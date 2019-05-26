Французские правые популисты обошли партию Макрона на выборах в Европарламент

На выборах в Европейский парламент французская правопопулистская партия "Национальное объединение" опередила партию президента страны Эмманюэля Макрона. По результатам обработки почти всех бюллетеней партия, возглавляемая Марин Ле Пен, получает 23,4 процента голосов, сообщило утром в понедельник, 27 мая, министерство внутренних дел Франции.
За основанную Макроном партию "Республика на марше" проголосовали 22,3 процента участников голосования, на третьем месте - Экологическая партия с результатом в 13,4 процента голосов.
Партия Марин Ле Пен была сильнейшей и на прошлых выборах
На прошлых выборах в Европарламент в 2014 году французские правые популисты тоже были сильнейшей партией, набрав 24,86 процента голосов. Политическое движение Макрона было основано уже после европейских выборов в апреле 2016 года.
Явка на этих выборах составила 50,7 процента, что значительно выше, чем на прошлых (42,43 процента).
Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.
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Автор: Ксения Польская, Михаил Бушуев