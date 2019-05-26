 Французские правые популисты обошли партию Макрона на выборах в Европарламент | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

Французские правые популисты обошли партию Макрона на выборах в Европарламент

Партия Марин Ле Пен получила 23,4 процента голосов, сторонники Эмманюэля Макрона набрали 22,3 процента, на третьем месте - "зеленые", сообщило МВД Франции.

Лидер Национального объединения Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

На выборах в Европейский парламент французская правопопулистская партия "Национальное объединение" опередила партию президента страны Эмманюэля Макрона. По результатам обработки почти всех бюллетеней партия, возглавляемая Марин Ле Пен, получает 23,4 процента голосов, сообщило утром в понедельник, 27 мая, министерство внутренних дел Франции.

Контекст

420 млн избирателей решали, каким путем пойдет Европейский Союз. Все зависит от того, кто победит на выборах в Европарламент: проевропейские силы или правые популисты. (26.05.2019)

Выход во второй тур президентских выборов во Франции впервые вплотную приблизил лидера "Национального фронта" к цели, к которой она идет всю жизнь. (07.05.2017)

За основанную Макроном партию "Республика на марше" проголосовали 22,3 процента участников голосования, на третьем месте - Экологическая партия с результатом в 13,4 процента голосов.

Партия Марин Ле Пен была сильнейшей и на прошлых выборах

На прошлых выборах в Европарламент в 2014 году французские правые популисты тоже были сильнейшей партией, набрав 24,86 процента голосов. Политическое движение Макрона было основано уже после европейских выборов в апреле 2016 года.

Явка на этих выборах составила 50,7 процента, что значительно выше, чем на прошлых (42,43 процента).

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.

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