Французские правые популисты обошли партию Макрона на выборах в Европарламент

На выборах в Европейский парламент французская правопопулистская партия "Национальное объединение" опередила партию президента страны Эмманюэля Макрона. По результатам обработки почти всех бюллетеней партия, возглавляемая Марин Ле Пен, получает 23,4 процента голосов, сообщило утром в понедельник, 27 мая, министерство внутренних дел Франции.

За основанную Макроном партию "Республика на марше" проголосовали 22,3 процента участников голосования, на третьем месте - Экологическая партия с результатом в 13,4 процента голосов.

Партия Марин Ле Пен была сильнейшей и на прошлых выборах

На прошлых выборах в Европарламент в 2014 году французские правые популисты тоже были сильнейшей партией, набрав 24,86 процента голосов. Политическое движение Макрона было основано уже после европейских выборов в апреле 2016 года.

Явка на этих выборах составила 50,7 процента, что значительно выше, чем на прошлых (42,43 процента).

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Франция между "добром и злом" За пост президента Франции боролись кандидаты с диаметрально противоположными избирательными программами: независимый технократ Эмманюэль Макрон и глава правопопулистского движения "Народный фронт" Марин Ле Пен. В СМИ их схватку прозвали "битвой добра и зла".

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Макрон проголосовал на курорте Ле-Туке Явным фаворитом гонки считался Эмманюэль Макрон. Он набрал, согласно эксит-поллам, свыше 65 процентов голосов и опередил свою соперницу более чем на 30 процентов. На элегантном курорте Ле-Туке на севере Франции, где голосовал Макрон, у него и его жены загородный дом.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было У Ле Пен были шансы на победу Марин Ле Пен вбросила свой бюллетень в урну на избирательном участке в коммуне Энен-Бомон региона Нор-Па-де-Кале, где у нее традиционно много сторонников. Хотя Макрон, по прогнозам, лидировал, у Ле Пен до последнего оставались шансы на победу.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Явка ниже обычной Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции на 17.00 составила 65,3 процента избирателей. Это ниже, чем на президентских выборах 2012 и 2007 годов.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Беспрецедентные меры безопасности В связи с угрозой терактов выборы во Франции проходили в условиях усиленных мер безопасности. По всей стране за порядком следили более 50 000 полицейских и тысячи солдат.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Где Ле Пен, там и Femen В Энен-Бомоне, где голосовала Ле Пен, устроили акцию участницы движения Femen. Они перелезли через церковное ограждение и развернули плакат с надписью: "Власть Марин - отчаяние Марианны", подразумевая символ Французской республики.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было На площади у Лувра прошла эвакуация Полиция эвакуировала людей с площади перед Лувром, обнаружив там подозрительную сумку. После проверки площадь, где Макрон планировал праздновать свою победу, вновь открыли. В сумке оказались аккумуляторы от камеры.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было "Макрон - президент!" А так сторонники Эмманюэля Макрона праздновали победу своего кандидата в Марселе - сразу после объявления результатов эксит-поллов. Макрон в свои 39 лет стал самым молодым президентом в истории республики.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было "Новая глава в истории" Праздновать победу Макрона в центр Парижа на площадь перед Лувром пришли тысячи его сторонников. Сам новоизбранный глава Франции считает, что его победа открывает новую главу в истории страны, "главу надежды и вновь обретенного доверия".

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Разочарованные сторонники Ле Пен и их голубые розы Надежды ультраправых во Франции не оправдались: лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре потерпела поражение, набрав, по данным эксит-поллов, немногим более 34 процентов голосов - почти в два раза меньше своего соперника Макрона.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было Ле Пен признала поражение Сразу после окончания голосования между кандидатами в президенты состоялся телефонный разговор. Марин Ле Пен поздравила Эмманюэля Макрона. В короткой публичной речи она признала свое поражение. Вместе с тем, она заявила, что результат выборов показал, что "Национальный фронт" остается лидером оппозиции во Франции.

"Битва добра и зла" во Франции: как это было В Берлине активно болели за Макрона В столице Германии и еще в 100 городах ЕС прошли массовые акции движения "Пульс Европы" в поддержку Евросоюза и проевропейского кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Автор: Ксения Польская, Михаил Бушуев

