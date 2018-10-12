 ФРГ, Германия и Великобритания ждут объяснений от Эр-Рияда в связи с пропажей журналиста | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2018

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Европа

ФРГ, Германия и Великобритания ждут объяснений от Эр-Рияда в связи с пропажей журналиста

Главы МИД трех стран требуют привлечь к ответственности виновных в исчезновении Джамаля Хашогги. Инцидент может спровоцировать введение санкций со стороны США. Саудовские власти грозят дать ответ на это.

Демонстрация перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне, 8 октября 2018 г.

Демонстрация перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне, 8 октября 2018 г.

Германия, Франция и Великобритания потребовали от Саудовской Аравии объяснений по случаю исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. "Требуется достоверное расследование, чтобы внести ясность и, в случае необходимости, идентифицировать тех, кто ответственен за исчезновение Джамаля Хашогги, а также обеспечить их привлечение к ответу", - говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран, обнародованном в воскресенье, 14 октября.

"В этой связи мы поддерживаем общие усилия, предпринимаемые саудовской и турецкой сторонами, и ожидаем со стороны правительства Саудовской Аравии подробного и всеобъемлющего ответа. Мы переслали это сообщение напрямую в саудовские ведомства", - указывается в документе.

Контекст

Президент США пригрозил Эр-Рияду "серьезными последствиями" в том случае, если журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги действительно убили саудовские спецслужбы. (13.10.2018)

Власти Турции сообщили Вашингтону, что у них есть видео- и аудиозаписи, которые подтверждают, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит сотрудниками спецслужб Саудовской Аравии, пишет газета The Washington Post. (12.10.2018)

Эр-Рияд грозит дать ответ на возможное введение санкций

Исчезновение и предполагаемое убийство Хашогги также может привести к введению американских санкций в адрес Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил о "суровом наказании", которое может ожидать азиатскую страну. В ответ власти в Эр-Рияде заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств, и пообещали дать ответ, если в отношении королевства будут применены ограничительные меры.

59-летний Джамаль Хашогги, сотрудничающий с газетой The Washington Post, 2 октября отправился со своей невестой в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в здание не впустили и спустя пять часов ожидания ей сообщили, что Хашогги уже ушел из посольства. Она позднее сказала, что не доверяет этой информации и не знает, где сейчас находится журналист. По информации турецких СМИ, "умные" часы Хашогги зафиксировали кадры убийства журналиста.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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