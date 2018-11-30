ФРГ подтвердила отказ от высылки беженцев в Сирию

Вид на жительство из гуманитарных соображений, а также признанный статус беженца в Германии имеют 476 тыс. выходцев из Сирии.
Практика, в рамках которой в Германии действует запрет на высылку в Сирию соискателей убежища из этой страны, будет продлена на полгода - до конца июня следующего года. Об этом заявил министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Хольгер Шталькнехт (Holger Stahlknecht).
Соответствующее решение принято в пятницу, 30 ноября, в Магдебурге в ходе совместной конференции главы МВД Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) с руководителями профильных министерств федеральных земель.
"Высок риск насилия"
Данный шаг связан с оценкой ситуации в стране, где уже восьмой год продолжается гражданская война. Основой для решения послужил отчет МИД ФРГ об актуальной обстановке в этой ближневосточной стране.
В документе, в частности, отмечается, что различные города и регионы Сирии остаются ареной столкновения разнообразных военных группировок, "ежедневно сообщается об убитых и раненых, общий риск насилия чрезвычайно высок, а государственные структуры повсеместно разрушены".
Если изменений в ближайшие семь месяцев не последует, данный режим "будет автоматически продлен до конца следующего года", добавил Шталькнехт.
При этом действующая норма распространяется не только на законопослушных лиц, которым в ФРГ отказано в предоставлении убежища, но и на правонарушителей из их числа, а также на тех, кто потенциально может представлять угрозу безопасности Германии. Они автоматически подпадают под действие уголовного законодательства ФРГ.
Почти 2 миллиона соискателей убежища в Германии
Ранее Федеральное статистическое ведомство в Висбадене опубликовало данные по числу иностранцев, запросивших убежища в Германии.
Согласно статистике, на конец 2017 года таковых насчитывалось 1,7 млн человек. Под эту категорию попали мигранты, чей запрос на получение убежища изучается соответствующими ведомствами, люди, получившие убежище согласно Женевской конвенции, беженцы, получивший так называемый ограниченный тип защиты, а также те, кому отказано в предоставлении убежища.
По данным на конец 2017 года, решение о предоставлении убежища не было принято по ходатайствам 349 тысяч зарегистрированных соискателей убежища. Большинство из них - выходцы из Афганистана (84 тыс. человек), Ирака (38 тыс.) и Сирии (28 тысяч).
Вид на жительство из гуманитарных соображений, а также признанный статус беженца имеют 1,2 млн человек. Из них - 476 тыс. выходцев из Сирии, 127 тыс. - из Ирака и 105 тыс. - из Афганистана. Для 77 процентов этих беженцев разрешение на пребывание в Германии имеет ограниченный срок действия.
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