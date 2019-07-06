 ФРГ готова принимать из Италии четверть спасенных на море беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2019

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Европа

ФРГ готова принимать из Италии четверть спасенных на море беженцев

По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, если Германия примет четверть всех беженцев, оказавшихся в Италии после спасения на море, "это не станет чрезмерной нагрузкой" для немецкого государства.

Беженцы на надувной лодке у итальянского острова Лампедуза в мае 2019 года

Беженцы на надувной лодке у итальянского острова Лампедуза в мае 2019 года

Германия готова в будущем принимать 25 процентов беженцев, оказавшихся в Италии после спасения на море. Такое заявление сделал министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью немецкой газете Die Süddeutsche Zeitung в пятницу, 13 сентября. По сведениям некоторых СМИ, с аналогичным заявлением готова выступить также и Франция. Данные меры должны помочь разгрузить Италию, подчеркнул Зеехофер. "Я всегда говорил, что наша миграционная политика гуманна. Мы никому не дадим утонуть", - заявил он.

По словам главы МВД ФРГ, данная мера не будет означать для Германии существенных изменений, так как страна уже сегодня реально принимает почти четверть спасенных на море и высаженных в Италии беженцев. По данным немецкого правительства, за прошедшие 12 месяцев число таких мигрантов достигло 561 человека.

Контекст

Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации. (27.06.2018)

По мнению главы итальянского МВД, Берлин много лет недооценивал риски, которыми чревато принятие большого числа беженцев. (03.09.2018)

Встреча в Мальте касательно квот распределения беженцев в ЕС

Ожидается, что 23 сентября 2019 года представители Еврокомиссии, а также Германии, Франции, Италии и Финляндии как страны, председательствующей сейчас в Совете Евросоюза, соберутся по приглашению Мальты в городе Витториоза, чтобы обсудить новые правила распределения беженцев внутри ЕС. В октябре выработанные в результате этих переговоров предложения должны быть представлены Европейскому совету.

В последнее время Италия и Мальта не раз отказывали судам, перевозящим спасенных в Средиземном море мигрантов, в праве зайти в свои порты. В результате беженцы вынуждены были в течение недель оставаться на борту суден.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

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    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

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    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

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    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

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    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

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    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране.  

Ссылки в интернете

Интервью главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера относительно квот распределения беженцев в ЕС в газете Die Süddeutsche Zeitung

Интервью главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера относительно квот распределения беженцев в ЕС в газете Die Süddeutsche Zeitung

Статья DW о том, что Мальта и Италия отказываются пускать в свои порты суда с беженцами

Статья DW о том, что Мальта и Италия отказываются пускать в свои порты суда с беженцами  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выплаты мигрантам: Германия обещает деньги тем, кто сам вернется домой - DW Новости  

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

Как бесплатная еда стала темой политических дебатов в Германии  

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