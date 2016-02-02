Французский телеканал canal+

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Французские журналисты, знакомые с ситуацией на Украине, рассказали DW, что думают о нашумевшем документальном фильме Поля Морейры "Маски Революции", показанном 1 февраля на Canal+.
Киев призывал французский телеканал снять с эфира документальный фильм о событиях на Майдане и в Одессе в 2014 году, назвав его "музыкой для ушей сторонников теории заговора и пророссийских пропагандистов".
Посольство Украины во Франции назвало фильм "Маски революции" памфлетом, сделанным в худших традициях дезинформации, и обратилось к руководству телеканала с просьбой убрать его из эфира.
2015-й останется в памяти французов не только годом террора, но и годом подъема Нацфронта на фоне скандалов с участием его главы - Марин Ле Пен. DW вспоминает самые громкие из них.
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