано покинуть пределы страны. 184 тысячи из них получили отсрочку от депортации по различным причинам, в том числе медицинского и гуманитарного характера. Однако большинство таких иностранцев не удается депортировать из-за отсутствия необходимых документов. 

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:28

Берлин намерен депортировать не нуждающихся в защите мигрантов

Контекст

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране. (25.01.2016)  

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Берлин намерен депортировать не нуждающихся в защите мигрантов  

Немецкие школьники против депортации одноклассников из Афганистана  

Беженцы грозят покончить жизнь самоубийством, если их отправят в Турцию  

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