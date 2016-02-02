Французский телеканал canal+

Canal+ показал фильм "Маски революции" вопреки просьбе Киева

Киев призывал французский телеканал снять с эфира документальный фильм о событиях на Майдане и в Одессе в 2014 году, назвав его "музыкой для ушей сторонников теории заговора и пророссийских пропагандистов".