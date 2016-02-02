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Французский телеканал canal+

©Kyodo/MAXPPP - 20/02/2014 ; KIEV, Ukraine - Black smoke billows at Independence Square in Kiev, Ukraine, on Feb. 19, 2014, after clashes between demonstrators and security forces. (Kyodo) pixel

"Как если бы по Canal+ показали сюжет Russia Today..." 02.02.2016

Французские журналисты, знакомые с ситуацией на Украине, рассказали DW, что думают о нашумевшем документальном фильме Поля Морейры "Маски Революции", показанном 1 февраля на Canal+.
Tens of thousands gather in Kiev's Independence square to hear the line-up of the new pro-Western cabinet on February 26, 2014. The line-up of the new pro-Western cabinet is due to be read out to the masses on Kiev's barricades-riven Independence Square -- the crucible of the latest wave of protests and also the site of the pro-democracy 2004 Orange Revolution that first nudged Ukraine on its Westward course. AFP PHOTO/BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Canal+ показал фильм "Маски революции" вопреки просьбе Киева 02.02.2016

Киев призывал французский телеканал снять с эфира документальный фильм о событиях на Майдане и в Одессе в 2014 году, назвав его "музыкой для ушей сторонников теории заговора и пророссийских пропагандистов".
ITAR-TASS: KIEV, UKRAINE. FEBRUARY 20, 2014. Flames seen during the mass anti-government protests in Independence Square (Maidan). (Photo ITAR-TASS/ Maxim Nikitin)

Украина просит французский канал снять с эфира фильм о Майдане 31.01.2016

Посольство Украины во Франции назвало фильм "Маски революции" памфлетом, сделанным в худших традициях дезинформации, и обратилось к руководству телеканала с просьбой убрать его из эфира.
*13.12.2015 Marine Le Pen, French National Front political party leader and candidate for the National Front in the Nord-Pas-de-Calais-Picardie region, leaves the polling booth to cast her ballot in the second-round regional elections in Henin-Beaumont, France, December 13, 2015. REUTERS/Pascal Rossignol TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/P. Rossignol

5 скандалов года вокруг семьи Ле Пен 30.12.2015

2015-й останется в памяти французов не только годом террора, но и годом подъема Нацфронта на фоне скандалов с участием его главы - Марин Ле Пен. DW вспоминает самые громкие из них.