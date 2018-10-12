ФРГ начала процесс депортации осужденного за теракты 11 сентября

Правоохранительные органы Германии начали процесс депортации в Марокко выходца из этой страны 44-летнего Мунира аль-Мотасадека - первого осужденного по делу о подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США. Как в понедельник, 15 октября, передало агентство dpa, мужчина был доставлен вертолетом в аэропорт Гамбурга из городской тюрьмы в районе Фульсбюттель (Fuhlsbüttel). Из воздушной гавани его во второй половине дня понедельника переправят самолетом в Марокко.

По данным информагентств, в зону ожидания аэропорта аль-Мотасадек был приведен в наручниках, с завязанными глазами и под конвоем двух вооруженных сотрудников полиции.

Покрывал местонахождение террористов

Высший земельный суд Гамбурга в 2007 году приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации и содействие в убийстве свыше 246 человек.

Выходец из Марокко состоял в связях с так называемой "гамбургской террористической ячейкой", группой Мохаммеда Атты - немецким подразделением "Аль-Каиды", осуществившей теракты в США. По данным следствия, он покрывал местонахождение боевиков, а также осуществлял по их поручению банковские переводы.

В течение судебного процесса, растянувшегося почти на пять лет, выходец из Марокко доказывал свою невиновность, однако не отрицал при этом связей с ячейкой.

С учетом предварительного заключения тюремный срок аль-Мотасадека истекал в январе 2019 года. По данным немецкой газеты Bild, в Марокко проживают его жена, гражданка Беларуси Мария и двое детей.

Депортировать, чтобы избежать соцвыплат

Немецкие власти настаивали на депортации, чтобы избежать социальных выплат осужденному. В 2006 году его адвокат направил ходатайство о предоставлении подзащитному социальной помощи. Однако оно было отклонено с обоснованием, что у террористов нет права на подобные выплаты. После окончания тюремного срока законные основания на получение социальной помощи у аль-Мотасадека могли бы появиться, если бы он остался в Германии, отмечает газета.

Процесс выдачи был осложнен тем, что у мужчины отсутствовали необходимые документы. Кроме того, в соответствии с договоренностями Берлина и Марракеша высылку запрещено осуществлять чартерными самолетами. В связи с этим властям пришлось дожидаться регулярного рейса.

В ходе терактов 11 сентября 2001 года террористы угнали четыре авиалайнера с 246 пассажирами и членами экипажа на борту. Два судна были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третье - в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона.

Четвертый авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли около 3000 человек. Еще 75 000 пострадавших получили тяжелые физические и психические травмы.

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