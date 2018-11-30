ФРГ подтвердила отказ от высылки беженцев в Сирию

Практика, в рамках которой в Германии действует запрет на высылку в Сирию соискателей убежища из этой страны, будет продлена на полгода - до конца июня следующего года. Об этом заявил министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Хольгер Шталькнехт (Holger Stahlknecht).

Соответствующее решение принято в пятницу, 30 ноября, в Магдебурге в ходе совместной конференции главы МВД Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) с руководителями профильных министерств федеральных земель.

"Высок риск насилия"

Данный шаг связан с оценкой ситуации в стране, где уже восьмой год продолжается гражданская война. Основой для решения послужил отчет МИД ФРГ об актуальной обстановке в этой ближневосточной стране.

В документе, в частности, отмечается, что различные города и регионы Сирии остаются ареной столкновения разнообразных военных группировок, "ежедневно сообщается об убитых и раненых, общий риск насилия чрезвычайно высок, а государственные структуры повсеместно разрушены".

Разрушения в Идлибе

Если изменений в ближайшие семь месяцев не последует, данный режим "будет автоматически продлен до конца следующего года", добавил Шталькнехт.

При этом действующая норма распространяется не только на законопослушных лиц, которым в ФРГ отказано в предоставлении убежища, но и на правонарушителей из их числа, а также на тех, кто потенциально может представлять угрозу безопасности Германии. Они автоматически подпадают под действие уголовного законодательства ФРГ.

Почти 2 миллиона соискателей убежища в Германии

Ранее Федеральное статистическое ведомство в Висбадене опубликовало данные по числу иностранцев, запросивших убежища в Германии.

Согласно статистике, на конец 2017 года таковых насчитывалось 1,7 млн человек. Под эту категорию попали мигранты, чей запрос на получение убежища изучается соответствующими ведомствами, люди, получившие убежище согласно Женевской конвенции, беженцы, получивший так называемый ограниченный тип защиты, а также те, кому отказано в предоставлении убежища.

По данным на конец 2017 года, решение о предоставлении убежища не было принято по ходатайствам 349 тысяч зарегистрированных соискателей убежища. Большинство из них - выходцы из Афганистана (84 тыс. человек), Ирака (38 тыс.) и Сирии (28 тысяч).

Вид на жительство из гуманитарных соображений, а также признанный статус беженца имеют 1,2 млн человек. Из них - 476 тыс. выходцев из Сирии, 127 тыс. - из Ирака и 105 тыс. - из Афганистана. Для 77 процентов этих беженцев разрешение на пребывание в Германии имеет ограниченный срок действия.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

